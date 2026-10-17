Colombia

Más de 180.000 estudiantes presentarán las pruebas Saber Pro y TyT el domingo 18 de octubre tras aplazamiento por el terremoto

La jornada nacional se realizará en 360 sitios de más de 110 municipios, mientras 1.113 personas ubicadas en el exterior rendirán la evaluación electrónica desde más de 40 países colombianos

Un total de 180.929 estudiantes presentará las pruebas Saber Pro y Saber TyT el domingo 18 de octubre de 2026 - crédito Icfes
Un total de 180.929 estudiantes presentará las pruebas Saber Pro y Saber TyT el domingo 18 de octubre de 2026 - crédito Icfes
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Un total de 180.929 estudiantes presentarán las pruebas Saber Pro y Saber TyT el domingo 18 de octubre de 2026, luego de que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) reprogramara la jornada por la emergencia causada por el terremoto que afectó a varios departamentos del país, el 10 de agosto.

Los exámenes son requisito de grado para quienes terminan carreras profesionales, técnicas y tecnológicas y miden competencias de la educación superior.

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La aplicación nacional será en modalidad de lápiz y papel, con 360 sitios habilitados en más de 110 municipios de Colombia. Otros 1.113 estudiantes que se encuentran fuera del país rendirán la evaluación electrónica desde más de 40 naciones.

Del total de convocados, más de 122.000 presentarán Saber Pro, dirigida a alumnos de los últimos semestres de programas profesionales. Cerca de 58.000 rendirán Saber TyT, destinada a quienes cursan carreras técnicas profesionales o tecnológicas.

La jornada también contará con apoyos para alrededor de 1.300 personas con discapacidad y con la participación de cerca de 650 ciudadanos extranjeros. El Icfes recomendó revisar con anticipación la citación, confirmar la dirección asignada y planificar la ruta de llegada.

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Horarios, duración y competencias evaluadas

El Icfes deberá incluir competencias emocionales en las pruebas Saber y adaptar sus evaluaciones - crédito Colprensa
El Icfes habilitó 360 sitios de aplicación en más de 110 municipios del país para la jornada en lápiz y papel - crédito Colprensa

Los estudiantes citados en la mañana comenzarán a las 7:00 a. m., mientras que quienes tengan turno vespertino iniciarán a la 1:30 p. m. Cada sesión tendrá una duración máxima de 4 horas y 40 minutos.

Las evaluaciones miden cinco competencias genéricas: razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. En el caso de Saber Pro, también pueden incluirse componentes específicos según el campo de formación.

La directora general del Icfes, Elizabeth Blandón Bermúdez, señaló que las pruebas trascienden su condición de requisito académico: “Más allá de constituir un requisito de grado, estas pruebas son un instrumento estandarizado que mide la calidad de la educación superior y brinda a quienes las presentan información valiosa sobre las competencias clave para su proyección laboral”, dijo la funcionaria en declaraciones citadas por Noticias RCN.

El examen había sido programado inicialmente para el 6 de septiembre. El instituto anunció el 19 de agosto su aplazamiento debido a las afectaciones que dejó el terremoto del 10 de agosto en instituciones previstas como sedes de aplicación.

En ese momento había 341 lugares definidos para realizar las pruebas; posteriormente, la cifra aumentó a 360. La entidad indicó que los resultados agregados permiten comparar el desempeño entre programas, regiones y tipos de institución, además de aportar a los procesos de acreditación y a la mejora de la calidad educativa.

Documentos obligatorios y dispositivos restringidos

Pruebas Saber Pro 2023
Más de 122.000 alumnos presentarán el examen Saber Pro y cerca de 58.000 rendirán la prueba Saber TyT - crédito Icfes

Para ingresar, los convocados deberán presentar una identificación válida: cédula de ciudadanía física o digital, tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite, pasaporte vigente o licencia de conducción nacional. Los extranjeros residentes podrán usar la cédula de extranjería o el Permiso de Protección Temporal junto con el documento de identidad de su país de origen.

La identificación digital solo será admitida si se muestra directamente desde la aplicación oficial de la Registraduría Nacional. No se aceptarán fotografías, capturas de pantalla ni impresiones de los documentos electrónicos.

Cada participante debe llevar un lápiz de mina número dos, borrador de nata y tajalápiz. Los útiles son de uso personal y no podrán intercambiarse ni prestarse durante la prueba.

Pruebas Saber Pro 2023
Cada sesión de la jornada tendrá una duración máxima de cuatro horas y 40 minutos en turnos de mañana y tarde - crédito Icfes

Los celulares y demás dispositivos electrónicos no podrán utilizarse durante el examen. Si un estudiante los lleva, deberá guardarlos en una bolsa de seguridad y solo podrá recuperarlos al terminar; incumplir esta norma puede derivar en la anulación de la evaluación.

Los certificados digitales de asistencia podrán descargarse desde el lunes 9 de noviembre de 2026. El Ministerio de Educación informó que los resultados individuales estarán disponibles a partir del viernes 19 de febrero de 2027 en el portal del Icfes.

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