Colombia

La mítica camiseta de la montaña de Lucho Herrera también fue desmontada del Museo Nacional: sectores piden explicaciones al Gobierno

Además de la prenda que lució el exciclista colombiano en 1985, también fue excluida la camiseta amarilla que vistió el “Jardinerito de Fusagasugá” cuando fue campeón de la Vuelta a España en 1987

La prenda había sido donada en 2009 - crédito Colprensa/Captura de pantalla Facebook - Amigos del Museo Nacional de Colombia
La prenda había sido donada en 2009 - crédito Colprensa/Captura de pantalla Facebook - Amigos del Museo Nacional de Colombia
Guardar

La polémica por el retiro de más de 30 piezas que estaban expuestas en el Museo Nacional de Colombia no se detiene.

El sábado 17 de octubre de 2026, miles de ciudadanos realizaron un plantón a las afueras del recinto cultural en Bogotá, como forma de protesta por orden del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, aunque la manifestación se disolvió tras la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), antes Esmad y Undmo.

PUBLICIDAD

Entre las obras que fueron retiradas del museo se encuentran objetos vinculados con la historia de los movimientos Lgbti, el feminismo, la Unión Patriótica (UP), la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz firmado en 2016, artículos que, para el Ejecutivo, estarían impulsando un “adoctrinamiento político”.

Miles de ciudadanos se congregaron a las afueras del Museo Nacional para protestar por la medida del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Carlos Ortega/EFE
Miles de ciudadanos se congregaron a las afueras del Museo Nacional para protestar por la medida del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Carlos Ortega/EFE

Sin embargo, hay otros elementos que también fueron retirados sin explicación, pese a que no tendría relación con la justificación expuesta por la administración nacional.

Según información revelada por Cambio, entre los objetos desmontados se destaca la camiseta de líder de la montaña del Tour de Francia 1985, conquistada por el entonces ciclista colombiano Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, siendo uno de los logros deportivos más importantes en la historia de Colombia.

PUBLICIDAD

La prenda, de puntos rojos y el logo de Café de Colombia, fabricada por la marca de ropa Le Coq Sportif, se encontraba en la sala de historia y cultura popular denominada Hacer Sociedad.

Lucho Herrera
El ciclista conquistó la camiseta de 'pepas rojas' en el Tour de Francia 1985 - crédito AFP

Esta sala estaba dedicada a la historia de los movimientos sociales, políticos y de diversidad en el país, abordando temas clave para la memoria histórica contemporánea. La camiseta había sido donada al museo en el año 2009 por la Asociación de Amigos del Museo Nacional.

Sin embargo, esta no fue la única ropa deportiva que fue retirada del museo. También fue excluida la camiseta amarilla de la Vuelta a España que logró el oriundo de Fusagasugá (Cundinamarca) en 1987, siendo el primer latinoamericano en ganar una de las tres grandes del ciclismo mundial.

De acuerdo con información publicada por El País América, el traje que lució Herrera en el Paseo de la Castellana en Madrid estaba expuesto al público en la sección ‘Memoria y Nación’, un pasillo con el que se expone la diversidad, la pluralidad y la identidad cultural de Colombia mediante el diálogo entre sus colecciones de arte, historia, arqueología y etnografía.

Con la Vuelta a España 1987, Lucho Herrera fue el primer latinoamericano en ganar una de las tres grandes del ciclismo mundial - crédito EFE
Con la Vuelta a España 1987, Lucho Herrera fue el primer latinoamericano en ganar una de las tres grandes del ciclismo mundial - crédito EFE

El desmonte de las dos prendas alusivas a un momento legendario del deporte colombiano generó todo tipo de discusión en las redes sociales.

La exsenadora Angélica Lozano criticó la decisión del Gobierno, al considerar que las dos camisetas obtenidas por el exdeportista no tienen ningún vínculo con la batalla cultural anunciada desde el Ministerio de Cultura.

Muy gay, muy woke esta camiseta pepeada de montaña en las grandes competencias de ciclismo. Siquiera el gobierno corrige esas deformidades: camiseta de pepas”, escribió la excongresista de Alianza Verde.

La exsenadora cuestionó el desmonte de la camiseta deportiva - crédito @AngelicaLozanoC/X
La exsenadora cuestionó el desmonte de la camiseta deportiva - crédito @AngelicaLozanoC/X

Investigación contra Lucho Herrera

Aunque el Gobierno nacional no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la salida de las dos camisetas obtenidas por el exciclista colombiano, han surgido varias hipótesis sobre la posible decisión.

Una de ellas podría estar vinculada a la investigación que enfrenta Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera por la desaparición forzada de cuatro campesinos ocurrida el 23 de octubre de 2002 en una zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca.

El expediente de la Fiscalía General de la Nación también vincula a su hermano Rafael Herrera y apunta a disputas por tierras y a la negativa de las víctimas a vender sus propiedades.

El expediente judicial vincula las desapariciones a disputas por tierras ante la negativa de las víctimas a vender sus fincas - crédito AFP/Colprensa
El expediente judicial vincula las desapariciones a disputas por tierras ante la negativa de las víctimas a vender sus fincas - crédito AFP/Colprensa

Según la investigación del ente acusatorio, los hermanos Herrera habrían contactado y pagado a las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para llevarse a los campesinos contra su voluntad. Testimonios de antiguos jefes paramilitares señalan que Herrera los habría acusado falsamente de ser milicianos de la guerrilla con el argumento de que planeaban secuestrarlo.

El proceso se tramita bajo la Ley 600, el sistema penal vigente cuando ocurrieron los hechos, y la defensa del exciclista sostiene que se trata de un montaje y niega cualquier vínculo con grupos de autodefensa.

Por su parte, Lucho Herrera se declaró inocente y manifestó su disposición a colaborar con la justicia. Su hermano Rafael también aparece relacionado con un cargo de acceso carnal violento por un presunto abuso sexual contra una menor de edad, descubierto durante la investigación.

Temas Relacionados

Museo NacionalRetiro de obrasLucho HerreraCamiseta de la MontañaVuelta a EspañaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Por primera vez en la historia Colombia se clasificó a la final por equipos del Mundial de Gimnasia Artística: Ángel Barajas comanda la selección

El combinado tricolor dejó atrás a delegaciones de vasta tradición olímpica como Francia, Alemania e Italia asegurando su presencia entre los ocho mejores participantes del torneo

Por primera vez en la historia Colombia se clasificó a la final por equipos del Mundial de Gimnasia Artística: Ángel Barajas comanda la selección

Elecciones en Colombia 2027: Partido Conservador descarta alianzas con opositores al gobierno de Abelardo de la Espriella

La colectividad dirigida por Efraín Cepeda priorizará aspiraciones propias y evaluará acuerdos con grupos no alineados con el expresidente Gustavo Petro

Elecciones en Colombia 2027: Partido Conservador descarta alianzas con opositores al gobierno de Abelardo de la Espriella

La Corte Suprema enviaría a juicio al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, por presunta financiación de Los Rastrojos Costeños: estas serían las pruebas

La Sala de Instrucción concluyó que el mandatario local habría aportado 1.500 millones de pesos a esa estructura armada para afianzar respaldo electoral en municipios de Sucre durante su periodo como representante

La Corte Suprema enviaría a juicio al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, por presunta financiación de Los Rastrojos Costeños: estas serían las pruebas

3 personas fueron capturadas y judicializadas por extorsionar a un grupo de conductores de transporte de servicio público en Soacha

La red exigía entre 22.000 y 50.000 pesos por vehículo cada semana y obtenía contactos mediante abordajes en un paradero de servicio público durante dos meses

3 personas fueron capturadas y judicializadas por extorsionar a un grupo de conductores de transporte de servicio público en Soacha

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Los ‘Azucareros’ en su casa buscan llegar a 28 puntos y tener un pie en los cuadrangulares semifinales del segundo semestre, luego de tres años sin disputar la estrella

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro reveló los detalles de su parto: “Me soñaba uno vaginal y lo tuve”

Lina Tejeiro reveló los detalles de su parto: “Me soñaba uno vaginal y lo tuve”

Margarita Rosa de Francisco contesta a Amparo Grisales: “La lealtad no puede ser desleal, pero yo sigo creyendo en las ideas de Petro”

Emmanuel Restrepo, participante de ‘MasterChef Celebrity’, criticó el retiro de piezas del Museo Nacional

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reflexionó sobre el camino a la corona y reveló que ya está comprometida en matrimonio

Yina Calderón soltó duros comentarios sobre la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: “Va a fracasar”

Deportes

Por primera vez en la historia Colombia se clasificó a la final por equipos del Mundial de Gimnasia Artística: Ángel Barajas comanda la selección

Por primera vez en la historia Colombia se clasificó a la final por equipos del Mundial de Gimnasia Artística: Ángel Barajas comanda la selección

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

Jugadores de Millonarios FC rajaron el estado de la grama de El Campín: “Es muy peligrosa una cancha así”

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot