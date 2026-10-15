Colombia

Marchas del 14 de octubre desataron un choque político entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático por asistencia y reclamos sociales

Las declaraciones de los dirigentes políticos dejaron en evidencia las diferencias sobre el alcance de la jornada, las razones que llevaron a miles de personas a las calles y la forma en que se desarrollaron las concentraciones en varias regiones del país

Las marchas del 14 de octubre en Colombia generaron reacciones divididas entre congresistas y figuras políticas, con voces que defendieron las reivindicaciones sociales y otras que cuestionaron la convocatoria y los hechos registrados durante las movilizaciones - crédito @MafeCarrascal/@susanamuhamad/@aida_quilcue/@MariaFdaCabal/@AForeroM/X
Las marchas del 14 de octubre en Colombia generaron reacciones divididas entre congresistas y figuras políticas, con voces que defendieron las reivindicaciones sociales y otras que cuestionaron la convocatoria y los hechos registrados durante las movilizaciones - crédito @MafeCarrascal/@susanamuhamad/@aida_quilcue/@MariaFdaCabal/@AForeroM/X
Guardar

Las movilizaciones convocadas en distintas ciudades de Colombia este miércoles 14 de octubre de 2026 provocaron un cruce de mensajes entre congresistas, dirigentes políticos y figuras cercanas a distintas corrientes ideológicas.

Mientras representantes del Pacto Histórico defendieron la participación ciudadana y las reivindicaciones sociales, integrantes del Centro Democrático cuestionaron la convocatoria, la asistencia y algunos hechos registrados durante las concentraciones.

PUBLICIDAD

Las marchas reunieron a sindicatos, docentes, estudiantes, organizaciones indígenas y otros sectores que expresaron inconformidades relacionadas con las políticas del gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre los puntos de concentración estuvo la plaza de Bolívar, en Bogotá, además de espacios públicos de ciudades como Medellín y Cali.

Las movilizaciones convocadas en distintas ciudades del país provocaron un cruce de posturas entre dirigentes políticos, que expresaron sus opiniones sobre las demandas de los manifestantes, la participación ciudadana y lo ocurrido durante las concentraciones - crédito @MafeCarrascal/X
Las movilizaciones convocadas en distintas ciudades del país provocaron un cruce de posturas entre dirigentes políticos, que expresaron sus opiniones sobre las demandas de los manifestantes, la participación ciudadana y lo ocurrido durante las concentraciones - crédito @MafeCarrascal/X

La jornada tuvo como telón de fondo reclamos laborales y educativos, exigencias de garantías para el magisterio y críticas a decisiones gubernamentales sobre el orden público, el extractivismo y los megaproyectos. También se plantearon preocupaciones por los derechos sindicales y la reparación de instituciones educativas afectadas por los recientes movimientos sísmicos.

Voces del Pacto Histórico defendieron las movilizaciones

Una de las congresistas que respaldó las manifestaciones fue María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico, quien publicó un mensaje en redes sociales para destacar la presencia de diferentes sectores sociales en las calles. En su pronunciamiento sostuvo que la lluvia no impidió que los ciudadanos salieran a expresar sus inconformidades.

PUBLICIDAD

“¡COLOMBIA NO SE VENDE Y EL PUEBLO NO SE ARRODILLA!”, escribió Carrascal, que presentó la protesta como una forma de defender derechos laborales, educación pública, pensiones e igualdad. También advirtió sobre las denuncias de presuntas presiones e intimidaciones que, según señaló, han expresado trabajadores y organizaciones sociales.

María Fernanda Carrascal defendió el derecho a la protesta y destacó la participación de docentes, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en la jornada nacional - crédito @MafeCarrascal/X
María Fernanda Carrascal defendió el derecho a la protesta y destacó la participación de docentes, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en la jornada nacional - crédito @MafeCarrascal/X

La congresista defendió el derecho a la movilización como parte de la democracia y cuestionó que las manifestaciones puedan generar temor entre quienes participan. “La protesta social no puede convertirse en motivo de miedo: es un derecho fundamental de la democracia”, afirmó.

Aída Quilcué, congresista del Pacto Histórico y ex candidata vicepresidencial, también expresó su respaldo a la jornada. Desde el suroccidente del país, aseguró que comunidades de la región se desplazaron desde Kwet Kina hasta Santander de Quilichao para participar en las movilizaciones.

“Estos son los rostros de un país que no se rinde, que defiende sus derechos, su soberanía y su dignidad”, expresó en X. En el mismo mensaje saludó las concentraciones en diferentes regiones y sostuvo que “la legitimidad no se impone desde el poder, la da el pueblo”.

Aída Quilcué acompañó las movilizaciones en el suroccidente colombiano y aseguró que las comunidades salieron a defender sus derechos, su soberanía y su dignidad - crédito @aida_quilcue/X
Aída Quilcué acompañó las movilizaciones en el suroccidente colombiano y aseguró que las comunidades salieron a defender sus derechos, su soberanía y su dignidad - crédito @aida_quilcue/X

Por su parte, Susana Muhamad, exministra de Ambiente durante el gobierno de Gustavo Petro, respondió a las críticas sobre la asistencia a las marchas. La exfuncionaria publicó imágenes de la jornada y las dirigió a los senadores Andrés Forero y Germán Rodríguez, quienes cuestionaron la convocatoria.

“Senadores @AForeroM, @GermanRSenador aquí está la ‘ridícula y pequeña’ marcha de hoy”, escribió Muhamad. Además, instó al presidente Abelardo de la Espriella a atender las demandas de una parte de la ciudadanía.

Susana Muhamad respondió a los cuestionamientos sobre la asistencia a las marchas y pidió al presidente Abelardo de la Espriella atender las demandas de los ciudadanos - crédito @susanamuhamad/X
Susana Muhamad respondió a los cuestionamientos sobre la asistencia a las marchas y pidió al presidente Abelardo de la Espriella atender las demandas de los ciudadanos - crédito @susanamuhamad/X

Oposición cuestionó la asistencia y los hechos en la plaza de Bolívar

Desde el Centro Democrático, el senador Andrés Forero puso en duda la autenticidad de algunas fotografías difundidas para mostrar la participación ciudadana. Según afirmó, las imágenes no correspondían a la jornada del 14 de octubre, porque no permitían ver la tarima instalada en el noroccidente de la plaza.

“Esas fotos no son de hoy. La tarima desde donde hoy han hablado los oradores, ubicada en el noroccidente de la plaza, no se ve. Cuando se tiene que recurrir a este tipo de engaños, se está reconociendo que la marcha fracasó”, escribió en X.

Andrés Forero puso en duda la autenticidad de fotografías difundidas en redes sociales y aseguró que algunas no correspondían a la jornada del 14 de octubre - crédito @AForeroM/X
Andrés Forero puso en duda la autenticidad de fotografías difundidas en redes sociales y aseguró que algunas no correspondían a la jornada del 14 de octubre - crédito @AForeroM/X

La senadora Claudia Margarita Zuleta también cuestionó el alcance de la convocatoria y relacionó las protestas con la situación del sistema de salud. A su juicio, sectores que respaldaron al Gobierno anterior ahora reclaman soluciones a la nueva administración por problemas que, afirmó, se originaron durante la presidencia de Gustavo Petro.

“Los mismos aplaudieron al gobierno que dejó un caos en el sistema de salud son ahora los que salen a marchar para reclamarle a la nueva administración por la crisis que Colombia heredó de @petrogustavo. @Fecode marcha pidiendo soluciones al sistema, sin embargo, en unos días vamos a demostrar el desastre que dejó la administración del expresidente en el @FomagOficial

Zuleta sostuvo que la plaza de Bolívar estaba vacía y calificó la convocatoria como un fracaso. Además, anticipó que se conocerían cuestionamientos sobre la gestión del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Claudia Margarita Zuleta cuestionó la asistencia a las marchas del 14 de octubre y criticó a los sectores que salieron a reclamar soluciones a la crisis del sistema de salud - crédito @claudiamzuleta/X
Claudia Margarita Zuleta cuestionó la asistencia a las marchas del 14 de octubre y criticó a los sectores que salieron a reclamar soluciones a la crisis del sistema de salud - crédito @claudiamzuleta/X

María Fernanda Cabal, que renunció recientemente al Centro Democrático y se unió al Partido Republicano, centró sus críticas en el cubrimiento de la estatua de Simón Bolívar durante las manifestaciones.

La senadora rechazó que el monumento fuera encapuchado y reprochó lo ocurrido en la plaza. “Vándalos, desadaptados, terroristas. Qué irrespeto con la Plaza de Bolívar y sus monumentos. Estas son las marchas petrificadas. Encapucharon al Libertador, que luchó por la independencia de estas tierras. Ignorantes. Ni la historia la respetan”, publicó en su cuenta de X.

María Fernanda Cabal rechazó que la estatua de Simón Bolívar fuera cubierta durante las manifestaciones y cuestionó el comportamiento de algunos participantes - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal rechazó que la estatua de Simón Bolívar fuera cubierta durante las manifestaciones y cuestionó el comportamiento de algunos participantes - crédito @MariaFdaCabal/X

Así, las movilizaciones del miércoles quedaron acompañadas por una disputa política sobre su alcance, sus reivindicaciones y el significado de las imágenes difundidas durante la jornada. Mientras sus defensores insistieron en el valor de la protesta social, sus críticos cuestionaron la asistencia y denunciaron comportamientos que consideraron irrespetuosos.

Temas Relacionados

Marchas 14 de octubreGobierno Abelardo de la EspriellaPolíticos de ColombiaCongresistas de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

El cuadro verde de São Paulo visitará al Tricolor de Río de Janeiro que cuenta con la presencia de Kevin Serna y Julián Millán en su equipo

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: Gol de Nacional en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa Colombia

Esta fase del torneo que une a la primera y segunda división se juega a partido único, donde el equipo mejor ubicado en la reclasificación es el local. El ganador avanza a semifinales

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: Gol de Nacional en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa Colombia

Ejército Nacional sometió a dos presuntos disidentes y halló un depósito de explosivos atribuidos a ‘Iván Mordisco’

Tras la entrega voluntaria, las autoridades trasladaron a los dos hombres a la capital de Antioquia para recibir atención médica y continuar con el proceso correspondiente

Ejército Nacional sometió a dos presuntos disidentes y halló un depósito de explosivos atribuidos a ‘Iván Mordisco’

Más del 50% de los trabajadores en Colombia no acceden a seguridad social porque trabajan en la informalidad, según informe del Dane

Las áreas rurales presentan la mayor cantidad de trabajadores sin cobertura de protección social. Según la entidad, las nuevas normativas aumentan las dificultades para las micro y pequeñas empresas

Más del 50% de los trabajadores en Colombia no acceden a seguridad social porque trabajan en la informalidad, según informe del Dane

Cambio Radical pidió al Departamento del Tesoro de EE. UU. investigar a Verónica Alcocer por presuntos vínculos con el narcotráfico

La colectividad fundamentó el requerimiento en declaraciones de su exasesora Eva Ferrer sobre supuestos traslados de droga a Venezuela y de recursos a Colombia, además de posibles nexos con armas, narcotráfico y corrupción transnacional

Cambio Radical pidió al Departamento del Tesoro de EE. UU. investigar a Verónica Alcocer por presuntos vínculos con el narcotráfico
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

La Toxi Costeña se refirió al escándalo de Karina García y Kris R: “A mí ella no me importa”

Valentina Taguado expuso a un seguidor por un mensaje sexual en Instagram: “Su familia sabe”

Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21 lideraron el primer ‘Best New Artist Showcase’ de los Latin Grammy Colombia: de qué se trata este evento que se celebró por primera vez en el país

Kika Nieto explicó, en medio de lágrimas, por qué aplazó su decisión de ser mamá: “No quiero hacer sentir a mi esposo rechazado”

Deportes

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: Gol de Nacional en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa Colombia

Juan Carlos Osorio recordó el debut del colombiano Gilberto Mora en Xolos, donde rompió récords y, según Transfermarkt, es seguido por Barcelona

Presidente de Santa Fe le había advertido a Sencia el problema de El Campín: “Le dije que era muy difícil que pegara la gramilla”

Once Caldas reveló que presentía que no se jugaría el partido ante Millonarios por incumplimiento de Sencia: “Había un gran riesgo”