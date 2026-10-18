Exfiscal Francisco Barbosa le dio espaldarazo al retiro de obras de arte en el Museo Nacional por decisión de Abelardo de la Espriella: "Era una vergüenza"

El exfiscal Francisco Barbosa respaldó el retiro de piezas y afirmó que la decisión corrige el relato histórico de la institución - crédito EFE - Reuters

Guardar

Días después de que el Gobierno nacional diera la orden de retirar todas las piezas de exposición que tuvieran relación con las luchas Lgbt+, el conflicto armado y algunas campañas presidenciales, el exfiscal general Francisco Barbosa mostró su acuerdo con la medida adoptada el 15 de octubre.

A través de su cuenta de X, el exdirigente de la Fiscalía señaló que la decisión ‘corrige’ la historia que, según su versión, habría sido transformada durante el gobierno de Gustavo Petro. Además, señaló que el Museo Nacional se había convertido en un lugar para hacer un supuesto heroismo sobre los criminales.

PUBLICIDAD

“Hace un año publiqué este trino. Dije y lo repito que era una vergüenza lo que hizo el gobierno petrista en el museo Nacional. Mutilaron la historia y quisieron establecer un relato heroico sobre los criminales. En buena hora el gobierno actual le mete la mano a ese museo para dejar atrás los relatos criminales con los que le han querido lavar la cabeza a tantos incautos sin lectura crítica en Colombia”, comentó el exfiscal.

La declaración de Barbosa se produjo en medio de la controversia por el desmonte de al menos 30 obras y objetos de salas abiertas al público en uno de los principales museos de la capital del país.

PUBLICIDAD

El exfiscal Francisco Barbosa respaldó la medida cultural adoptada el 15 de octubre - crédito X

El Gobierno nacional presentó la medida como parte de una revisión de los contenidos de los espacios culturales estatales, mientras sectores políticos, artistas y manifestantes han cuestionado el alcance de la intervención.

Barbosa retomó críticas que había formulado en 2025

El exfiscal ya había expresado reparos contra el Museo Nacional el 14 de agosto de 2025, tras una visita a la sede cultural. En esa ocasión afirmó que el recorrido había dejado de lado referencias a la Conquista, la Colonia y la República de los siglos XIX y XX. “No hay historia, ni relato histórico de nada”, declaró entonces.

“Visité el Museo Nacional de Colombia y es una vergüenza. No hay historia, ni relato histórico de nada. Borraron el nuestra República del siglo XIX y XX , la etapa de la Colonia fue abolida y no hay explicación de la conquista”, comentó un año atrás.

PUBLICIDAD

En su pronunciamiento, Barbosa vinculó esos cambios con lo que consideró una interpretación favorable a grupos armados y delincuentes. También mencionó la presencia de referencias a figuras como Jaime Bateman, fundador del M-19, y calificó de “vergüenza” las decisiones museográficas atribuidas al anterior Gobierno.

Barbosa afirmó en redes sociales que la institución construyó un relato favorable hacia personas al margen de la ley - crédito X

“Lo que hay, entre algunas cosas sin sentido, es una evocación a guerrilleros y hampones como Jaime Batemán, entre otros. Es una tristeza como han venido pisoteando el país. Recuperaremos Colombia y en ese museo tendrá lugar de nuevo nuestra historia y habrá una gran exposición permanente sobre cómo una organización criminal llamada M-19 mataba colombianos de bien”, concluyó Barbosa en agosto de 2025.

PUBLICIDAD

El Gobierno ordenó desmontar al menos 30 piezas de salas abiertas al público

La polémica se intensificó después de que el presidente De La Espriella anunciara una “contrarrevolución cultural” y ordenara retirar de lugares públicos representaciones que, según su criterio, constituyen apología del terrorismo. La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió la revisión y afirmó que el museo debe conservar, proteger y divulgar el patrimonio, sin convertirse en un instrumento de adoctrinamiento político.

Entre los materiales desmontados figuran afiches vinculados a las campañas presidenciales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, ambos asesinados en 1990. Las modificaciones también incluyen el retiro de piezas relacionadas con las víctimas de la violencia política, el acuerdo de paz de 2016, movimientos feministas y reivindicaciones de personas Lgbt+.

PUBLICIDAD

Así se vio la intervención de tanquetas de la Unadi - crédito jairopaezfotos/Instagram

La remoción de las obras motivó un plantón frente al Museo Nacional el 17 de octubre. Participantes y dirigentes de oposición cuestionaron que se retiraran piezas ligadas a distintos episodios de la historia contemporánea de Colombia y advirtieron que la decisión podría excluir memorias políticas y sociales del relato institucional.

La senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, sostuvo que figuras como Jaramillo, Pizarro y Luis Carlos Galán hacen parte de la historia nacional. Durante la movilización también se reprodujeron en el espacio público imágenes de algunas obras que habían sido retiradas de las salas.