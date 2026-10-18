Precio del dólar en Colombia: Qué pasará con la moneda entre el 19 y el 23 de octubre de 2026; expertos dicen por qué seguiría “barato”

FOTO DE ARCHIVO: Billetes de dólar estadounidense aparecen en esta ilustración tomada el 14 de febrero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

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El dólar bajó $138,17 en octubre en Colombia y la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente el 18 de octubre se ubicó en $3.174,67, frente a $3.312,84 del primer día del mes, una reducción equivalente al 4,17%. La divisa cerró el 16 de octubre en $3.174,72, $4,26 por encima de la TRM de ese día, fijada en $3.170,46, tras oscilar entre un mínimo de $3.165,20 y un máximo de $3.182, con 947 transacciones por USD831 millones.

El peso colombiano acumuló una apreciación superior al 22% en el año, la mayor entre las monedas emergentes y muy por encima del real brasileño, que avanzó 7%. El 15 de octubre, el peso ganó $27 en una sola jornada. En una semana de cuatro días hábiles, la TRM pasó de $3.218,75 a $3.170,46, una caída de $48,29, equivalente al 1,50%, hasta su menor nivel desde el 18 de septiembre.

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Desde el máximo de $3.349,63 alcanzado el 29 de septiembre, el dólar cedió cerca de $179. La divisa pierde 5,11% en octubre, 15,61% en el año —equivalente a $586,62— y 18,75% frente al mismo día de 2025.

Al respecto, y sobre lo que viene para la divisa en los próximos días de octubrem el country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, describió la continuidad de la tendencia pese a los episodios de volatilidad. “En una semana de cuatro días hábiles por el festivo del lunes (12 de octubre), el peso siguió ganando terreno”, afirmó sobre lo que ocurrió en la segunda semana del décimo mes.

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Al cierre de la jornada del 18 de octubre de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.235,71, mientras que el de venta era de $3.337,14 - crédito Infobae Colombia

Inflación de Estados Unidos y petróleo condicionan al peso colombiano

Dijo que el principal sobresalto de la semana llegó con la inflación de Estados Unidos. Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre subió 3,7% anual, frente al 3,4% previo, mientras la inflación subyacente pasó de 2,4% a 2,6%, ambos registros por encima de lo previsto por el mercado.

Tras esos datos, la probabilidad de un aumento de tasas (rango actual del 3,75% al 4,00%) de la Reserva Federal en la reunión del 27 y 28 de octubre pasó de cerca de 22% a alrededor de 50%. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años tocó 5,33%, el índice DXY, que mide al dólar a nivel global, avanzó cerca de 0,7% y el dólar local llegó a $3.214, aunque terminó aquella sesión en $3.183,80, por debajo de la apertura.

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Además, la presión inflacionaria se extendió a los precios al productor, que aumentaron 1,3% mensual y 6,3% anual, su mayor variación desde 2022. Pese a ello, el mercado redujo la expectativa de una subida de tasas en octubre a menos de 30%, y el analista de renta fija de Aval Casa de Bolsa, Carlos Alape, la situó en 27%.

Parte de la atención se concentró en el encarecimiento de la gasolina en Estados Unidos, que subió 9% en un mes debido a la guerra con Irán, según el informe citado por Alape. El petróleo también permaneció bajo vigilancia: los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz sostuvieron al Brent, de referencia para Colombia, cerca de USD105 por barril.

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En la sesión registrada a las 09:27 del viernes 16 de octubre, los futuros del Brent bajaban 78 centavos, o 0,74%, hasta USD105,14 por barril. El West Texas Intermediate (WTI) cedía 99 centavos, o 1%, a USD96,98, aunque acumulaba un avance de 5,6% en la semana por la caída de inventarios en Estados Unidos y los recortes de producción provocados por un huracán.

La subida del precio internacional del petróleo mejora los ingresos de la Nación - crédito Paul Buck/EFE

La Agencia Internacional de Energía acordó liberar más de 20 millones de barriles de diésel. Londoño Tapia señaló que el crudo caro tuvo efectos contrapuestos: en septiembre presionó al alza los rendimientos de los bonos estadounidenses, pero luego el mercado volvió a valorar el ingreso de dólares que las exportaciones petroleras pueden generar para Colombia.

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Con la tasa del Banco de la República en 12,25% y una inflación local de 6,29%, la tasa real se acerca al 6%, una de las más elevadas de la región. Frente al rango de 3,75% a 4% de la Reserva Federal, esa diferencia incentiva operaciones de acarreo mediante las cuales los inversionistas buscan rendimientos en pesos.

Proyecciones para el dólar y los riesgos fiscales

El country manager de Global66 planteó un escenario base entre $3.120 y $3.220 para los próximos días. “Un dato fuerte o un nuevo salto del crudo reactivaría la discusión de octubre y le daría al dólar recorrido hacia $3.220 o $3.250”, advirtió, después de que previsiones anteriores contemplaran niveles de $3.260 o $3.300 ante un dato inflacionario elevado.

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Alape estima que el dólar cerrará 2026 cerca de $3.279, por encima de los valores recientes, luego de que la cotización descendiera de $3.189 a alrededor de $3.167. “El mayor riesgo que vemos es un ajuste fiscal menor al prometido”, sostuvo.

El Banco de la República mantiene la tasa de interés en 12,25% ante el alto indice inflacionario de Colombia, que cerró septiembre en 6,29% anual, según el Dane - crédito - John Vizcaino/Reuters

Otras estimaciones ofrecen un panorama más amplio. Greyhound Trading proyecta una banda de $3.000 a $3.600 para los próximos meses; el consenso de Bloomberg calcula $3.238 para el cuarto trimestre, y el modelo CoinCodex, publicado el 16 de octubre, estima para ese mes valores entre $3.159 y $3.353, con un promedio de $3.235.

Hay varios hechos a tener en cuenta:

A nivel internacional, la Reserva Federal entrará en período de silencio antes de su reunión del 27 y 28 de octubre.

En Colombia, el Congreso de la República tiene hasta la medianoche del martes 20 para aprobar el Presupuesto de 2027, mientras el Ministerio de Hacienda espera presentar la Ley de Rescate en la segunda quincena de octubre.

La Junta del Banco de la República se reunirá el 30 de octubre. Cinco de sus siete codirectores respaldaron un aumento de tasas en septiembre.

Sobre la próxima reunión de la Junta Directiva del Emisor, Alape anticipa una pausa prolongada. Apuntó que “creemos que el Banco de la República mantendrá su tasa en 12,25% sin subirla y que no la bajará antes de agosto de 2027”.

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El analista prevé que la inflación llegue a 6,54% en octubre y termine 2026 cerca de 6,9%, impulsada por alimentos, tarifas de energía y el fenómeno de El Niño. El Banco de la República espera en promedio 6,38% para octubre, 6,85% al cierre de 2026 y 5,19% para 2027.

En lo corrido de 2026, las remesas en Colombia continúan rompiendo marcas y se consolidan como una de las principales fuentes de divisas del país, superando los ingresos por inversión extranjera directa (IED) - crédito Willy Kurniawan/Reuters

Qué implica la caída del dólar para hogares y remesas

La menor cotización alivia los pagos en moneda extranjera, pero reduce el valor en pesos de las remesas:

USD 500 equivalían a $1.656.420 al comienzo de octubre y luego representaron $1.587.335, una diferencia de $69.085 sin incluir comisiones ni recargos; para una remesa de USD 300, el ingreso disminuye $41.451.

USD1.000 costarían $3.100.000 con una tasa de $3.100, $3.200.000 a una cotización de $3.200 y $3.300.000 si el dólar subiera a $3.300.

La baja tampoco asegura reducciones inmediatas en los precios de comercios y supermercados, donde influyen inventarios, transporte e impuestos.

Por su parte, la docente de economía de la Universidad de San Buenaventura (sede Bogotá) Claudia Ximena Flórez advirtió sobre trasladar una caída de corto plazo a decisiones de gasto futuro. “Los hogares suelen fijarse en el precio de hoy, pero el verdadero riesgo está en comprometer gastos futuros suponiendo que la tendencia continuará. Una noticia internacional puede cambiar las condiciones antes de que llegue la fecha del pago”, alertó.

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Relacionó el comportamiento cambiario con la entrada de capital y la confianza fiscal.

“Las tasas altas pueden atraer inversionistas interesados en rendimientos en pesos, pero ese dinero no tiene por qué quedarse indefinidamente. Si aumenta la preocupación por las cuentas fiscales o cambia el apetito mundial por el riesgo, la ventaja cambiaria puede evaporarse rápidamente”, señaló.

Flórez puntualizó que los costos del crédito seguirían elevados en un contexto de 686.000 empleos perdidos en agosto y una tasa de desempleo de 9,7%, la mayor en dos años. Según ella, para los que deben comprar dólares o reciben giros del exterior, la volatilidad refuerza la necesidad de calcular el costo real de cada operación y preservar recursos para obligaciones esenciales antes de depender de una cotización puntual.