La inspiradora historia de los siameses de Ecuador que murieron esperando un milagro en Zipaquirá, Colombia: su lucha traspasó fronteras

Los siameses ecuatorianos viajaron a distintos lugares de Colombia mientras intentaban acceder a un procedimiento - crédito siamesesdelecuador / Instagram

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José Luis y José Armando Cevallos Herrera, conocidos como los siameses del Ecuador, murieron el 15 de octubre de 2026, a los 27 años, mientras recibían atención médica en Colombia. Después de confirmarse el fallecimiento, la familia anunció la recolección de fondos para trasladar los cuerpos a Ecuador y despedirlos en su ciudad natal.

Su fallecimiento cerró una historia que durante casi tres décadas circuló por la televisión, documentales y redes sociales de América Latina, Estados Unidos y Europa, donde los hermanos oriundos de Milagro, Ecuador, expusieron su vida cotidiana y defendieron una idea que repitieron ante las cámaras: “El querer es poder y la discapacidad no es impedimento para ser felices”.

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Los siameses recorrieron diferentes lugares de Colombia para mostrar sus mejores experiencias - crédito siamesesdelecuador / Instagram

Los jóvenes llegaron a Colombia en abril con el propósito de acceder a terapias que mejoraran su movilidad, pues caminar era uno de sus mayores anhelos.

En sus últimos meses de vida, continuaron publicando videos sobre su día a día: recorrieron Bogotá, Guatavita y Zipaquirá, visitaron la comuna 13 de Medellín y mostraron sus encuentros con figuras del entretenimiento colombiano. Así, mantuvieron el vínculo con una comunidad digital de más de 60.000 seguidores en Instagram.

Uno de los encuentros más llamativos fue cuando José Armando y José Luis realizaron una visita al barrio Antioquia para reunirse con la madre del cantante de música urbana Blessd y hasta se tomaron una foto con él cuando ingresó al lugar donde estaban en ese momento.

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Los hermanos conocieron a figuras del entretenimiento colombiano - crédito siamesesdelecuador / Instagram

La atención internacional comenzó desde que eran niños

Los hermanos nacieron el 8 de septiembre de 1999 y permanecieron unidos físicamente desde el nacimiento, debido a que compartían órganos como el hígado y el intestino, una condición que hizo inviable una cirugía de separación debido al alto riesgo médico. Los diagnósticos iniciales pronosticaban una vida corta, pero los dos llegaron a los 27 años.

Cuando eran adolescentes, un documental de Discovery Channel mostró la rutina que llevaban con su familia en Milagro. El programa registró a los entonces jóvenes de 14 años mientras estudiaban, realizaban sus tareas, se desplazaban en una silla de ruedas adaptada y acudían a la escuela. También recogió el testimonio de su madre, Jacqueline Herrera, que relató cómo la familia recibió el diagnóstico.

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La producción contribuyó a que su historia traspasara las fronteras ecuatorianas. Sin embargo, el documental no se concentró únicamente en su condición física, debido a que mostró sus intereses escolares, sus diferencias de carácter y la dinámica de dos hermanos que compartían decisiones y actividades, pero que eran evaluados de forma individual en clase.

Esa exposición los llevó años después a tener espacios televisivos de alcance regional. Participaron en el programa de Don Francisco y fueron entrevistados por medios de distintos países como Antena 3, de España.

Su presencia pública se consolidó luego en Facebook, Instagram y TikTok, plataformas en las que respondían preguntas sobre su vida y compartían proyectos personales.

Murieron a los 27 años José Luis y José Armando, los siameses de Ecuador - crédito @siamesesdelecuador/X

Las redes sociales ampliaron su mensaje de inclusión

El interés internacional que despertaron no se limitó a la singularidad médica de su caso. José Luis y José Armando buscaron que sus contenidos mostraran autonomía, estudio, entretenimiento, amistades y aspiraciones. También incursionaron en la música y expresaron su intención de ayudar a otras personas con discapacidad.

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El medio ecuatoriano Extra, que siguió su historia durante años, recordó que de niños soñaban con profesiones distintas: uno quería ser policía y el otro médico. Con el tiempo exploraron la música urbana, grabaron el tema Ella es soltera junto al artista York el Travieso y desarrollaron su faceta como creadores de contenido.

Su mensaje tuvo una nueva difusión tras conocerse su muerte. People informó que los hermanos eran reconocidos por mostrar su vida diaria y explicar cómo afrontaban su condición. Por otro lado, el portal estadounidense E! News reprodujo el comunicado de su equipo de redes sociales.

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La lucha de los siameses de Ecuador que soñaban con caminar y murieron en Colombia - crédito @siamesesdelecuador/Instagram

Dos emergencias cardíacas marcaron sus últimas horas

Fernando Carrillo, amigo cercano de los hermanos, relató al programa español Y ahora Sonsoles que José Luis empezó a sentirse mal y fue trasladado a un hospital. Según esa versión, sufrió un paro cardíaco, logró ser estabilizado y poco después José Armando padeció un infarto. Ambos murieron tras esas complicaciones.

La secuencia fue recogida por el medio brasileño O Globo, que señaló que el deterioro comenzó el día anterior con vómitos y dolor abdominal y en una pierna.

Los jóvenes intentaban llevar una vida con normalidad y demostrar la alegría por compartir nuevas experiencias - crédito siamesesdelecuador / Instagram

Hasta antes de que su estado de salud se agravara, los hermanos seguían documentando su estancia colombiana y sus intentos por mejorar su movilidad.

Sus publicaciones mantuvieron la misma idea que habían sostenido desde niños ante las cámaras: una discapacidad no debía definir por completo las posibilidades de una persona ni impedirle construir una vida pública, estudiar, trabajar, crear y aspirar a nuevos proyectos.

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