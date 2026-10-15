Asesinan a funcionario del Inpec en Girón y autoridades investigan si había recibido amenazas (Blu Radio)

Guardar

El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Diego Acevedo Garzón, fue asesinado con arma de fuego en el municipio de Girón, Santander, en un ataque ocurrido en el barrio Santa Cruz, cerca del sector del Gallineral.

La víctima, que además se desempeñaba como comerciante y era propietaria del establecimiento Sabor Argentino, habría sido atacada dentro del negocio, de acuerdo con información preliminar recogida por El Tiempo.

PUBLICIDAD

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

El crimen generó una reacción inmediata del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien rechazó el asesinato y anunció la convocatoria de un consejo de seguridad metropolitano.

“No vamos a permitir que el crimen doblegue a Santander”, escribió el mandatario departamental en su cuenta de X.

Diego Acevedo Garzón, dragoneante del Inpec y comerciante, fue atacado con arma de fuego en el barrio Santa Cruz. El gobernador Juvenal Díaz convocó un consejo de seguridad metropolitano

Gobernador pide capturar a los responsables

Díaz Mateus manifestó su solidaridad con la familia y los compañeros de trabajo del funcionario del Inpec.

“Rechazo el asesinato del dragoneante del INPEC Diego Acevedo Garzón, esta noche en Girón. Toda mi solidaridad con su familia y compañeros”, señaló.

PUBLICIDAD

El gobernador indicó que el consejo de seguridad buscará coordinar acciones entre las autoridades para avanzar en la captura de los responsables y reforzar la protección de los funcionarios del sistema penitenciario.

“Convoco un consejo de seguridad metropolitano para coordinar acciones que permitan capturar a los responsables y proteger a los funcionarios del INPEC”, agregó.

En su pronunciamiento mencionó al presidente Abelardo de la Espriella, al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ejército y la Dirección del Inpec, con el propósito de articular una respuesta institucional.

Díaz Mateus cerró su mensaje asegurando que “en Santander no bajamos la guardia”.

Investigan posibles amenazas previas

Uno de los aspectos que deberá esclarecer la investigación es si Acevedo Garzón había recibido amenazas antes del homicidio.

Según versiones preliminares conocidas por El Cartel, el funcionario presuntamente habría sido amenazado desde hacía cerca de dos meses.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente y deberá ser verificada por las autoridades judiciales.

Precaución - No pasar | Colprensa

La investigación también deberá establecer si el crimen estuvo relacionado con su labor como dragoneante del Inpec, con su actividad comercial o con otras circunstancias personales.

PUBLICIDAD

Por ahora, no existe información oficial que permita determinar el móvil del homicidio.

La Policía y los organismos judiciales trabajan en la reconstrucción de los hechos y en la identificación de los hombres armados que habrían participado en el ataque.

El caso se conoce en un momento de especial preocupación por la seguridad de los funcionarios penitenciarios en distintas regiones del país, aunque en este caso concreto las autoridades aún no han establecido si el ataque está directamente relacionado con la función que desempeñaba Acevedo dentro del Inpec.

El consejo de seguridad convocado por el gobernador será uno de los espacios en los que se revisará la información disponible sobre el homicidio y las medidas que pueden adoptarse para reforzar la protección de los funcionarios penitenciarios en Santander.

PUBLICIDAD

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan esclarecer las posibles amenazas previas, reconstruir los movimientos de los atacantes y determinar qué circunstancias rodearon el asesinato de Diego Acevedo Garzón.