Fuerte enfrentamiento entre Abelardo de la Espriella y Armando Benedetti por declaración de Salvatore Mancuso: “Ni perdón ni olvido para ese criminal”

El cruce entre Abelardo de la Espriella y Armando Benedetti escaló por versiones sobre exparamilitares - crédito Luisa González/Reuters - Hugo Sierra/Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella lanzó este lunes 19 de octubre de 2026 una advertencia contra el exministro del Interior Armando Benedetti, a quien señaló por presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro.

El pronunciamiento ocurrió después de versiones atribuidas a Angie Rodríguez y al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre una supuesta estrategia de desprestigio contra figuras políticas, entre ellas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exvicepresidente fallecido Germán Vargas Lleras.

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Tras lo anterior, el presidente De la Espriella desempolvó un video donde aparecen Benedetti y Rodríguez afirmando que fueron delegados por el Gobierno Petro, para liderar una estrategia para que exjefes paramilitares hablaran de varios actores políticos.

El mandatario se refirió al asunto a través de una publicación en X. En ese mensaje, sostuvo que lo conocido hasta ahora sería solo una parte de los hechos que atribuye al antiguo funcionario y afirmó que “ni perdón ni olvido” deben aplicarse en este caso.

De la Espriella expresó que Benedetti no debería eludir eventuales responsabilidades por mantenerse apartado del debate público. “Él cree que, porque está callado, pasará de agache”, escribió el jefe de Estado en su cuenta.

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El presidente también calificó al exministro como un “criminal” y afirmó que la justicia deberá actuar. “La justicia le dará a Benedetti lo que se merece”, añadió en el mensaje, que cerró con referencias a su consigna de “Patria Milagro”.

Abelardo de la Espriella cuestionó al exministro Armando Benedetti - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Benedetti cuestionó el tono del presidente

El exministro respondió poco después en la misma red social. Benedetti rechazó las expresiones de De la Espriella y sostuvo que un presidente no debe emitir ese tipo de afirmaciones contra ningún ciudadano.

“Solo la administración de justicia puede juzgarnos”, escribió el exfuncionario. También indicó que acudirá a instancias legales para proteger su reputación y reiteró que confía en las autoridades judiciales.

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En su publicación, Benedetti definió las declaraciones presidenciales como un “perfilamiento de graves dimensiones”. Además, responsabilizó públicamente a De la Espriella por cualquier situación que pueda afectarlo a él o a sus familiares.

El exministro aseguró que su silencio reciente responde a un período de descanso y no a una decisión de evitar pronunciamientos. “Si me quiere oír, hablo”, señaló al dirigirse al presidente.

El exministro Armando Benedetti anunció acciones legales tras palabras del presidente De la Espriella - crédito @AABenedetti/X

Mancuso dijo que exjefes de las AUC rechazaron una petición para señalar a Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella

Una reunión en Valledupar en octubre de 2025 entre antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) derivó, según Salvatore Mancuso, en el rechazo a una propuesta para formular acusaciones públicas contra tres dirigentes políticos.

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El exjefe paramilitar sostuvo que delegados del gobierno de Gustavo Petro buscaban que los entonces gestores de paz se pronunciaran contra Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella.

Mancuso respaldó la versión expuesta por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sobre un supuesto intento de impulsar una campaña de desprestigio con fines electorales.

De acuerdo con el antiguo comandante, la solicitud se planteó durante un encuentro con exintegrantes de las AUC en la capital del Cesar. Allí habrían participado Rodríguez y el asesor Víctor de Currea Lugo, según su relato.

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“El objetivo era que habláramos públicamente” contra los tres políticos, afirmó Mancuso. La propuesta, añadió, no obtuvo respaldo entre los asistentes.

La denuncia de Mancuso contra delegados del Gobierno Petro - crédito @MancusoSalvat/X

El excomandante señaló que la iniciativa provocó incomodidad en el grupo. “Nadie aceptó”, indicó, antes de afirmar que hubo molestia y que esa situación frustró el desarrollo de la cita.

Según Mancuso, el encuentro terminó sin un comunicado conjunto ni entrevistas posteriores en contra de los nombres mencionados. También aseguró que la llamada mesa de realismos no volvió a reunirse después de ese episodio.

El exlíder de las AUC manifestó que está dispuesto a entregar su declaración ante la Fiscalía General de la Nación si las autoridades abren una indagación. “Estoy dispuesto a testificar”, señaló al referirse a la posibilidad de comparecer ante el organismo investigador.

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Mancuso aclaró que, según su conocimiento, el entonces presidente Gustavo Petro no le formuló directamente esa solicitud. “A mí nunca me lo pidió el presidente”, expresó.

El exjefe paramilitar sostuvo que Rodríguez, Currea Lugo y Petro deberán responder ante la justicia por las circunstancias de la reunión, en caso de que se inicien actuaciones judiciales.