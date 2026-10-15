Colombia

Proyecto busca llevar más médicos y enfermeros a 28 departamentos con déficit de personal de salud

La iniciativa radicada en el Congreso propone distribuir el talento humano según las necesidades territoriales, mejorar condiciones laborales y ampliar los escenarios de práctica para formar nuevos

Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
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Un proyecto de ley radicado ante el Congreso busca enfrentar el déficit de médicos y profesionales de enfermería que afecta a 28 de los 32 departamentos de Colombia, con medidas orientadas a mejorar su distribución territorial, fortalecer la formación y crear incentivos para que permanezcan en las regiones con mayores necesidades.

La iniciativa, denominada Proyecto de Ley de Talento Humano en Salud en los Territorios, surgió de un trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Colombia, cuyas facultades de Medicina, Enfermería y Odontología aportaron insumos técnicos y académicos.

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Según informó Blu Radio, la propuesta plantea que la disponibilidad de personal sanitario deje de depender en buena medida de la concentración en grandes ciudades y responda más directamente a las necesidades de cada departamento y municipio.

Las cifras incluidas en el proyecto muestran una brecha considerable. Colombia cuenta con 25,35 profesionales de medicina y 15,41 de enfermería por cada 10.000 habitantes, mientras el documento toma como referencia una cifra de 44,5 profesionales por cada 10.000 habitantes recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

La desigualdad territorial es marcada: Bogotá registra una densidad conjunta de 73,02 profesionales por cada 10.000 habitantes, mientras departamentos como Vichada, Chocó, Guainía y Vaupés no superan los 15.

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Las Comisiones Económicas de Senado y Cámara, junto a Planeación Nacional, participarán en la discusión del articulado crédito Colprensa
Congreso de la República | crédito Colprensa

Proponen distribución prioritaria en zonas con mayores necesidades

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Plan Nacional de Distribución Territorial Prioritaria, que estaría liderado por el Ministerio de Salud.

La idea es orientar la asignación de profesionales hacia territorios con mayores dificultades de acceso, con prioridad para municipios y departamentos incluidos en zonas PDET y ZOMAC, especialmente afectados por el conflicto armado.

La iniciativa también plantea incentivos para lograr que médicos, enfermeros y otros profesionales permanezcan en estas regiones.

Entre las medidas propuestas aparecen la formalización laboral, salarios competitivos, becas para estudios de posgrado y mejores condiciones de vivienda, transporte y alimentación.

El diagnóstico también identifica problemas en la formación.

Actualmente, el 47,6 % de los escenarios de práctica está concentrado en solo cuatro entidades territoriales, mientras 11 departamentos no cuentan con programas de Medicina.

A esto se suma que 953 municipios dependen exclusivamente de empresas sociales del Estado y hospitales públicos para prestar sus servicios de salud.

Universidades públicas y SENA tendrían prioridad en nuevos escenarios de práctica

El proyecto propone dar prioridad a las instituciones de educación superior públicas y al SENA en la asignación de nuevos escenarios de práctica y cupos de formación dentro de redes públicas y mixtas.

La procuradora Margarita Cabello está solicitando una rendición de cuentas al director del Sena - crédito Colprensa
Sena - crédito Colprensa

La medida, según el texto conocido, no buscaría afectar los convenios vigentes con universidades privadas.

La propuesta parte de la idea de que la concentración de los sitios de práctica limita la capacidad de ampliar la formación precisamente en las regiones donde más hacen falta nuevos profesionales.

También se incluye una ruta diferencial para la Universidad Nacional de Colombia, sustentada en su régimen especial de autonomía reconocido en el Decreto 1210 de 1993.

El objetivo es ampliar su red de escenarios de práctica para programas de pregrado y posgrado.

La vicerrectora de la Sede Bogotá, Lorena Chaparro Díaz, sostuvo que la iniciativa pretende que la inversión pública en formación tenga un impacto más directo en las regiones que presentan mayores carencias.

Por su parte, el decano de la Facultad de Medicina, Hernando Guillermo Gaitán Duarte, señaló que el proyecto apunta a corregir desigualdades territoriales en el acceso al talento humano en salud y a fortalecer el papel de las instituciones públicas en la formación.

La iniciativa tiene como ponentes a la senadora Jennifer Pedraza y a la representante a la Cámara Bleidy del Carmen Pérez.

Con su radicación comienza ahora el trámite legislativo de una propuesta que busca reducir una brecha que afecta a la mayor parte del territorio nacional: la falta de profesionales suficientes para garantizar atención oportuna fuera de los principales centros urbanos.

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