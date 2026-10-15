EE. UU. prepara despliegue de cientos de soldados en América Latina y contempla entrenamientos en Colombia

Un reporte de The New York Times señala que militares estadounidenses ya comenzaron a llegar a Panamá y que posteriormente podrían realizar ejercicios con fuerzas de Colombia y Honduras. Crédito: X - @Defensamx1

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Estados Unidos prepara una ampliación de su presencia militar en América Latina con el envío de cientos de soldados a la región y la posibilidad de que parte de esas tropas participe posteriormente en entrenamientos conjuntos con fuerzas de Colombia y Honduras, según un reporte de The New York Times citado por Blu Radio.

De acuerdo con la información divulgada, los primeros integrantes de un batallón de aproximadamente 600 soldados de la 10.ª División de Montaña del Ejército estadounidense comenzaron a desplegarse en una instalación de entrenamiento ubicada en la selva de Panamá.

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La operación haría parte de una estrategia del Pentágono para reforzar las acciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico en el hemisferio occidental.

Según funcionarios y fuentes consultados por el diario estadounidense, las tropas desplegadas en Panamá eventualmente se entrenarían con fuerzas locales de Colombia y Honduras.

El reporte también señala que esos militares podrían brindar apoyo a unidades de Operaciones Especiales de Estados Unidos que asesoran a fuerzas locales que realizan operaciones contra presuntos narcotraficantes.

Según funcionarios y fuentes consultados por el diario estadounidense, las tropas desplegadas en Panamá eventualmente se entrenarían con fuerzas locales de Colombia y Honduras. REUTERS/Jonathan Drake

Pentágono reorienta presencia hacia América Latina

El artículo de The New York Times plantea que el despliegue responde a un cambio de prioridades dentro de la estrategia militar estadounidense.

El general Joseph A. Ryan, comandante del Ejército de Estados Unidos para el hemisferio occidental, describió este movimiento como “una reorientación hacia una región que durante décadas no fue una prioridad”.

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El plan también contempla la asignación de varios cientos de militares a un nuevo comando de operaciones para el hemisferio occidental, con sede en Miami.

En el caso colombiano, el reporte aparece en medio del acercamiento entre los gobiernos de Donald Trump y Abelardo de la Espriella y de la adhesión de Colombia a la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”.

Sin embargo, la información suministrada no precisa cuándo comenzarían los entrenamientos en territorio colombiano, cuántos militares participarían ni en qué lugares se desarrollarían.

Tampoco se detalla si el despliegue implicaría una presencia permanente de tropas estadounidenses en Colombia o si se limitaría a ejercicios y actividades de cooperación.

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Colombia también recibirá aeronaves MQ-9A Reaper

El fortalecimiento de la cooperación militar entre ambos países incluye además otro componente conocido previamente.

En agosto, después de una visita del ministro de Defensa, general retirado Jorge Mora, Colombia acordó con Estados Unidos la llegada bajo préstamo de tres aeronaves remotamente pilotadas MQ-9A Reaper.

Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa - crédito Colprensa

Según la información divulgada, las Fuerzas Militares colombianas utilizarán estos sistemas en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como en operaciones contra el narcotráfico y acciones dirigidas contra grupos armados criminales.

La capacidad de estas aeronaves para permanecer durante largos periodos en vuelo permitiría ampliar la vigilancia sobre corredores utilizados por estructuras vinculadas con economías ilegales.

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El reporte del diario estadounidense se concentra, sin embargo, en el componente terrestre de la nueva estrategia.

La llegada de efectivos de la 10.ª División de Montaña a Panamá sería uno de los primeros pasos visibles de esa ampliación de presencia militar en América Latina.

El artículo, titulado “U.S. Is Sending Hundreds of Troops to Latin America”, fue elaborado por los periodistas Eric Schmitt, Greg Jaffe y Annie Correal.

Por ahora, el elemento central para Colombia es que, según las fuentes citadas por The New York Times, las tropas estadounidenses podrían participar en entrenamientos conjuntos con fuerzas colombianas, dentro de una estrategia regional orientada a reforzar operaciones contra el narcotráfico.

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La información disponible no establece todavía un cronograma público ni el alcance definitivo de esas actividades en territorio colombiano.