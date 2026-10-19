Colombia

Polémica por video en el que se ve cómo habitantes de Urrao, en Antioquia, arriesgan su vida: piden un puente sobre el río Penderisco

La comunidad transporta alimentos, enfermos, estudiantes y animales mediante garruchas, cuerdas atadas a árboles o el cauce, mientras reclama una obra de infraestructura a las autoridades

El paso por el río se realiza mediante garruchas, cuerdas sujetas a árboles o a pie por el agua - crédito joseperezr0310/TikTok

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Los habitantes de la vereda El Llavero reclaman un puente sobre el río Penderisco, en el municipio de Urrao (Antioquia), ante las dificultades y riesgos que enfrentan para comunicarse con otras zonas.

La comunidad aseguró que el cruce del afluente se hace hoy mediante garruchas o al internarse directamente en el agua junto a animales de carga, una situación que afecta el traslado de alimentos, estudiantes y pacientes.

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La petición de los pobladores se centra en una obra que permita atravesar el río Penderisco de forma segura. La ausencia de un puente obliga a las familias campesinas e indígenas de El Llavero a exponerse a la corriente para llegar al casco urbano de Urrao o acceder a servicios de salud, mientras transportan personas, productos y mulas.

Un video difundido en redes sociales mostró parte de esa rutina. Las imágenes registraron el paso de varios animales por el río y evidenciaron que algunos quedaron completamente sumergidos mientras intentaban alcanzar la otra orilla.

Un extenso corredor verde que se extiende entre la cordillera Occidental y que es atravesado por el río Penderisco, conocido popularmente como ‘La firma de Dios' - crédito @penderiscotravel/Instagram
Los pobladores cruzan el afluente a diario con alimentos, estudiantes y personas enfermas - crédito @penderiscotravel/Instagram

“Como ya se me hizo viral un video de la garrucha, hoy vamos a volver a pasar por la garrucha. Vamos a pasar estas dos mulas por el río y estas dos vaquitas que están ahí. Así que acompáñenos a pasarla. Esperemos que nos vaya bien con mi hermanita y vamos a hacer este video también viral para que les hagan un puente acá o no sé, alguna cosa para que la gente no sufra tanto, porque por acá pasa comunidad indígena, pasan docentes, pasan varias comunidades”, se escucha en las imágenes difundidas.

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Los pobladores también aparecen sujetos a cuerdas instaladas entre los árboles cercanos al cauce. Ese recurso les permite sostenerse durante el cruce, aunque no elimina el riesgo que representa la fuerza del agua.

La grabación provocó preocupación entre quienes observaron la situación. La persona que denunció el caso expresó angustia al ver cómo una de las mulas se hundía en la corriente y temió que el animal muriera ahogado.

El relato también cuestionó que las condiciones del cruce puedan dimensionarse solo a través de las imágenes. Según la denuncia, la experiencia directa deja en evidencia el sufrimiento de las personas y de los animales que deben atravesar el afluente.

Los habitantes de la vereda El Llavero en Urrao solicitan la construcción de un puente sobre el río Penderisco - crédito Captura de video
Los habitantes de la vereda El Llavero en Urrao solicitan la construcción de un puente sobre el río Penderisco - crédito Captura de video

Las lluvias aumentan el temor por crecientes en el río Penderisco

La preocupación de la comunidad aumentó durante la actual temporada de lluvias en el departamento de Antioquia. El fenómeno puede causar crecientes súbitas e impredecibles en la cuenca del río Penderisco.

Los habitantes temen que una subida repentina del caudal arrastre a los animales de trabajo. También advierten que las personas que cruzan el río podrían quedar expuestas a una tragedia.

La situación afecta a quienes necesitan movilizarse con frecuencia desde la vereda. Entre ellos están los estudiantes, los enfermos que requieren atención médica y las familias que transportan alimentos.

El paso también resulta necesario para los campesinos que dependen de las mulas para mover cargas. La inmersión de los animales durante el cruce agrega una dificultad a las labores cotidianas de la población.

Valle del Río Penderisco en el municipio de Urrao Antioquia - crédito @soydeituango/X
Las comunidades indígenas y campesinas necesitan llegar al casco urbano de Urrao y a los centros de salud- crédito @soydeituango/X

La comunidad sostiene que la variabilidad climática agrava una vulnerabilidad que ya existía por la falta de infraestructura. El río se convirtió en un obstáculo para la movilidad de la vereda y en un factor de riesgo para sus habitantes.

Los pobladores de El Llavero pidieron la intervención de la administración municipal de Urrao y de la Gobernación de Antioquia. Su solicitud apunta a estructurar un proyecto de infraestructura que garantice un paso estable sobre el río.

La obra permitiría reemplazar las garruchas y los cruces a pie por el agua. También reduciría la dependencia de cuerdas improvisadas para atravesar el afluente.

La comunidad espera que las autoridades consideren las condiciones de quienes viven en la zona rural. Para los habitantes, la construcción de un puente no representa solo una mejora en la conectividad, sino una medida para proteger la vida de las personas y de los animales.

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Río PenderiscoReclamo puenteUrrao, AntioquiaCruce ríoColombia-Noticias

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