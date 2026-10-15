Marchas del 14 de octubre desataron un choque político entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático por asistencia y reclamos sociales

Las marchas del 14 de octubre en Colombia generaron reacciones divididas entre congresistas y figuras políticas, con voces que defendieron las reivindicaciones sociales y otras que cuestionaron la convocatoria y los hechos registrados durante las movilizaciones - crédito @MafeCarrascal/@susanamuhamad/@aida_quilcue/@MariaFdaCabal/@AForeroM/X

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Las movilizaciones convocadas en distintas ciudades de Colombia este miércoles 14 de octubre de 2026 provocaron un cruce de mensajes entre congresistas, dirigentes políticos y figuras cercanas a distintas corrientes ideológicas.

Mientras representantes del Pacto Histórico defendieron la participación ciudadana y las reivindicaciones sociales, integrantes del Centro Democrático cuestionaron la convocatoria, la asistencia y algunos hechos registrados durante las concentraciones.

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Las marchas reunieron a sindicatos, docentes, estudiantes, organizaciones indígenas y otros sectores que expresaron inconformidades relacionadas con las políticas del gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre los puntos de concentración estuvo la plaza de Bolívar, en Bogotá, además de espacios públicos de ciudades como Medellín y Cali.

Las movilizaciones convocadas en distintas ciudades del país provocaron un cruce de posturas entre dirigentes políticos, que expresaron sus opiniones sobre las demandas de los manifestantes, la participación ciudadana y lo ocurrido durante las concentraciones - crédito @MafeCarrascal/X

La jornada tuvo como telón de fondo reclamos laborales y educativos, exigencias de garantías para el magisterio y críticas a decisiones gubernamentales sobre el orden público, el extractivismo y los megaproyectos. También se plantearon preocupaciones por los derechos sindicales y la reparación de instituciones educativas afectadas por los recientes movimientos sísmicos.

Voces del Pacto Histórico defendieron las movilizaciones

Una de las congresistas que respaldó las manifestaciones fue María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico, quien publicó un mensaje en redes sociales para destacar la presencia de diferentes sectores sociales en las calles. En su pronunciamiento sostuvo que la lluvia no impidió que los ciudadanos salieran a expresar sus inconformidades.

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“¡COLOMBIA NO SE VENDE Y EL PUEBLO NO SE ARRODILLA!”, escribió Carrascal, que presentó la protesta como una forma de defender derechos laborales, educación pública, pensiones e igualdad. También advirtió sobre las denuncias de presuntas presiones e intimidaciones que, según señaló, han expresado trabajadores y organizaciones sociales.

María Fernanda Carrascal defendió el derecho a la protesta y destacó la participación de docentes, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en la jornada nacional - crédito @MafeCarrascal/X

La congresista defendió el derecho a la movilización como parte de la democracia y cuestionó que las manifestaciones puedan generar temor entre quienes participan. “La protesta social no puede convertirse en motivo de miedo: es un derecho fundamental de la democracia”, afirmó.

Aída Quilcué, congresista del Pacto Histórico y ex candidata vicepresidencial, también expresó su respaldo a la jornada. Desde el suroccidente del país, aseguró que comunidades de la región se desplazaron desde Kwet Kina hasta Santander de Quilichao para participar en las movilizaciones.

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“Estos son los rostros de un país que no se rinde, que defiende sus derechos, su soberanía y su dignidad”, expresó en X. En el mismo mensaje saludó las concentraciones en diferentes regiones y sostuvo que “la legitimidad no se impone desde el poder, la da el pueblo”.

Aída Quilcué acompañó las movilizaciones en el suroccidente colombiano y aseguró que las comunidades salieron a defender sus derechos, su soberanía y su dignidad - crédito @aida_quilcue/X

Por su parte, Susana Muhamad, exministra de Ambiente durante el gobierno de Gustavo Petro, respondió a las críticas sobre la asistencia a las marchas. La exfuncionaria publicó imágenes de la jornada y las dirigió a los senadores Andrés Forero y Germán Rodríguez, quienes cuestionaron la convocatoria.

“Senadores @AForeroM, @GermanRSenador aquí está la ‘ridícula y pequeña’ marcha de hoy”, escribió Muhamad. Además, instó al presidente Abelardo de la Espriella a atender las demandas de una parte de la ciudadanía.

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Susana Muhamad respondió a los cuestionamientos sobre la asistencia a las marchas y pidió al presidente Abelardo de la Espriella atender las demandas de los ciudadanos - crédito @susanamuhamad/X

Oposición cuestionó la asistencia y los hechos en la plaza de Bolívar

Desde el Centro Democrático, el senador Andrés Forero puso en duda la autenticidad de algunas fotografías difundidas para mostrar la participación ciudadana. Según afirmó, las imágenes no correspondían a la jornada del 14 de octubre, porque no permitían ver la tarima instalada en el noroccidente de la plaza.

“Esas fotos no son de hoy. La tarima desde donde hoy han hablado los oradores, ubicada en el noroccidente de la plaza, no se ve. Cuando se tiene que recurrir a este tipo de engaños, se está reconociendo que la marcha fracasó”, escribió en X.

Andrés Forero puso en duda la autenticidad de fotografías difundidas en redes sociales y aseguró que algunas no correspondían a la jornada del 14 de octubre - crédito @AForeroM/X

La senadora Claudia Margarita Zuleta también cuestionó el alcance de la convocatoria y relacionó las protestas con la situación del sistema de salud. A su juicio, sectores que respaldaron al Gobierno anterior ahora reclaman soluciones a la nueva administración por problemas que, afirmó, se originaron durante la presidencia de Gustavo Petro.

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“Los mismos aplaudieron al gobierno que dejó un caos en el sistema de salud son ahora los que salen a marchar para reclamarle a la nueva administración por la crisis que Colombia heredó de @petrogustavo. @Fecode marcha pidiendo soluciones al sistema, sin embargo, en unos días vamos a demostrar el desastre que dejó la administración del expresidente en el @FomagOficial”

Zuleta sostuvo que la plaza de Bolívar estaba vacía y calificó la convocatoria como un fracaso. Además, anticipó que se conocerían cuestionamientos sobre la gestión del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Claudia Margarita Zuleta cuestionó la asistencia a las marchas del 14 de octubre y criticó a los sectores que salieron a reclamar soluciones a la crisis del sistema de salud - crédito @claudiamzuleta/X

María Fernanda Cabal, que renunció recientemente al Centro Democrático y se unió al Partido Republicano, centró sus críticas en el cubrimiento de la estatua de Simón Bolívar durante las manifestaciones.

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La senadora rechazó que el monumento fuera encapuchado y reprochó lo ocurrido en la plaza. “Vándalos, desadaptados, terroristas. Qué irrespeto con la Plaza de Bolívar y sus monumentos. Estas son las marchas petrificadas. Encapucharon al Libertador, que luchó por la independencia de estas tierras. Ignorantes. Ni la historia la respetan”, publicó en su cuenta de X.

María Fernanda Cabal rechazó que la estatua de Simón Bolívar fuera cubierta durante las manifestaciones y cuestionó el comportamiento de algunos participantes - crédito @MariaFdaCabal/X

Así, las movilizaciones del miércoles quedaron acompañadas por una disputa política sobre su alcance, sus reivindicaciones y el significado de las imágenes difundidas durante la jornada. Mientras sus defensores insistieron en el valor de la protesta social, sus críticos cuestionaron la asistencia y denunciaron comportamientos que consideraron irrespetuosos.

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