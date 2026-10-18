Colombia

Gobierno De la Espriella anuncia inversión de $1.500 millones para impulsar 150 emprendimientos de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras en San Andrés

La estrategia combina la entrega de maquinaria y herramientas con formación en administración, finanzas y productividad. Los primeros beneficiarios ya recibieron los apoyos durante una jornada realizada en el archipiélago

San Andrés, Providencia y Santa Catalina
El Gobierno busca fortalecer los pequeños negocios liderados por integrantes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - crédito Procuraduría General de la Nación
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El fortalecimiento de los pequeños negocios es una de las apuestas para impulsar la actividad económica en las regiones. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una nueva iniciativa busca brindar herramientas y conocimientos a emprendedores de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para mejorar el funcionamiento de sus unidades productivas.

La estrategia contará con una inversión de $1.500 millones y tiene como meta beneficiar hasta 150 emprendimientos del archipiélago. Los recursos se destinarán a la entrega de maquinaria, equipos y herramientas, junto con acompañamiento técnico para fortalecer las actividades económicas de los negocios seleccionados.

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San Andrés Islas. Foto: Colprensa
La iniciativa contempla la entrega de activos productivos por un valor de $8,5 millones a cada emprendimiento seleccionado -crédito Colprensa

El anuncio se realizó el 18 de octubre, durante una jornada en San Andrés encabezada por el presidente Abelardo de la Espriella. En ese encuentro se entregaron los primeros apoyos a nueve emprendedores, como parte del inicio de la implementación del programa en las islas.

Cada negocio seleccionado recibirá activos productivos por valor de $8,5 millones. Además de estos recursos materiales, los beneficiarios tendrán acceso a formación orientada a mejorar la administración de sus establecimientos y aprovechar los elementos entregados para ampliar su capacidad productiva.

La iniciativa es liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encabezado por Mauricio Gómez Amín, y ejecutada por iNNpulsa Colombia en alianza con la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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Equipos y capacitación para fortalecer los emprendimientos

El programa contempla dos componentes que buscan responder a las necesidades de los negocios beneficiados. El primero corresponde a la entrega de maquinaria, equipos y herramientas para apoyar sus procesos productivos. El segundo incluye asistencia técnica y formación para mejorar la gestión de las unidades económicas.

Entre los contenidos previstos para las capacitaciones se encuentran la formalización empresarial, el manejo de las finanzas, el cálculo de costos y la productividad. Estos conocimientos están orientados a que los emprendedores puedan organizar sus cuentas, reconocer los gastos de sus actividades y administrar sus establecimientos con mayores herramientas.

La formación también busca contribuir a la mejora de los procesos productivos y de las tareas administrativas que hacen parte del funcionamiento cotidiano de cada negocio. De esta manera, el acompañamiento pretende complementar la entrega de activos con conocimientos que faciliten su aprovechamiento.

Los beneficiarios recibirán capacitación en formalización empresarial, manejo de las finanzas, cálculo de costos y productividad para mejorar la gestión de sus negocios - crédito Decameron Aquarium
Los beneficiarios recibirán capacitación en formalización empresarial, manejo de las finanzas, cálculo de costos y productividad para mejorar la gestión de sus negocios - crédito Decameron Aquarium

La Cámara de Comercio del archipiélago participará en el desarrollo de estas actividades desde el territorio, en articulación con iNNpulsa Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Su intervención permitirá acompañar a los emprendedores durante el proceso de fortalecimiento de sus unidades productivas.

Los nueve negocios que recibieron los primeros apoyos hacen parte de la población a la que está dirigida la iniciativa. La meta es extender los beneficios hasta alcanzar 150 emprendimientos distribuidos entre San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Ruta Milagro llega a las tres islas

La inversión se canalizará a través de Ruta Milagro, una estrategia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que ejecuta iNNpulsa Colombia para acompañar a emprendedores y empresarios en el fortalecimiento de sus actividades económicas.

En el archipiélago, el programa está dirigido específicamente a negocios liderados por integrantes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Los apoyos buscan contribuir al desarrollo de estas unidades productivas mediante recursos materiales y orientación para mejorar su funcionamiento.

La Ruta Milagro es ejecutada por iNNpulsa Colombia, en alianza con la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
La Ruta Milagro es ejecutada por iNNpulsa Colombia, en alianza con la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

La propuesta combina la dotación de equipos con capacitación en aspectos administrativos y financieros. Así, los emprendedores podrán recibir herramientas para sus actividades y orientación sobre asuntos relacionados con la formalización, los costos y la productividad.

Con la entrega inicial realizada en San Andrés, comenzó la implementación de una iniciativa que prevé extender sus beneficios a más negocios de las tres islas. El objetivo es fortalecer hasta 150 unidades productivas mediante una inversión de $1.500 millones y un proceso de acompañamiento técnico dirigido a sus responsables.

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