Golpe a las finanzas del narcotráfico: Armada incautó más de tres toneladas de cocaína en Cartagena y se logró la captura de cinco personas

El decomiso representó una afectación económica superior a los 170 millones de dólares para las estructuras del narcotráfico - crédito Armada

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La Armada Nacional incautó 3.688 kilos de cocaína, durante una operación de control marítimo en el mar Caribe. El cargamento era transportado en una embarcación tipo Go Fast que habría salido del área general del golfo de Urabá.

La acción contó con la coordinación de la Fuerza Aérea Colombiana y terminó con la captura de cinco ciudadanos colombianos, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes junto con la motonave y el material hallado.

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¿Cómo fue la persecución?

Las Unidades de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Cartagena recibieron información de inteligencia naval sobre la presencia de la embarcación. Una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana acompañó las tareas de seguimiento.

Así como lo explicó el capitán de Navío Nicolás Guzmán, comandante del Grupo de Guardacostas del Caribe: “La Armada Nacional, en desarrollo de operaciones de control y seguridad marítima, de manera conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana, se logró la interdicción de una embarcación tipo go fast en la que se movilizaban cinco personas y se encontraron tres punto cinco toneladas de clorhidrato de cocaína”.

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La Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana incautaron 3,5 toneladas de cocaína en aguas del mar Caribe - crédito Armada

La persecución se extendió en aguas del Caribe hasta que los uniformados lograron detener la motonave. El procedimiento se desarrolló como parte de una operación de control y seguridad marítima.

La embarcación contaba con cuatro motores fuera de borda, una característica habitual de las lanchas de alta velocidad usadas para el transporte ilegal de cargamentos por mar. Tras la interdicción, los integrantes de la operación realizaron una inspección a bordo. Allí encontraron 140 bultos que ocultaban la sustancia ilícita.

El hallazgo llevó al traslado de la lancha hacia Cartagena. Los cinco tripulantes fueron conducidos junto con la carga y la embarcación para continuar con los procedimientos de verificación y judicialización.

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En la ciudad, las autoridades practicaron las Pruebas de Identificación Preliminar Homologada (PIPH). El análisis determinó que el material incautado correspondía a clorhidrato de cocaína.

La confirmación permitió establecer la magnitud del cargamento decomisado durante la operación marítima. La droga, la motonave y los detenidos quedaron bajo control de las autoridades competentes.

El estupefaciente permanecía almacenado en 140 bultos dentro de una lancha equipada con cuatro motores fuera de borda- crédito Armada

Los capturados son todos de nacionalidad colombiana. La investigación deberá definir su presunta participación dentro de la estructura que organizó el traslado de la sustancia por la ruta marítima.

“Este resultado fue posible gracias al trabajo conjunto de nuestras unidades de guardacostas y el apoyo de las capacidades aéreas, reafirmando nuestro compromiso en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que pretenden utilizar nuestros espacios marítimos para actividades ilícitas”, agregó el oficial.

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El caso quedó en manos de las entidades judiciales encargadas de adelantar las actuaciones correspondientes. El procedimiento incluyó la entrega de los elementos hallados como material de interés para la investigación.

Según las proyecciones oficiales, el cargamento habría permitido distribuir cerca de 9,2 millones de dosis en mercados ilegales. La estimación sitúa la operación entre las afectaciones económicas más significativas derivadas de este procedimiento.

Cinco tripulantes de nacionalidad colombiana quedaron bajo arresto tras la interdicción de la embarcación tipo Go Fast- crédito Armada

La cifra expone el alcance que tendría la ruta detectada desde el área del golfo de Urabá hacia el Caribe. La intervención de las unidades navales y aéreas interrumpió el traslado antes de que la embarcación pudiera continuar su trayecto.

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La Armada Nacional señaló que mantendrá las operaciones dirigidas contra el narcotráfico y el crimen transnacional en el Caribe colombiano. La estrategia contempla labores de vigilancia, inteligencia y reacción en zonas marítimas.

La institución también pidió a la población que comunicara cualquier movimiento sospechoso mediante la línea gratuita 146, habilitada durante las 24 horas.

Finalmente, el presidente Abelardo de la Espriella, celebró la acción en sus redes sociales: “Hay que acabar con el cáncer de la droga. Este es un golpe contundente a las finanzas del narcoterrorismo y una operación que protege nuestras aguas”.