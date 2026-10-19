Colombia

La gobernadora de San Andrés dijo que no tenía conocimiento sobre las nóminas paralelas en el hospital departamental que denunció De La Espriella

La funcionaria Girley Ordóñez aseguró que conoció los cuestionamientos tras los informes de la Superintendencia de Salud y explicó por qué, según su versión, no podía remover al gerente antes de la intervención

Abelardo de la Espriella en San Andrés - crédito Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella en San Andrés - crédito Presidencia de Colombia
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Girley Ordóñez Bowie, gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, afirmó que no tenía conocimiento de las denuncias sobre una presunta nómina paralela y contratos en el hospital departamental, mencionadas por el presidente Abelardo de la Espriella durante su visita al archipiélago.

La mandataria aseguró que conoció ese panorama a partir de los informes de la Superintendencia Nacional de Salud y sostuvo que serán los entes de control los que deberán establecer las responsabilidades.

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En una entrevista con Caracol Radio el lunes 19 de octubre de 2026, la gobernadora señaló que la administración departamental había activado mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre la Empresa Social del Estado (ESE), encargada de la atención hospitalaria.

Las denuncias sobre la administración del hospital

La mandataria Girley Ordóñez Bowie fue consultada por las afirmaciones del presidente sobre una posible nómina paralela y contrataciones en el hospital departamental. Frente a ese señalamiento, respondió: “Realmente no tenía ese conocimiento, pero ya habiendo hecho pública la denuncia, pues serán los entes de control quienes entren a dirimir en relación a esto”.

Según relató durante el diálogo con esa emisora colombiana, la administración departamental se enteró de parte de la situación a través de los informes de la Superintendencia Nacional de Salud. Aun así, indicó que la Secretaría de Salud había adelantado trámites de inspección, vigilancia y control, además de un plan de mejoramiento y un plan de choque dirigido a la ESE departamental.

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Ella es Girley Ordóñez Bowie, gobernadora de San Andrés - crédito Gobernación de San Andrés
Ella es Girley Ordóñez Bowie, gobernadora de San Andrés - crédito Gobernación de San Andrés

Por qué la Gobernación no removió al gerente

La gobernadora también se refirió a las críticas por la permanencia del entonces gerente del hospital antes de la intervención. De acuerdo con su versión, ni la junta directiva ni ella, como presidenta de ese órgano, tenían la facultad de removerlo porque había sido elegido mediante un proceso de mérito para un período institucional de cuatro años.

La mandataria sostuvo que, antes de la intervención, su administración trabajó con la gerencia para atender problemas relacionados con el pago a especialistas, la provisión de insumos y medicamentos y la adición del contrato de subsidio a la oferta. “Trabajé con el gerente de turno dándole las herramientas para que pudiéramos mejorar en torno al pago de los especialistas, la provisión de los insumos, medicamentos, adicionando ese contrato de subsidio a la oferta”, afirmó.

Según explicó, la Gobernación también buscó apoyo del Ministerio de Salud cuando consideró que la crisis superaba su capacidad de respuesta. “Cuando efectivamente asumimos que la situación ya se salía de nuestro control, le escribí personalmente a través de mi teléfono móvil a la señora ministra solicitándole que por favor nos apoyara con la intervención”, indicó.

Ministra de Salud Ana María Vesga denunció que el hospital de San Andrés estaba “desmantelado” - crédito @AnaVesga_G/X
Ministra de Salud Ana María Vesga denunció que el hospital de San Andrés estaba “desmantelado” - crédito @AnaVesga_G/X

Salud, seguridad y servicios públicos en el archipiélago

Durante la misma entrevista, la gobernadora describió la salud y la seguridad como dos de los problemas más profundos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. “En la actualidad tenemos dos problemáticas que son bastante reforzadas en el territorio, se encuentran profundizadas. Uno es el tema de salud, sin lugar a dudas y lo segundo, la temática de seguridad”, sostuvo.

La mandataria también mencionó las dificultades en la prestación de servicios públicos y la escasez de oportunidades para la población joven. “Tenemos dificultades en la prestación de los servicios públicos, la escasez de oportunidades en el territorio para poder desarrollar vida y brindar oportunidades sobre todo a la población joven que hace parte del departamento insular”, señaló.

La gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, con el presidente Abelardo De La Espriella- crédito Elizabeth Jay Pang/Facebook
La gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, con el presidente Abelardo De La Espriella- crédito Elizabeth Jay Pang/Facebook

Sobre su gestión, aseguró que desde su llegada a la administración, hace poco más de tres meses, ha buscado coordinar acciones con el Gobierno nacional. En octubre de 2026 afirmó que radicó una hoja de ruta para el tiempo restante de su período constitucional: “Llevar esas respuestas a la comunidad en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de empleabilidad, en materia de turismo, de productividad, servicios públicos y otras tantas líneas”.

Además, destacó los anuncios hechos durante la visita presidencial al archipiélago, entre ellos capital semilla para más de 270 emprendedores isleños, cerca de 10 mil millones de pesos de Fontur para proyectos turísticos, 30 viviendas para Providencia y una inversión superior a 18 mil millones de pesos para alcantarillado pluvial y vías.

“Un plan de choque importante en materia de salud” y la intervención de la Superintendencia sobre la ESE departamental estuvieron entre las decisiones que, según dijo, fueron recibidas “con beneplácito” por los isleños.

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