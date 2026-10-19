Salario mínimo de 2027: empresa de Sarmiento Angulo indicó de cuánto debería ser el aumento, que sería mucho menos que en 2026

Son 2,4 millones los trabajadores en Colombia que devengan un salario mínimo al mes, según el Dane - crédito Colprensa

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Por medio del informe Salario mínimo 2027: la primera pieza del ajuste macroeconómico, Corficolombiana, la corporación financiera y el holding de inversión más grande de Colombia perteneciente al Grupo Aval, propiedad de la familia Sarmiento Angulo, propuso un aumento del salario mínimo de 8% ($140.072) mensuales para 2027 en Colombia, lo que dejaría el sueldo básico en $1.890.977, sin auxilio de transporte. El cálculo combina una inflación proyectada de 6,8% al cierre de 2026 y un crecimiento estimado de 1,2% en la Productividad Total de los Factores (PTF).

La propuesta aparece antes de que comience de manera formal la concertación en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales entre gremios, centrales obreras y Gobierno. Según el informe, la decisión afectará de manera directa el ingreso de cerca de 2,4 millones de trabajadores, pero también incidirá en precios, tasas de interés, producción, empleo y finanzas públicas.

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Corficolombiana plantea que el ajuste de 2027 debe seguir una fórmula vinculada a los fundamentos de la economía. “La negociación del salario mínimo debe volver a criterios técnicos, tomando como referencia la inflación y la productividad”, señaló el informe, que advierte que estas discusiones suelen concentrarse entre noviembre y comienzos de diciembre.

La propuesta de 8% para el salario mínimo de 2027

El análisis sostiene que la distancia entre los incrementos del salario mínimo y la evolución de la productividad se amplió en los últimos años.

“En los últimos cinco años, el salario mínimo ha aumentado cerca de 29,9% por encima de la suma de la inflación y la productividad, frente a un promedio de 2,0% entre 2011 y 2021″, indicó la firma.

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La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es integrada por representantes del Gobierno, gremios y sindicatos - crédito Ministerio del Trabajo

Dicha diferencia adquiere mayor dimensión porque el salario mínimo equivale en 2026 al salario mediano de la economía colombiana, según el documento. Además, advierte que el ajuste ya no incide únicamente sobre los trabajadores ubicados en la parte inferior de la distribución salarial, sino sobre una porción amplia de los costos de contratación.

“El salario mínimo se ubica en el nivel del salario mediano de la economía colombiana”, afirmó. Bajo esa condición, aumentos persistentes por encima de la inflación y de la productividad pueden elevar el costo de vincular formalmente a trabajadores con menor calificación, cuya productividad no siempre compensa el valor de su contratación.

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Efectos que Corficolombiana atribuye al alza de 2026

La evaluación de la firma parte del incremento de 23,7% ($327.405, lo que lo llevó de $1.423.500 a $1750.905) decretado para 2026, que superó en más de 17% la inflación. “El aumento del salario mínimo del 23,7% en 2026, más de 17% por encima de la inflación, fue el principal detonante de un nuevo ciclo inflacionario, sin paralelo en la región”, afirmó Corficolombiana.

Según los cálculos:

La inflación anual pasó de 5,09% en diciembre de 2025 a 6,29% en septiembre de 2026, una aceleración de 120 puntos básicos.

De ese avance, el alza del salario mínimo habría explicado 63 puntos básicos, equivalentes al 53%, a través de mayores costos laborales y mecanismos de indexación.

Cerca de 60% de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) tiene algún mecanismo de indexación.

Aproximadamente, 21% está asociado al salario mínimo y 39% a la inflación observada al cierre del año anterior, una estructura que, según la firma, extiende el efecto del ajuste más allá de quienes reciben esa remuneración.

Las expectativas de inflación también reaccionaron en enero de 2026:

De un año pasaron de 4,54% a 5,94%, un aumento de 140 puntos básicos.

De dos años: subieron de 3,86% a 4,60%, o 74 puntos básicos.

“Las expectativas a un año completan 14 meses por encima del rango meta, mientras que las de dos años se han mantenido desancladas durante 2026”, señaló el informe.

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En ese escenario:

El Banco de la República elevó en 300 puntos básicos su tasa de política monetaria, hasta 12,25%.

La inversión permanecía en mínimos históricos de 16% del producto interno bruto.

Sostuvo la firma que “sin los incrementos desproporcionados del salario mínimo de los últimos años, la inflación ya podría estar ubicada en el rango meta del Banco de la República (2-4%)”.

Informalidad y presión fiscal

El documento reconoció una mejora en los indicadores agregados del mercado laboral durante el primer semestre de 2026:

La tasa de desempleo cayó 0,7 puntos porcentuales (pp) y se crearon 660.000 puestos de trabajo.

562.000 de ellos, equivalentes al 85%, correspondieron a personas con ingresos inferiores a un salario mínimo.

“El desplazamiento fue más marcado entre los informales”, advirtió el informe. Los trabajadores informales que ganaban menos de un mínimo aumentaron en 434.000, mientras que quienes percibían entre uno y 1,5 salarios mínimos disminuyeron en 361.000; además, los ocupados de ese mismo rango de ingresos cayeron en 122.000 en el conjunto del mercado laboral. La firma relacionó ese comportamiento con una pérdida de posición relativa para quienes no están cubiertos por el decreto salarial.

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La inflación anual en Colombia sigue por encima del 6%, en parte, debido al aumento del salario mínimo de 23,7% - crédito Dane

“Dado que el 89% de quienes perciben menos de un mínimo son informales, el resultado es un deterioro en el nivel de ingresos de los trabajadores a los que el decreto no protege”, indicó el análisis.

Déficit fiscal del Gobierno

Recordó que en el frente fiscal el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) calculó que el aumento de 23,7%:

Incrementaría el déficit en al menos $5,3 billones en 2026, equivalentes a 0,3% del Producto Internno Bruto (PIB).

Desde 2027, el efecto ascendería a $8 billones anuales, o 0,4% del PIB, por el mayor gasto en pensiones y personal público, además de una posible menor recaudación del impuesto sobre la renta.

El informe propone que el debate no se limite al porcentaje anual de aumento y abra la discusión sobre una diferenciación regional del salario mínimo. Para Corficolombiana, el objetivo no es frenar la recuperación del ingreso laboral, sino garantizar que sea sostenible: un ajuste que preserve el poder adquisitivo sin trasladar sus costos a la inflación, el empleo informal y las cuentas públicas.

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