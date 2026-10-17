Petro acusó a Abelardo de la Espriella de engañar al Eje Cafetero por decisiones sobre peajes y Aerocafé: “Se vuelve renta para corruptos”

El expresidente Gustavo Petro acusó al presidente Abelardo de la Espriella de engañar a los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y Luisa González/REUTERS

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El expresidente Gustavo Petro cuestionó las decisiones del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella sobre la infraestructura vial del Eje Cafetero y señaló que las medidas relacionadas con las concesiones privadas afectan a Caldas, Risaralda y Quindío.

En un mensaje publicado en X, criticó el cobro de peajes y el manejo de los recursos destinados al aeropuerto de Palestina, Caldas, conocido como Aerocafé. En su pronunciamiento, Petro defendió la posibilidad de que el Estado asumiera directamente la administración de las carreteras una vez vencieran los contratos de concesión.

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Según sostuvo, el final de esos acuerdos representaba una oportunidad para retirar los peajes y evitar nuevas prolongaciones contractuales. “Abelardo engañó a Caldas, Risaralda y Quindio”, escribió el exmandatario al comienzo de su publicación, en la que también cuestionó el papel de las empresas privadas en la administración de la infraestructura pública y advirtió sobre los efectos económicos de los costos de movilidad para los trabajadores de la región.

Junto con el mensaje, Petro compartió un video del representante a la Cámara del Pacto Histórico Santiago Osorio, en el que explicó sus cuestionamientos a las tarifas diferenciales y los planes para el futuro de la concesión vial que conecta a los tres departamentos.

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Petro cuestionó los peajes y la financiación de las carreteras

En su pronunciamiento, el exmandatario defendió la eliminación de los peajes una vez venciera el contrato de concesión y sostuvo que el Estado puede asumir el mantenimiento de las carreteras sin depender exclusivamente de este modelo - crédito Colprensa

En su publicación, el expresidente señaló que la movilidad de los habitantes del Eje Cafetero no debía verse limitada por el costo de los peajes. También rechazó el argumento de que el Estado careciera de capacidad para mantener las carreteras y defendió la inversión pública en infraestructura. “Una region tan rica y hermosa, apta para ser más rica que ahora, no puede impedir la libre movilidad de la gente que trabaja allí”, señaló Petro.

Sobre su decisión de retirar los peajes cuando vencieran los contratos de concesión, manifestó: “Por eso decidí quitar los peajes del que solo gana un pulpo privado. Aproveche que su contrato de concesión se vencía para levantar peajes y no prolongarlos (sic)”.

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El exmandatario también cuestionó las declaraciones de la actual ministra de Transporte, Elsa Noguera, sobre la capacidad estatal para administrar las carreteras. Al respecto, afirmó: “No es cierto como dice la ministra del clan Char que el estado no es capaz de mantener carreteras, casi todos los estados del mundo lo hacen, y se hace más barato si se mantienen cada vez más ferrocarriles”.

Petro sostuvo que el modelo de concesiones viales permite que los recursos provenientes del trabajo de los ciudadanos terminen convertidos en rentas para intereses privados, en lugar de traducirse en beneficios para la población y el desarrollo regional - crédito @petrogustavo/X

En relación con el funcionamiento de las concesiones viales en Colombia, Petro sostuvo que el Estado también asumía costos de construcción, además de los recursos recaudados mediante los peajes. En su publicación señaló: “En Colombia las concesiones se mantienen de peajes y es el Estado el que paga realmente a la construcción pagándole por aparte del peaje a las concesionarias”.

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“El cambio de gobierno y de concepción del gobierno permitió que Abelardo llevara a la zona cafetera a los negocios privados con las cosas públicas”, sentenció, y cuestionó las decisiones sobre Aerocafé y la continuidad de los contratos viales: “Le quita dineros al aeropuerto de Palestina y lo congela nuevamente y prolonga nuevamente la concesión de carreteras, tachonando todo desplazamiento automotor con costosísimos peajes que enriquecen solo a los dueños de la concesion”, afirmó.

Finalmente, Petro se refirió a los efectos económicos que, según su planteamiento, tenía el modelo de concesiones sobre los trabajadores y la región. “Cuando el producto del trabajo se vuelve renta para corruptos, se empobrece el que trabaja y la región entera”, concluyó el exmandatario en su publicación.

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Santiago Osorio denunció cambios en las tarifas y cuestionó la concesión por 30 años

El representante a la Cámara Santiago Osorio cuestionó las condiciones para acceder a las tarifas diferenciales de los peajes y las modificaciones relacionadas con la concesión de Autopistas del Café - crédito @osoriosantiago/X

En el video difundido por Petro, Santiago Osorio recordó que durante el Gobierno anterior se expidió la resolución 745, que estableció tarifas diferenciales de 700 pesos para los peajes Las Pavas, San Bernardo, Santágueda, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia.

Según explicó el representante, la medida estuvo dirigida a beneficiar a campesinos, transportadores, estudiantes y demás habitantes que transitaban regularmente por esos puntos. Sin embargo, afirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella estableció nuevos requisitos para acceder al beneficio, como presentar un recibo de servicios públicos, comprar un dispositivo TAG y registrar al menos ocho pasos mensuales por el peaje.

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Osorio también señaló que durante la administración de Petro se había anunciado que la concesión de Autopistas del Café terminaría en febrero de 2027 y que las vías revertirían al Estado para ser administradas por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

El congresista cuestionó que posteriormente se hubiera retomado el proyecto de concesión bajo la denominación IP Conexión Centro y afirmó que la iniciativa contempla extender el esquema por otros 30 años. Además, señaló que los recursos recaudados en Caldas podrían destinarse a financiar la vía Alcalá-La Paila, en el Quindío.

La operación de Aerocafé proyecta un aumento del 12% en el transporte de pasajeros y carga - crédito Aeropuerto del Café

Por su parte, el Gobierno nacional definió una hoja de ruta para avanzar en los principales proyectos de infraestructura de Caldas, entre ellos Aerocafé, Autopistas del Café y las conexiones relacionadas con la concesión Pacífico 3. La ministra Elsa Noguera, junto con el gobernador Henry Gutiérrez Ángel, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, y directivos de Inficaldas y Pro Caldas, acordó medidas para destrabar proyectos viales y aeroportuarios.

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En Aerocafé, el Gobierno anunció la designación de la ingeniera Claudia Pilar Calderón como representante del presidente ante el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo y confirmó una próxima reunión para seleccionar al nuevo gerente. También estableció como prioridades reactivar las obras contratadas, gestionar recursos para la terminal de pasajeros y preparar técnicamente una futura ampliación de la pista.

En materia vial, la concesión de Autopistas del Café se mantendría hasta septiembre de 2027, mientras la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estructura el proyecto para el futuro del corredor. Asimismo, el Gobierno anunció que buscaría destrabar tres proyectos prioritarios, entre ellos el puente de La María, el puente sobre el río Cauca para conectar a Pácora y el ramal La Manuela-Palestina, destinado a mejorar la conexión con Aerocafé.

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