María Claudia Tarazona afirmó que la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay se habría dado desde el Capitolio y el presidente del Congreso le hizo petición a la Fiscalía: “Merecemos conocer toda la verdad”

Presidente del Congreso envió carta a la fiscal general para pedir que se esclarezcan las denuncias de María Claudia Tarazona sobre el magnicidio de Miguel Uribe

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María Claudia Tarazona afirmó que entregó a la Fiscalía General de la Nación información según la cual la orden para asesinar a su esposo, Miguel Uribe Turbay, habría salido del Congreso de la República. La viuda del senador y precandidato presidencial sostuvo que la advertencia llegó antes del atentado y que podría sustentar una de las líneas que analizan las autoridades sobre un posible crimen de Estado.

La información que recibió incluía nombres y fotografías, y quedó bajo revisión de un grupo especializado del ente acusador. Tarazona aseguró que una persona envió la alerta a su teléfono celular y advirtió que Uribe Turbay y otros precandidatos del Centro Democrático podían ser víctimas de ataques.

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“La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”, afirmó Tarazona en una entrevista con Noticias Caracol. En efecto, indicó que el mensaje decìa que “la plata salió de Venezuela”.

María Claudia Tarazona afirmó que entregó a la Fiscalía General de la Nación información según la cual la orden para asesinar a su esposo - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La viuda del dirigente político explicó que presentó los datos ante la Fiscalía “con todos los protocolos debidos”. Sobre el contenido de la información, aseguró: “Tenemos los nombres porque salen con nombres propios, salen fotografías”.

Tras las declaraciones de Tarazona, el presidente del Senado, Honorio Henríquez Pinedo, pidió a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación para verificar las denuncias.

En una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, el presidente del Congreso expresó su preocupación por las declaraciones de Tarazona durante el diálogo con el informativo . El documento tiene fecha del 14 de octubre de 2026 y fue radicado con el número PRE-CS-0399-2026.

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La carta pide establecer si hubo participación de personas vinculadas al Congreso

Henríquez Pinedo solicitó que el ente investigador adelante actuaciones “rigurosas, exhaustivas y prioritarias” para determinar la veracidad de la información entregada por Tarazona, identificar a quienes habrían determinado el crimen y establecer si existió alguna participación de personas relacionadas con el Legislativo.

El presidente del Senado también consignó que, según las declaraciones atribuidas a Tarazona, antes del asesinato se habría advertido sobre amenazas contra otros precandidatos del Centro Democrático. Además, se habría mencionado que “la plata salió desde Venezuela y la orden salió desde el Congreso”.

El Senado ofreció colaboración institucional a la Fiscalía

Honorio Henríquez dijo que el país, la familia y quienes compartieron con el senador y precandidato presidencial su vocación de servicio merecen conocer toda la verdad - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En su comunicación, Henríquez Pinedo pidió que la Fiscalía agote las líneas de investigación que correspondan, con respeto por el debido proceso y la reserva legal. El senador indicó que el Congreso pondrá a disposición de las autoridades la colaboración institucional necesaria dentro de sus atribuciones constitucionales y legales.

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“Como presidente del Senado, solicito respetuosamente que la Fiscalía adelante todas las actuaciones necesarias para verificar esta información y agotar las líneas de investigación correspondientes”.

Desde su posición, dijo que “el país, la familia de Miguel Uribe Turbay y quienes compartimos con él su vocación de servicio merecemos conocer toda la verdad”, afirmó el presidente del Senado en la carta. También sostuvo que no deben persistir dudas sobre las personas que habrían planeado, financiado u ordenado el asesinato.

La misiva solicita que la Fiscalía informe, dentro de los límites de la reserva de la investigación, sobre las actuaciones que adelante frente a estos señalamientos.

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El ex jefe de Estado se pronunció tras las declaraciones de la viuda del exsenador, que indicó que la orden sobre el magnicidio de su esposo habría provenido del Congreso - crédito @alvarouribevel/X

A la solicitud de Henríquez Pinedo se unió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en un video publicado en sus redes sociales habló sobre la importancia de esclarecer los hechos que terminaron en el magnicidio. A propósito, envió un mensaje de apoyo a María Claudia Tarazona y pidió protección para ella y su familia.

“El dolor del asesinato de nuestro compañero y gran líder, Miguel Uribe Turbay, no pasa, y hoy todo se revive. Y nos preocupamos inmensamente por la denuncia que ha hecho su señora esposa, doña María Claudia. Por favor, todo el apoyo a María Claudia, toda la protección y que se descubra este magnicidio”, puntualiza el mensaje que difundió en X.

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