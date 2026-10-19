Colombia

Deslizamiento en mina de oro en Nariño dejó al menos nueve muertos: cerca de 30 personas habrían quedado atrapadas

La emergencia ocurrió en una zona rural de Santa Bárbara de Iscuandé, donde las dificultades de acceso complican las labores de rescate. La Defensoría del Pueblo pidió apoyo aéreo y asistencia médica urgente para atender a los afectados

Un deslizamiento de tierra en una mina artesanal de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, dejó al menos nueve personas fallecidas este lunes 19 de octubre -crédito @TwiterosCali/X

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Una tragedia enluta al Pacífico nariñense tras un deslizamiento de tierra registrado hacia las 8:30 de la mañana del lunes 19 de octubre de 2026 en una mina artesanal de oro, ubicada en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño. El balance preliminar es de al menos nueve personas fallecidas.

La emergencia se presentó en límites entre las veredas El Chambero y Bellavista, donde el desprendimiento de lodo y material rocoso sepultó el yacimiento minero. Según los primeros reportes, cerca de 30 personas realizaban labores de barequeo en el lugar cuando ocurrió el derrumbe, por lo que existe la posibilidad de que aumente el número de víctimas.

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Cerca de 30 personas habrían estado realizando labores de barequeo cuando el derrumbe sepultó la mina en zona rural del municipio nariñense -crédito @TwiterosCali/X
Cerca de 30 personas habrían estado realizando labores de barequeo cuando el derrumbe sepultó la mina en zona rural del municipio nariñense -crédito @TwiterosCali/X

La cifra de fallecidos fue confirmada por funcionarios del departamento de Nariño a medios locales. De acuerdo con información entregada por autoridades regionales, las víctimas presuntamente pertenecerían a una misma familia.

Piden apoyo aéreo para atender la emergencia

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional y a las Fuerzas Militares para que dispongan de apoyo aéreo que permita agilizar las labores de rescate y trasladar a los heridos hacia centros médicos con mayor capacidad de atención. La entidad también pidió evaluar el traslado del buque hospital Benkos Biojó, ubicado en el municipio de Guapi, Cauca, para reforzar la respuesta sanitaria en esta zona del litoral Pacífico.

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Las condiciones geográficas de la región y las dificultades de orden público representan obstáculos para el ingreso de los organismos de socorro y las misiones médicas.

La Defensoría del Pueblo pidió apoyo aéreo y atención médica urgente para facilitar las labores de rescate tras la emergencia en el Pacífico nariñense -crédito @DefensoriaCol/X
La Defensoría del Pueblo pidió apoyo aéreo y atención médica urgente para facilitar las labores de rescate tras la emergencia en el Pacífico nariñense -crédito @DefensoriaCol/X

Ante este panorama, la Defensoría instó a los grupos armados ilegales que operan en la zona a respetar los corredores humanitarios y permitir el tránsito del personal de rescate y de los funcionarios de Medicina Legal encargados de la identificación de los cuerpos.

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