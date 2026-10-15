“Yo no la llamé rata”: ‘Matador’ aseguró que no se arrepiente de sus comentarios ofensivos contra la primera dama, Ana Lucía Pineda

Daniel Coronel cuestionó a "Matador" por usar expresiones agresivas para hacer sus cuestionamientos políticos y el caricaturista se justificó - crédito Daniel Coronell/YouTube

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El caricaturista Julio César González, conocido públicamente como “Matador”, afirmó que no se arrepiente; por el contrario, justificó los polémicos mensajes dirigidos a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, en los que la calificó con expresiones que desencadenaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y el rechazo del Gobierno nacional.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista concedida a los periodistas Daniel Coronell y Yezid Daniel Baquero, tras la controversia originada por una publicación en la red social X donde cuestionó la gestión de los recursos destinados a los damnificados del terremoto del 10 de agosto en el Eje Cafetero.

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La polémica se inició el domingo 11 de octubre, cuando “Matador” publicó un trino indagando por el destino de las ayudas recolectadas por la fundación de Pineda, la esposa de Abelardo de la Espriella, para atender la emergencia en Pereira, utilizando los términos “ratita” y “patirraquítica” para referirse a la primera dama.

El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X

Durante la conversación periodística, que se llevó a cabo tres días después de la controversia, Coronell cuestionó la necesidad de recurrir a ese tipo de descalificaciones personales dentro de la crítica política, ante lo cual el caricaturista descartó realizar una autocrítica o retractarse de lo escrito.

“Sí, y le voy a explicar por qué, Daniel. Si no hubiese sido por ese trino, claro, desafortunado, palabras ofensivas, sí, la gente no tendría la mirada hoy en la gente de Pereira, en la gente de Manizales, en la gente de Dosquebradas, que son los que están sufriendo y que se quedan callados”, argumentó “Matador”.

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Al ser consultado puntualmente por el uso del término “ratica”, el caricaturista sostuvo que no constituyó una acusación directa de delito, argumentando diferencias de matiz en el lenguaje empleado: “Yo no la llamé rata. Ratita, que es muy diferente. Es más ofensivo decir rata que ratita. Ratita es una rata pequeña. Yo simplemente le dije ratita. Las ratas tienden a embolatar las cosas, a llevarse cosas. A la gente le indignó más eso, pero hay que preguntarse por la gente que sufre”.

'Matador' justificó que usara el término "ratita" para referirse a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda - crédito @Matador000/X

La respuesta del Ejecutivo y las denuncias penales: así fue la actitud de ‘Matador’

Ante la difusión del mensaje y la caricatura, la Presidencia de la República emitió un pronunciamiento institucional, calificando los comentarios como misóginos, sexistas y denigrantes, al considerar que recurren a la animalización y a ataques sobre la apariencia física de una mujer para descalificar su rol público.

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El Gobierno nacional confirmó que las expresiones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que determine si las publicaciones configuran conductas sancionables a la luz del derecho penal.

Frente a la reacción de ministros y altos funcionarios que rechazaron el lenguaje de los comentarios, “Matador” aseguró que su objetivo era forzar un pronunciamiento oficial sobre las ayudas humanitarias en Risaralda: “¿Por qué le digo yo que la palabra ratica fue la que detonó todo esto? Y me encanta, porque obligó a todo el Gobierno, desde los ministros pasando por todos, a salir de su madriguera y a exponerse. Si esto sirvió para que todo el Gobierno saliera a rasgarse las vestiduras, les pregunto: ¿por qué no nos pueden decir cuánto recogieron?”.

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'Matador' habló de la controversia generada por su mensaje sobre la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda - crédito @analu_pineda/Instagram - @Matador000/X

En el desarrollo del diálogo en el canal de YouTube de Daniel Coronell, los periodistas señalaron que la fiscalización sobre los fondos públicos es un ejercicio legítimo, pero cuestionaron que se apelara a estereotipos sobre el aspecto físico de las personas o a términos despectivos para ejercer la crítica.

“Matador” justificó el uso de la palabra “raquítica” asociándola a la velocidad de la respuesta estatal frente a las familias que permanecen en albergues temporales y en el parque Olaya de la capital risaraldense: “Este Gobierno ha sido muy acelerado para firmar convenios, pero ha sido raquítico para la gente que se está mojando allí en el parque. Eso es raquitismo. Son muy lentos, no han hecho nada. En dos meses no han girado para que esta gente tenga carpas buenas”.

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Aunque los periodistas insistieron en que cuestionar las decisiones políticas y exigir explicaciones sobre el manejo de los recursos era válido, también señalaron que recurrir a expresiones ofensivas o atacar la apariencia física de una persona no era apropiado. Frente a estas críticas, el caricaturista sostuvo que, si no lo hacía de esa manera, nadie prestaría atención al problema que consideraba central: exigirle a la primera dama que presente un balance de los recursos que recibió para ayudar a los damnificados.