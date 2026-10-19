Golpe al narcotráfico: la Policía incautó en Cartagena la mayor carga de cocaína en la última década en ese puerto

El brigadier general William Castaño, de la Policía Nacional de Colombia, entregó detalles sobre la incautación efectuada por la fuerza pública - crédito Policía Nacional

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La Policía Nacional de Colombia informó la incautación de 7 toneladas, 646 kilos y 400 gramos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Cartagena, Bolívar. Según la institución, se trata de la mayor aprehensión de esta sustancia registrada en esa terminal marítima durante los últimos diez años.

El cargamento fue detectado por la Dirección de Antinarcóticos en el marco de la Estrategia Esmeralda, un plan de control dirigido a identificar envíos vinculados con el tráfico internacional de estupefacientes.

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De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la droga estaba oculta mediante una modalidad que mezclaba el narcótico con panela pulverizada, de acuerdo con el comunicado oficial.

Hallan 7,6 toneladas de cocaína mezcladas con panela en el puerto de Cartagena - crédito Policía Nacional

El cargamento fue identificado durante controles sobre mercancías

La operación comenzó con labores de análisis, perfilamiento e inspección de carga dentro del recinto portuario. Esas tareas permitieron a los uniformados establecer alertas sobre una mercancía cuyo contenido podía incluir sustancias ilícitas.

Tras esa primera detección, las autoridades realizaron verificaciones para determinar la composición del envío. La cocaína fue hallada en una mezcla con panela pulverizada, un mecanismo de ocultamiento que buscaba dificultar su identificación durante los controles de comercio exterior.

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Los elementos recogidos en el procedimiento fueron enviados a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), que tendrá que realizar los análisis técnicos correspondientes.

La Policía calcula una afectación millonaria para los narcotraficantes

La institución estimó que el decomiso representa una afectación superior a $42.000 millones para las estructuras criminales involucradas en el tráfico de drogas. El cálculo se refiere al valor que, según las autoridades, el cargamento tendría dentro de las redes ilegales.

Además, la Policía señaló que la operación evitó que cerca de 19.116.000 dosis de cocaína fueran distribuidas en mercados clandestinos.

El director de Antinarcóticos, el brigadier general William Castaño Ramos, indicó que el resultado se produjo por la combinación de mecanismos de control y análisis de riesgo aplicados a las cargas que pasan por los puertos colombianos.

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“Este importante resultado operacional refleja el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y la efectividad de las estrategias de control, análisis y perfilamiento de carga para detectar nuevas modalidades de ocultamiento de sustancias ilícitas”, afirmó Castaño Ramos.

Y es que con el pasar del tiempo y ante la cantidad de controles, los criminales idean todo tipo de estrategias para intentar burlar a las autoridades.

Efectivos de la Policía Nacional inspeccionaron un cargamento en un área de almacenamiento con apoyo de un canino de detección - crédito Policía Nacional

Policía Nacional y otras instituciones evalúan la seguridad en uno de los principales puntos de salida de mercancías

El puerto de Cartagena es uno de los principales nodos de comercio marítimo de Colombia y, por esa condición, concentra operaciones de verificación sobre contenedores y otros envíos destinados al exterior. La Policía indicó que mantendrá los controles en los puntos de salida de mercancías del país.

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La Dirección de Antinarcóticos describió la intervención como parte de su estrategia para afectar los recursos de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. En su comunicado, la entidad aseguró que la detección de la carga respondió a las alertas generadas durante el perfilamiento de la mercancía que se detectan con el apoyo de perros que detectan este tipo de drogas.

Las autoridades adelantaron la verificación de cada uno de los paquetes que tenía la sustancia - crédito Policía Nacional

Cabe mencionar que la mezcla de sustancias ilícitas con productos de uso comercial es una de las modalidades que obliga a ampliar los procedimientos de inspección. En este caso, la panela pulverizada fue el material empleado para encubrir el clorhidrato de cocaína, según la información divulgada por la institución.

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Ahora, la Dijín continuará con el examen de los elementos materiales recogidos durante la incautación. Esos análisis permitirán establecer las características técnicas de la sustancia y aportar información a la investigación que se derive del procedimiento, así como recoger pistas sobre las personas que están detrás de su producción, empaque y distribución.