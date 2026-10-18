Colombia

Alerta fiscal por sobrecosto en la compra de los aviones Gripen: Contraloría advierte sobre pérdida de casi $2.130 millones

El organismo de control fiscal reveló que los movimientos del Ministerio de Defensa dejaron al descubierto presuntas irregularidades tarifarias en la adquisición de las nuevas naves de combate suecas, las cuales se ejecutaron en el gobierno Petro

La Contraloría General de la República detectó una irregularidad financiera en los desembolsos destinados a la adquisición de la flota de aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab - crédito Piroschka van de Wouw/Reuters
La Contraloría General de la República detectó una irregularidad financiera en los desembolsos destinados a la adquisición de la flota de aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab - crédito Piroschka van de Wouw/Reuters
Guardar

La Contraloría General de la República emitió un informe de alerta sobre un pago realizado por el Ministerio de Defensa a la empresa aeroespacial sueca Saab debido al proceso de adquisición de los aviones de combate Gripen, el cual habría generado un cobro adicional por 2.130 millones de pesos al erario público, según los documentos que conoció y divulgó Caracol Radio.

La advertencia del organismo de control fiscal, revelada tras dar respuesta a un derecho de petición formulada por la fuente citada, precisa que en la transacción presupuestal efectuada el 20 de enero de 2026 se aplicó una tasa de cambio del euro superior a la cifra fijada por las autoridades monetarias de la Nación.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los registros de la Contraloría, la operación se liquidó mediante la orden de pago presupuestal No. 7787826, en la que se convirtió la divisa europea a una tasa de 4.936,96 pesos por euro. Sin embargo, la tasa de cambio representativa de mercado publicada oficialmente por el Banco de la República para esa misma fecha se ubicó en 4.339,41 pesos por euro.

Foto de archivo. Fachada del edificio en donde funciona la Contraloría General en Bogotá, Colombia, 19 de julio, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta
La diferencia de casi 600 pesos por euro significó un costo adicional del 14 %, traduciéndose en una eventual afectación patrimonial de 2.130 millones de pesos, advirtió la Contraloría - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La diferencia representó una variación de casi 600 pesos adicionales por cada euro desembolsado a la firma extranjera, valor equivalente a un costo del 14% por encima de la tasa monetaria oficial del país.

“Existe el riesgo de afectación al patrimonio del Estado debido a la utilización de una tasa de cambio del euro superior a la publicada oficialmente por el Banco de la República”, señaló expresamente el ente de fiscalización en su informe técnico sobre el caso de los aviones de guerra.

PUBLICIDAD

El alcance de la advertencia y el contrato con Saab

El organismo de control enfatizó que el pronunciamiento emitido el 28 de agosto de 2026 constituye una advertencia preventiva para evitar daños al erario y no representa por el momento una sanción formal contra funcionarios del sector defensa.

La operación investigada forma parte del contrato oficializado por el gobierno de Gustavo Petro para la adquisición de una flota de 17 aeronaves de combate JAS 39 Gripen E/F para la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), proyecto valorado en aproximadamente 16,5 billones de pesos.

La transacción de los cazas fue proyectada para financiarse a lo largo de un período de siete años mediante el mecanismo de vigencias futuras, incluido en su valor el soporte logístico inicial, repuestos, armamento, entrenamiento técnico y programas de transferencia tecnológica para la industria nacional.

Los aviones Gripen fueron elegidos por encima de los F-16 de Estados Unidos - crédito Saab / sitio web
La operación bajo la lupa forma parte del mega contrato de 16,5 billones de pesos para adquirir 17 aeronaves JAS 39 Gripen E/F destinadas a reemplazar los vetustos IAI Kfir- crédito Saab/sitio web

El proceso de reemplazo de los cazas IAI Kfir de origen israelí se argumentó técnicamente en el cumplimiento del ciclo de vida útil de dichas naves tras más de 30 años de servicio y en los menores costos por hora de vuelo del modelo sueco frente a otras propuestas internacionales.

Problemas adicionales en el mantenimiento de helicópteros para las Fuerzas Militares

A la par con los cobros en la compra de los aviones Gripen, la Contraloría remitió un informe de 14 páginas al Congreso de la República donde documenta serias dificultades en la capacidad operativa de la flota de helicópteros del Ejército Nacional.

El documento, firmado por la auditora Doris Noemí Pizarro Melgarejo, examinó el contrato 012 de 2024 suscrito con la firma Vertol Systems Company por un valor de USD32,4 millones (aproximadamente 102.926 millones de pesos -al cambio actual-) para el mantenimiento de aeronaves en la base militar de Tolemaida.

Aviones Gripen - Colombia
Sobrecosto en los aviones Gripen hizo que la Contraloría detectara una anomalía cambiaria de $2.130 millones - crédito Saab

Tras realizar inspecciones físicas en las instalaciones militares desde el 2 de julio de 2025, el ente de control advirtió que varias unidades continúan fuera de servicio pese a los desembolsos girados por la Nación.

“No obstante haberse recuperado los recursos entregados, aún existen helicópteros de la flota MI-17 que están pendientes de mantenimiento”, señala el texto oficial sobre el estado de la aviación del Ejército, según la divulgación de la fuente citada.

El balance del informe sobre el estado global del parque aéreo militar revela que de 510 aeronaves adscritas a las Fuerzas Militares, únicamente 227 se encuentran totalmente operativas, lo que equivale a un 44,5 % de disponibilidad total. El restante 55,5 %, correspondiente a 283 unidades, permanece inactivo por fallas técnicas, falta de repuestos o procesos pendientes de mantenimiento en talleres especializados.

El contrato No. 012 de 2024 con Vertol Systems Company fue adjudicado pese a objeciones sobre la falta de experiencia técnica de la empresa estadounidense - crédito Vertol Systems Company
A las anomalías en la compra de los aviones Gripen se suma la severa crisis de operatividad en la flota de helicópteros del Ejército Nacional - crédito Vertol Systems Company

La situación se acentúa en el segmento de helicópteros de combate y transporte, donde de 108 unidades existentes en los batallones, solo 45 están habilitadas para misiones oficiales. En el detalle por modelo de helicóptero, la fuerza pública cuenta únicamente con 8 de 20 unidades MI-17 disponibles, 22 de 53 flota UH-60 Black Hawk operativas y 15 de 35 aeronaves Huey II habilitadas para operaciones en el territorio nacional.

Temas Relacionados

ContraloríaAviones GripenMillonaria contratacipon gripenSaab GripenColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Bucaramanga igualó a un gol con América de Cali en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles

Luciano Pons adelantó al equipo bumangués al minuto 47, mientras Yani Quintero le dio el empate al cuadro Vallecauano

Atlético Bucaramanga igualó a un gol con América de Cali en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Los ‘Azucareros’ en su casa buscan llegar a 28 puntos y tener un pie en los cuadrangulares semifinales del segundo semestre, luego de tres años sin disputar la estrella

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Bogotá vive una nueva jornada de tensión por el desmonte de obras en el Museo Nacional: autoridades y manifestantes se enfrentaron

La ahora Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) hizo presencia en el sector y varios videos que circulan en redes sociales mostraron la intervención de los agentes contra los protestantes que acudieron al lugar con carteles y banderas

Bogotá vive una nueva jornada de tensión por el desmonte de obras en el Museo Nacional: autoridades y manifestantes se enfrentaron

Lucas González aseguró que Nacional tiene la mejor cantera en Colombia, mientras el CIES ubicó a la liga como la octava con más minutos para menores de 22 años

José Escorcia y Emmanuel Benítez fueron los dos jugadores que debutaron como profesionales en el equipo verdolaga, fue ante Boyacá Chicó en la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II

Lucas González aseguró que Nacional tiene la mejor cantera en Colombia, mientras el CIES ubicó a la liga como la octava con más minutos para menores de 22 años

Salario mínimo de 2027 no podría tener el aumento que proponen los trabajadores de Colombia: señalan que “viven en otro planeta” y que deben “leer la ley”

Fabio Arias, presidente saliente de la CUT, dijo que pedirán que la subida sea de $673.098 mensuales al ingreso básico vigente y el Comando Nacional Unitario revisará la cifra antes de la concertación

Salario mínimo de 2027 no podría tener el aumento que proponen los trabajadores de Colombia: señalan que “viven en otro planeta” y que deben “leer la ley”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro llamó a Davoo Xeneize en pleno concierto en Cali para cantarle ‘La Quemona’ y el streamer pidió “mondá con aguardiente”

Ryan Castro llamó a Davoo Xeneize en pleno concierto en Cali para cantarle ‘La Quemona’ y el streamer pidió “mondá con aguardiente”

Tuti Vargas respondió a sus haters con contundente mensaje: “No tener hijos no te hace menos mujer”

Westcol aseguró que ganó más dinero que Pablo Escobar a los 24 años: "Lo hice legal"

Desfile de Victoria’s Secret hoy: hora en Colombia y todas las formas de seguirlo en vivo

Honey Ordóñez: la modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret 2026

Deportes

Atlético Bucaramanga igualó a un gol con América de Cali en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles

Atlético Bucaramanga igualó a un gol con América de Cali en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Juan Fernando Quintero salió en defensa del Independiente Medellín tras el mal momento del equipo: “La batalla no se ha perdido”

Lucas González aseguró que Nacional tiene la mejor cantera en Colombia, mientras el CIES ubicó a la liga como la octava con más minutos para menores de 22 años

El noble gesto de Edwin Cardona: le cedió la cinta de capitán a Franco Armani por su cumpleaños en Atlético Nacional