Capturaron alias Eliécer, señalado cabecilla del Clan del Golfo encargado de extorsiones y homicidios en Antioquia

El operativo conjunto de Ejército, Fiscalía y Policía permitió detener al presunto responsable de presionar a sectores económicos del Urabá antioqueño y de participar en dos homicidios - crédito @GaulaMilitares; @Ejercito_Div7 / X

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Alias Eliécer, señalado como cabecilla de comisión de la subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo, fue capturado en zona rural de Carepa, Antioquia, durante una operación conjunta del Ejército Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades lo investigan por presuntos cobros extorsivos contra sectores productivos del Urabá y por su posible relación con homicidios de familiares de integrantes de la fuerza pública.

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El procedimiento tuvo lugar en la vereda El Silencio, donde tropas del Gaula Militar Urabá, adscrito a la Brigada 17 del Ejército, ubicaron al hombre contra quien pesaba una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

De acuerdo con información de inteligencia militar, el detenido habría tenido una trayectoria dentro de la organización criminal. Antes de asumir funciones de mando en la zona bananera del Urabá antioqueño, al parecer, se desempeñó como punto de vigilancia de la estructura ilegal.

El Ejército Nacional y el CTI capturaron a alias Eliécer, presunto cabecilla del Clan del Golfo, en zona rural de Carepa - crédito @Ejercito_Div7 / X

De acuerdo con la institución castrense, alias Eliécer era presuntamente cabecilla de una comisión de la subestructura Carlos Vásquez, vinculada con la estructura central Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo.

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Las autoridades sostienen que el capturado tenía injerencia en municipios del eje bananero, con actividades concentradas en Carepa, Chigorodó y Apartadó. La investigación deberá establecer el alcance de sus funciones, sus vínculos dentro de la organización y su eventual participación en los hechos por los que es requerido.

El Ejército indicó que la captura hace parte de las operaciones de la Séptima División contra las redes armadas, logísticas y financieras del grupo ilegal en Antioquia, dentro del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Las autoridades le atribuyen cobros a ganaderos, comerciantes y transportadores

De acuerdo con los reportes oficiales, alias Eliécer habría coordinado el cobro de extorsiones a ganaderos, transportadores y comerciantes de varios municipios del Urabá. Los recursos obtenidos mediante estas exigencias ilegales, según las autoridades, eran destinados al sostenimiento de la subestructura Carlos Vásquez.

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Los informes de inteligencia militar señalan que el hombre cumplió funciones de vigilancia antes de asumir mandos en el Urabá antioqueño - crédito @Ejercito_Div7 / X

La información recopilada por organismos de inteligencia y una fuente humana señala que los cobros afectaban a sectores de la economía local. Las víctimas recibían presiones para entregar cuotas periódicas bajo amenazas contra su seguridad, sus familias o sus bienes.

Las autoridades no informaron el número de personas afectadas ni los montos que la estructura criminal habría exigido. Tampoco precisaron desde cuándo alias Eliécer habría ejercido estas actividades en la zona.

El caso quedó bajo conocimiento de la Fiscalía, que deberá avanzar en la verificación de los elementos recogidos durante la operación y en la identificación de posibles integrantes de la red de apoyo que presuntamente facilitaba las extorsiones.

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Incautaron más de $ 6 millones, celulares y una antena Starlink

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron más de $6 millones en efectivo, cuatro teléfonos celulares, municiones de diferentes calibres, panfletos alusivos al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y una motocicleta.

La Séptima División del Ejército ejecutó la detención como parte de las acciones del Plan de Campaña Ayacucho Plus en Antioquia - crédito @Ejercito_Div7 / X

También hallaron un dispositivo de conexión satelital Starlink. Para los investigadores, este equipo habría permitido mantener comunicaciones en áreas rurales con dificultades de cobertura de telefonía convencional. El material será analizado dentro del proceso judicial.

La autoridad militar señaló que la incautación afecta las capacidades logísticas y financieras de la estructura ilegal.

Lo investigan por el asesinato de las esposas de dos uniformados

Además de las extorsiones, las autoridades relacionan a alias Eliécer con su presunta participación en los homicidios de la esposa de un soldado profesional del Ejército Nacional y de la esposa de un subintendente de la Policía Nacional.

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Según información conocida por las autoridades, esos crímenes ocurrieron en 2021. La investigación deberá determinar si el capturado tuvo participación directa, si habría intervenido en la planeación de los hechos o si ejerció algún tipo de determinación sobre los responsables materiales.