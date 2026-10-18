Alerta fiscal por sobrecosto en la compra de los aviones Gripen: Contraloría advierte sobre pérdida de casi $2.130 millones

La Contraloría General de la República detectó una irregularidad financiera en los desembolsos destinados a la adquisición de la flota de aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab - crédito Piroschka van de Wouw/Reuters

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La Contraloría General de la República emitió un informe de alerta sobre un pago realizado por el Ministerio de Defensa a la empresa aeroespacial sueca Saab debido al proceso de adquisición de los aviones de combate Gripen, el cual habría generado un cobro adicional por 2.130 millones de pesos al erario público, según los documentos que conoció y divulgó Caracol Radio.

La advertencia del organismo de control fiscal, revelada tras dar respuesta a un derecho de petición formulada por la fuente citada, precisa que en la transacción presupuestal efectuada el 20 de enero de 2026 se aplicó una tasa de cambio del euro superior a la cifra fijada por las autoridades monetarias de la Nación.

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De acuerdo con los registros de la Contraloría, la operación se liquidó mediante la orden de pago presupuestal No. 7787826, en la que se convirtió la divisa europea a una tasa de 4.936,96 pesos por euro. Sin embargo, la tasa de cambio representativa de mercado publicada oficialmente por el Banco de la República para esa misma fecha se ubicó en 4.339,41 pesos por euro.

La diferencia de casi 600 pesos por euro significó un costo adicional del 14 %, traduciéndose en una eventual afectación patrimonial de 2.130 millones de pesos, advirtió la Contraloría - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La diferencia representó una variación de casi 600 pesos adicionales por cada euro desembolsado a la firma extranjera, valor equivalente a un costo del 14% por encima de la tasa monetaria oficial del país.

“Existe el riesgo de afectación al patrimonio del Estado debido a la utilización de una tasa de cambio del euro superior a la publicada oficialmente por el Banco de la República”, señaló expresamente el ente de fiscalización en su informe técnico sobre el caso de los aviones de guerra.

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El alcance de la advertencia y el contrato con Saab

El organismo de control enfatizó que el pronunciamiento emitido el 28 de agosto de 2026 constituye una advertencia preventiva para evitar daños al erario y no representa por el momento una sanción formal contra funcionarios del sector defensa.

La operación investigada forma parte del contrato oficializado por el gobierno de Gustavo Petro para la adquisición de una flota de 17 aeronaves de combate JAS 39 Gripen E/F para la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), proyecto valorado en aproximadamente 16,5 billones de pesos.

La transacción de los cazas fue proyectada para financiarse a lo largo de un período de siete años mediante el mecanismo de vigencias futuras, incluido en su valor el soporte logístico inicial, repuestos, armamento, entrenamiento técnico y programas de transferencia tecnológica para la industria nacional.

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La operación bajo la lupa forma parte del mega contrato de 16,5 billones de pesos para adquirir 17 aeronaves JAS 39 Gripen E/F destinadas a reemplazar los vetustos IAI Kfir- crédito Saab/sitio web

El proceso de reemplazo de los cazas IAI Kfir de origen israelí se argumentó técnicamente en el cumplimiento del ciclo de vida útil de dichas naves tras más de 30 años de servicio y en los menores costos por hora de vuelo del modelo sueco frente a otras propuestas internacionales.

Problemas adicionales en el mantenimiento de helicópteros para las Fuerzas Militares

A la par con los cobros en la compra de los aviones Gripen, la Contraloría remitió un informe de 14 páginas al Congreso de la República donde documenta serias dificultades en la capacidad operativa de la flota de helicópteros del Ejército Nacional.

El documento, firmado por la auditora Doris Noemí Pizarro Melgarejo, examinó el contrato 012 de 2024 suscrito con la firma Vertol Systems Company por un valor de USD32,4 millones (aproximadamente 102.926 millones de pesos -al cambio actual-) para el mantenimiento de aeronaves en la base militar de Tolemaida.

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Sobrecosto en los aviones Gripen hizo que la Contraloría detectara una anomalía cambiaria de $2.130 millones - crédito Saab

Tras realizar inspecciones físicas en las instalaciones militares desde el 2 de julio de 2025, el ente de control advirtió que varias unidades continúan fuera de servicio pese a los desembolsos girados por la Nación.

“No obstante haberse recuperado los recursos entregados, aún existen helicópteros de la flota MI-17 que están pendientes de mantenimiento”, señala el texto oficial sobre el estado de la aviación del Ejército, según la divulgación de la fuente citada.

El balance del informe sobre el estado global del parque aéreo militar revela que de 510 aeronaves adscritas a las Fuerzas Militares, únicamente 227 se encuentran totalmente operativas, lo que equivale a un 44,5 % de disponibilidad total. El restante 55,5 %, correspondiente a 283 unidades, permanece inactivo por fallas técnicas, falta de repuestos o procesos pendientes de mantenimiento en talleres especializados.

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A las anomalías en la compra de los aviones Gripen se suma la severa crisis de operatividad en la flota de helicópteros del Ejército Nacional - crédito Vertol Systems Company

La situación se acentúa en el segmento de helicópteros de combate y transporte, donde de 108 unidades existentes en los batallones, solo 45 están habilitadas para misiones oficiales. En el detalle por modelo de helicóptero, la fuerza pública cuenta únicamente con 8 de 20 unidades MI-17 disponibles, 22 de 53 flota UH-60 Black Hawk operativas y 15 de 35 aeronaves Huey II habilitadas para operaciones en el territorio nacional.