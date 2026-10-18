María Paz Gaviria denunció “censura” en el Museo Nacional: “¿Hay alguna incomodidad con la Constitución?"

María Paz Gaviria cuestionó el retiro de cerca de 50 piezas de las salas del Museo Nacional de Colombia y calificó la decisión como un "episodio de censura" - crédito @mariapazgaviria/Instagram - Colprensa

Guardar

María Paz Gaviria, excandidata al Senado por el Partido Liberal y exdirectora de la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo), calificó como un “episodio de censura” el retiro masivo de cerca de 50 piezas de arte e instrumentos históricos de las salas de exhibición del Museo Nacional de Colombia, orden del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espeiella.

En entrevista concedida a la emisora Caracol Radio, la especialista en gestión cultural e hija del expresidente César Gaviria cuestionó los procedimientos técnicos aplicados por las directivas del recinto cultural, al señalar la aparente ausencia de comités de curaduría y la implementación de restricciones para que el público pueda fotografiar las salas.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, María Paz Gaviria detalló las fallas operativas registradas en el procedimiento de desmonte y puso en duda los criterios ideológicos utilizados para retirar elementos representativos de la historia social y política del país.

“Hablemos de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Sus pósters fueron removidos, pero la improvisación es evidente, porque se dejó una camisa de Bernardo Jaramillo. Si es un tema ideológico, es una orden que pareciera ni siquiera haber sido cumplida a cabalidad”, argumentó la exdirectora de ArtBo –por más de 10 años- al señalar la falta de rigor técnico en las salas.

Miles de ciudadanos se congregaron a las afueras del Museo Nacional para protestar contra la eliminación de elementos históricos tras medida de Abelardo de la Espriella - crédito Sebastian Barros/AFP

La dirigente política detalló que la decisión del espacio museal afectó negativamente piezas de valor cotidiano y deportivo que formaban parte del guion narrativo de la institución.

PUBLICIDAD

“Quitan una camisa de ciclismo de Lucho Herrera. Quitan un paraguas de caballo viejo. Un traje de Arturo Calle; simplemente se narraban diferentes episodios en la historia de nuestro país”, afirmó Gaviria al describir parte de los elementos desmontados.

Cuestionamientos sobre la Séptima Papeleta y la Constitución Política

La hija del director del Partido Verde dirigió sus críticas hacia la remoción de símbolos vinculados al movimiento ciudadano que dio origen a la Carta Política de 1991, calificando el hecho como una medida de gravedad para la memoria institucional de la Nación.

“¿Por qué arrancar de las paredes del Museo Nacional de Colombia la Séptima Papeleta? ¿Eso qué significa? ¿Hay alguna incomodidad con la Constitución de 1991?”, cuestionó de manera directa la excandidata al Senado durante el diálogo con los periodistas.

PUBLICIDAD

La Séptima Papeleta fue un movimiento estudiantil colombiano surgido en 1990 que promovió incluir una papeleta adicional en las elecciones para impulsar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, con el propósito de reformar la Constitución de 1886 y abrir el camino a la Constitución Política de 1991.

La Séptima Papeleta es uno de los referentes del movimiento ciudadano que contribuyó al proceso constituyente colombiano - crédito Fundación Séptima Papeleta/Colprensa

Frente a los señalamientos de voceros gubernamentales que justificaron el retiro argumentando que algunas piezas podían constituir una “apología a la violencia”, Gaviria rechazó la eliminación del contexto histórico y defendió el rol educativo de las colecciones públicas.

“El país debe conocer su historia, debe conocer su memoria para no volver a repetir los procesos que la han sumido en violencia”, aseveró, al tiempo que criticó que permanezcan exhibidos objetos vinculados al narcotraficante Pablo Escobar mientras se retiran expresiones asociadas a movimientos sociales, víctimas del conflicto y luchas históricas de las mujeres.

PUBLICIDAD

Rechazo a la postura del Ministerio de las Culturas

Al final de sus declaraciones para el medio radial citado, María Paz Gaviria cuestionó la postura asumida por la dirección del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en cabeza de Paola Holguín, frente a las decisiones adoptadas en el Museo Nacional.

“La ministra defendió el retiro de las obras el día viernes, y para mí eso merece un rechazo”, afirmó la exdirectora de ArtBo (gestión desde la cual lideró procesos de curaduría, relacionamiento con galerías internacionales y promoción del patrimonio plástico de Colombia), al solicitar explicaciones sobre el rumbo institucional de las entidades del sector público cultural.

María Paz Gaviria señaló que el gremio artístico exige garantías de conservación del patrimonio y la presentación oficial de una política transparente en el manejo de los bienes culturales del Estado: “Yo creo que todos en Colombia y todos en el sector cultural estamos esperando que se le presente un plan al país en materia cultural”.

PUBLICIDAD

María Paz Gaviria rechazó la postura de la ministra mencionada en la entrevista y pidió explicaciones sobre las decisiones adoptadas en el Museo Nacional - crédito @mariapazgaviria/Instagram