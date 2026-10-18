Colombia

Gobierno condenó con explosivos el atentado de las disidencias contra un puente en Santander de Quilichao, Cauca: “Cobarde”

El daño a la estructura dejó a centenares de familias incomunicadas. Desde el Ministerio de Defensa informaron que este ataque se ejecutó por “desprecio a la población civil”

Así quedó la estructura tras las detonaciones - crédito @PopayanCO/X

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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, rechazó el ataque con explosivos contra un puente en la jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, en el norte de Cauca, que restringió la movilidad de más de 200 familias, según los detalles suministrados por el Ejército Nacional.

La acción fue atribuida por las autoridades, de forma preliminar, a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

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Es un acto cobarde e indignante que busca aterrorizar a las comunidades. Es inaceptable el desprecio de estos criminales por la población civil”, se leyó en el comunicado de la cartera.

Mensaje del Ministerio de Defensa tras el atentado a un puente en Cauca - crédito @mindefensa/X
Mensaje del Ministerio de Defensa tras el atentado a un puente en Cauca - crédito @mindefensa/X

El reporte de la Tercera División de la institución militar indicó que los responsables utilizaron varios artefactos explosivos contra la estructura vial. Inicialmente, confirmó que fue el puente La Teta, aunque en otro apartado de la información oficial lo identificó como puente La Balsa.

El Ministerio de Defensa calificó el hecho como “un atentado terrorista” y aseguró que ya de desplegaron capacidades institucionales en la zona para prevenir nuevos episodios de violencia, recuperar la movilidad y brindar protección a la población.

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Iremos tras los responsables de este atentado terrorista hasta el último rincón y no nos detendremos hasta hacer justicia ante la ley”, señaló la cartera en un pronunciamiento publicado en redes sociales.

El Gobierno señaló a la estructura Jaime Martínez por la acción que afectó el desplazamiento de habitantes y ocurrió horas después de la recuperación de un camión cisterna - crédito captura de pantalla @PopayanCO/X
El Gobierno señaló a la estructura Jaime Martínez por la acción que afectó el desplazamiento de habitantes y ocurrió horas después de la recuperación de un camión cisterna - crédito captura de pantalla @PopayanCO/X

El Ejército verificó el sector ante posibles nuevas amenazas

Soldados del Grupo de Caballería Liviano N.° 8 y personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizaron verificaciones en el área afectada para descartar la presencia de otros explosivos y acompañar las labores orientadas a restablecer el tránsito.

El Ejército rechazó el uso de dispositivos explosivos improvisados, al advertir que ponen en riesgo a las comunidades civiles. También se señaló que las operaciones continuarán en el sector con el propósito de reducir la capacidad de acción de los grupos armados ilegales.

Los hechos fueron atribuidos a las disidencias de las Farc - crédito @Ejercito_Div3/X
Los hechos fueron atribuidos a las disidencias de las Farc - crédito @Ejercito_Div3/X

Horas antes de la explosión, tropas de la Brigada 29 recuperaron un vehículo cisterna que, según el Ejército, había sido hurtado presuntamente por integrantes de la misma estructura armada.

El automotor transportaba más de 11.000 galones de combustible, que, de acuerdo con la información preliminar de las autoridades, iba a ser destinado al sostenimiento de economías ilícitas vinculadas con cultivos de coca.

El Ministerio de Defensa afirmó que el ataque buscó generar temor entre los habitantes de la zona y reiteró que las autoridades mantendrán el despliegue operativo en Santander de Quilichao. La entidad no precisó la magnitud de los daños en el puente ni una fecha estimada para la recuperación total de la movilidad.

El viernes 16 de octubre de 2026, se reportó una detonación que dejó a dos personas heridas en la Variante Sur, al sur de Popayán, muy cerca de la Escuela de Carabineros de la capital caucana.

Un carro bomba destruyó el peaje de El Bordo y bloqueó la vía Panamericana en Cauca

El 12 de octubre del año en curso, el Ejpercito confirmó un ataque atribuido a las disidencias de las Farc, que destruyó el peaje de El Bordo y dejó tres civiles heridos en la vía Panamericana. El hecho ocurrió en horas de la madrugada.

La explosión ocurrió en el tramo que conecta los municipios de La Sierra y Patía, una carretera que concentra parte del transporte de carga hacia Ecuador y de la movilidad de las comunidades del suroeste de Colombia. Tras el atentado, el paso permanecía cerrado mientras las autoridades aseguraban el sector.

El atentado fue atribuido a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc - crédito @Ejercito_Div3/X
El atentado fue atribuido a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc - crédito @Ejercito_Div3/X

La Tercera División del Ejército Nacional atribuyó la acción a la Estructura Carlos Patiño, un Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) que, según las Fuerzas Militares, opera bajo las órdenes de Iván Mordisco.

El presidente Abelardo de la Espriella rechazó el atentado y afirmó que los responsables enfrentarán a la justicia. “Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse”, escribió en su cuenta de X.

El mandatario aseguró que “cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias” y señaló que el Gobierno perseguirá a los autores del hecho.

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