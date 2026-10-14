Colombia

Transmilenio reporta más de 329.000 usuarios afectados por las marchas del 14 de octubre: dos estaciones permanecen cerradas

Se normaliza la operación en carrera Séptima y calle 13 en Fontibón. Según la empresa, los servicios duales y Transmizonal vuelven a sus recorridos habituales y solo Las Aguas y Museo del Oro siguen suspendidas

La Policía Metropolitana y Transmilenio activaron una alerta por una maleta abandonada en la estación Universidades - crédito Alcaldía Bogotá
TransMilenio reportó un acumulado de 329.528 usuarios afectados durante las manifestaciones del 14 de octubre - crédito Alcaldía Bogotá
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La operación de Transmilenio en Bogotá tuvo una recuperación significativa en la tarde del miércoles 14 de octubre de 2026. Luego de una mañana con más de 301.000 afectados y cierres en carrera Décima, Séptima y calle 13, el más reciente balance confirma el restablecimiento del tránsito en dos de los corredores más críticos, mientras el Eje Ambiental sigue sin servicio.

El reporte oficial publicado por TransMilenio en X, a las 2:43 p. m. es el nuevo balance de referencia para la jornada. La entidad informó:

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  • Usuarios afectados a la hora: 329.528
  • Causa: manifestaciones ajenas a la operación
  • Estado general: recuperación progresiva del sistema

El dato implica un aumento de 28.335 usuarios respecto al corte de la 1:57 p. m., cuando se reportaban 301.193 afectados, pero marca un cambio en la tendencia operativa, porque, pese al incremento en el acumulado, la afectación actual es menor que en la mañana.

Las interrupciones en la movilidad derivaron de protestas ajenas a la operación del sistema en diversos puntos de Bogotá - crédito @TransMilenio / X
Las interrupciones en la movilidad derivaron de protestas ajenas a la operación del sistema en diversos puntos de Bogotá - crédito @TransMilenio / X

La cifra recoge todo el impacto acumulado del día, que inició con bloqueos en Fontibón desde las 8:16 a. m., manifestaciones en el Parque Nacional desde las 9:56 a. m. y cierres masivos en la carrera Décima desde las 11:49 a. m. Según la Alcaldía de Bogotá, las movilizaciones se concentraron en carrera Séptima, carrera Décima, calle 26, calle 13, Usme y Fontibón, con puntos adicionales en Universidad Nacional y Universidad Distrital Tecnológica.

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Transmilenio reiteró que el número de afectados se seguirá actualizando y mantiene el llamado a consultar canales oficiales, incluido su canal de WhatsApp, y a programar recorridos con antelación.

Qué se normalizó a las 2:43 p. m.

El principal cambio es el levantamiento de desvíos en dos corredores clave.

  1. Carrera Séptima: operación restablecida; se desactivaron los desvíos que se mantenían desde la mañana.
  • Estado actual: servicios Duales y Transmizonal transitan en sus recorridos habituales
  • Afectación previa: desvíos entre calle 72 y calle 26 por manifestaciones a la altura del Parque Nacional.
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La carrera Séptima restableció el tránsito habitual de los servicios Duales y Transmizonal tras desactivar los desvíos - crédito Infobae Colombia

2. Fontibón, calle 13 con carrera 123: paso normal

Es el punto con mayor duración de bloqueo en la jornada. Inició a las 8:16 a. m. con afectación intermitente en sentido occidente-oriente y bloqueos en carrera 104.

  • Estado actual: desactivados desvíos de rutas Transmizonal, paso normal.

La normalización en este corredor alivia la salida por la avenida Centenario hacia el occidente.

Eje ambiental sigue cerrado

El único corredor que mantiene cierre total con corte de las 2:43 p. m. es el Eje Ambiental. La entidad reportó que Las Aguas y Museo del Oro siguen cerradas temporalmente. Ambas estaciones permanecen sin operación desde la mañana. Es el cierre más prolongado del día y afecta la conexión directa con el centro histórico. No se ha informado hora estimada de reapertura.

Recuperación previa en carrera Décima y Portal Américas

La normalización de la tarde se suma a la recuperación lograda una hora antes en otros puntos críticos.

En la carrera Décima, con corte de la 1:51 p. m., se habilitaron seis estaciones que habían estado cerradas desde las 11:49 a. m. por manifestación en calle 19 con carrera Décima:

La Secretaría Distrital de Gobierno advirtió sobre posibles afectaciones y desvíos en el sistema Transmilenio de Bogotá - crédito Secretaría de Gobierno de Bogotá
La Secretaría de Movilidad descarta situaciones de fuerza mayor y mantiene el monitoreo de las movilizaciones - crédito Secretaría de Gobierno de Bogotá
  • Bicentenario
  • San Bernardo
  • Policarpa
  • Ciudad Jardín
  • Avenida 1 de Mayo
  • Country Sur

En el suroccidente, el Portal Américas fue restablecido a la 1:29 p. m. luego de un cierre total a la 1:00 p. m. que dejó sin servicio a las estaciones Tibanica - Primavera, Laureles, Islandia, Portal Américas y Biblioteca Tintal.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá indicó que no se han presentado situaciones de fuerza mayor y que las entidades permanecen en monitoreo. No hay hora definida para el fin de las manifestaciones, por lo que la recomendación se mantiene: verificar estado del sistema minuto a minuto antes de salir.

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