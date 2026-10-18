El noble gesto de Edwin Cardona: le cedió la cinta de capitán a Franco Armani por su cumpleaños en Atlético Nacional

El gesto de Edwin Cardona con Franco Armani por su cumpleaños y luego la arenga del ídolo verdolaga previo al partido contra Boyacá Chico - crédito Atlético Nacional TV

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Edwin Cardoba, mediocampista de Atlético Nacional, le cedió la cinta de capitán a Franco Armani, arquero deEdwin Cardona le cedió la cinta de capitán, en Nacional, a Franco Armani por motivo de su cumpleaños, para enfrentar al Chicó: “Estos son los partidos más difíciles”l equipo, quien cumplió años el viernes 16 de octubre de 2026 y, pese a tener autorización para permanecer con su familia, asistió al encuentro con el plantel verdolaga. El gesto quedó registrado antes del partido que Atlético Nacional disputó contra Boyacá Chicó el sábado 17 de octubre de 2026, por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II, que ganó el equipo verdolaga 4-1.

La escena fue difundida por el club el domingo 18 de octubre de 2026, un día después del compromiso ante Boyacá Chicó, en el blog de matchday que el club publica tras cada partido. El contenido incluyó imágenes de la intimidad previa al juego y el discurso de aliento emitido por esos dos jugadores.

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Edwin Cardona le cedió la cinta de capitán del Atlético Nacional a Franco Armani para homenajear su cumpleaños - crédito @francoarmani34/@nacionaloficial/Instagram

Cardona explicó ante sus compañeros que la decisión tenía una razón especial: el cumpleaños de Armani, ocurrido el viernes 16 de octubre de 2026. Además, destacó que el futbolista eligió acompañar al equipo en la jornada del sábado 17 de octubre de 2026, aun cuando contaba con el permiso para estar con su familia.

“Hoy que es cumpleaños de Franco, sé que Alexis me decía: ‘Voy a ponerte de capitán’. Sé que también él es capitán. Entonces, la quiero dar a él porque hoy es su cumpleaños y quiero también que le den una alegría. Y, obviamente, orgulloso de que él esté con nosotros acá, porque pudo haber estado con su familia, pero está acá”, expresó Cardona.

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Jesús Díaz de Boyacá Chicó anotó el descuento ante Atlético Nacional - crédito MacGiver Barón/Colprensa

La arenga de Armani antes de enfrentar a Boyacá Chicó

Después de recibir la cinta de capitán, Armani tomó la palabra ante los jugadores del plantel. En su mensaje, el arquero puso el foco en la exigencia que suponía enfrentar a Boyacá Chicó y en la necesidad de asumir el encuentro con intensidad desde el comienzo.

“Desde el primer minuto. Vamos a jugar al cien. No al cincuenta ni al setenta, no, al cien. Muchachos, estos son los partidos más difíciles, los partidos más difíciles. Ustedes saben también que estos equipos se preparan para jugar contra nosotros, para ganarnos”, afirmó Armani en el vestuario.

El capitán para ese encuentro también advirtió sobre la manera en que esperaba que Boyacá Chicó afrontara el partido. “Ellos van a salir, van a salir a querer imponer el juego, llevarnos por arriba. No permitamos eso, viejo. No esperemos que nos golpeen para reaccionar, viejo. Bendiciones para todos”, completó.

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Edwin Cardona anotó el segundo gol de Atlético Nacional ante Boyacá Chicó - crédito Atlético Nacional

El mensaje institucional del club

El blog no se limitó a las intervenciones de Cardona y Armani. También reunió declaraciones de una comunicadora del club y del director deportivo, Víctor Marulanda, sobre los valores que Atlético Nacional busca trasladar tanto a sus futbolistas como a sus trabajadores.

“Hay algo que nos une, incluso antes de que ruede el balón. Una forma de sentir, de trabajar y de entender que ser parte de Atlético Nacional es mucho más que cumplir una función. Es llevar estos colores en cada decisión, en cada esfuerzo y en cada detalle”, señaló la comunicadora. Luego, definió ese compromiso como “mucha pasión y amor hacia lo que hacemos”, con la intención de que el trabajo cotidiano se refleje en la cancha.

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Marulanda, por su parte, eligió la palabra “inspirador” para describir uno de los ejes que el club plantea dentro de su proyecto. “Fundamental para que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de inspirar, también de transformar vidas por este vehículo que es el fútbol, y más con un club con tantos seguidores”, sostuvo.

El director deportivo agregó que la responsabilidad no se limita a los futbolistas y sus familias, sino que también alcanza a los hinchas. Al referirse a los valores que trabajan con el plantel y el cuerpo técnico, explicó que en Atlético Nacional consideran que existe una obligación de ser valientes. “Queremos ganar donde vamos”, resumió al recordar la respuesta que recibió de un jugador cuando le consultó qué significaba esa idea.

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