Más de 33 años de ausencia forzada: la historia de una madre y su hija que el conflicto separó y la Ubpd volvió a unir

La entidad localizó a la madre en Barrancabermeja mediante una investigación humanitaria y organizó el encuentro con su hija, quien permaneció sin conocer durante años las causas de la ausencia materna - crédito prensa Ubpd

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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) logró el reencuentro de Rosa y María, separadas en 1993 en una vereda del Bajo Simacota, Santander, en medio del conflicto armado. La hija creció sin conocer las circunstancias de la ausencia de su madre y durante décadas creyó que había sido abandonada.

El reencuentro ocurrió en Barrancabermeja, donde madre e hija volvieron a verse, hablar y abrazarse tras más de tres décadas. La historia de ambas comenzó cuando Rosa fue obligada a salir de su casa en la vereda La Colorada, según la información recopilada por la Ubpd.

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Antes de salir, Rosa dejó a sus cuatro hijos dentro de la vivienda con el propósito de protegerlos. Desde entonces, la familia quedó separada por hechos relacionados con el conflicto armado y María, que era una niña, quedó sin respuestas sobre el destino de su madre.

“Mucha alegría y, a la vez, tristeza”, expresó María al recordar el momento en que supo que podía volver a encontrarla. “Alegría porque encuentro a mi madre y por fin voy a aclarar mis dudas, recuperar tanto tiempo perdido que hubo entre las dos”, agregó.

María creció con la idea de que su madre la había abandonado

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas facilitó el reencuentro de Rosa y su hija María tras más de tres décadas de separación - crédito prensa Ubpd

La ausencia de Rosa estuvo acompañada de otra pérdida en la vida de María. Su padre fue asesinado cuando ella tenía seis años. La niña quedó sin el acompañamiento de sus padres y tuvo que crecer en medio de preguntas que durante años no encontraron respuesta.

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“Yo me crié con resentimiento hacia mi mamá, porque pensaba que me había abandonado”, relató María. La versión que construyó durante su infancia comenzó a cambiar cuando conoció elementos de la búsqueda que indicaban que su madre había sido apartada de su hogar en contra de su voluntad.

El reencuentro no borró de inmediato los años de distancia ni las dudas acumuladas. María reconoció que todavía enfrenta preguntas sobre lo ocurrido y sobre el tiempo que no compartieron. Aun así, sostuvo que el hallazgo abrió una posibilidad para reconstruir el vínculo con su madre.

“Es algo real que la tengo en mis brazos, pero a la vez hay mucho resentimiento, muchas preguntas, muchas dudas”, explicó. Luego añadió que busca concentrarse en el presente: “Lo que importa es el presente y tratar de dejar el pasado atrás”.

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La Ubpd ubicó a Rosa tras contrastar documentos y testimonios familiares

Rosa salió obligada de su vivienda en la vereda La Colorada en 1993 para proteger a sus cuatro hijos de las acciones del conflicto armado - crédito prensa Ubpd

La investigación humanitaria y extrajudicial de la Ubpd permitió consolidar una hipótesis de identidad y avanzar en la ubicación de Rosa. El proceso incluyó la contrastación de documentos públicos, registros del sistema de salud, bases de datos de identificación nacional y testimonios de familiares vinculados a la búsqueda.

Daladier Jaramillo, coordinador de la Ubpd en el Magdalena Medio, informó que el caso fue atendido por el equipo regional de la entidad. Según explicó, la información reunida permitió establecer la ubicación de la madre y organizar el encuentro con su hija.

“Madre e hija se reencuentran”, señaló Jaramillo al referirse al resultado de la búsqueda. El funcionario indicó que el proceso se desarrolló bajo el carácter humanitario y extrajudicial que orienta el trabajo de la entidad.

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La Ubpd no tiene funciones judiciales ni busca atribuir responsabilidades penales por los hechos que investiga. Su tarea se concentra en localizar a personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, entregar información a sus familiares y, cuando es posible, propiciar reencuentros.

Rosa recordó los cumpleaños y los años sin noticias de su hija

El reencuentro presencial entre madre e hija tuvo lugar en Barrancabermeja con el fin de reconstruir el vínculo entre ambas - crédito prensa Ubpd

Para Rosa, la posibilidad de volver a ver a María llegó después de décadas marcadas por los recuerdos de sus hijos. Durante el encuentro, dijo que conservó presentes fechas especiales y que extrañó a su hija durante todo ese tiempo.

“Yo la extrañaba mucho. Yo la recordaba mucho a ella, más que todo las fechas, los cumpleaños”, manifestó. También agradeció a quienes participaron en el proceso de búsqueda y expresó que el reencuentro le devolvió la posibilidad de estar junto a su hija.

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Rosa invitó a otras personas que buscan a familiares desaparecidos a acercarse a las instituciones que acompañan estos procesos. “Que vengan acá, que aquí les ayudan a buscar sus seres queridos”, dijo.

El caso de Rosa y María se suma a más de 640 personas encontradas con vida a nivel nacional por la Ubpd, de acuerdo con la información entregada por la entidad. Jaramillo afirmó que cada reencuentro aporta elementos para la reparación de vínculos familiares afectados por el conflicto armado.

“La búsqueda es dinámica y nos permite generar este tipo de noticias”, afirmó el coordinador regional. Para María, la espera terminó con un abrazo, aunque el proceso para responder las preguntas de 33 años apenas comienza.

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