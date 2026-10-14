Gobierno de Abelardo de la Espriella propuso excluir la reforma rural de la verificación de la ONU y Juan Manuel Santos lo cuestionó: “Obligación constitucional”

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz 2016 - crédito Europa Press

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Durante la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, realizado el lunes 12 de octubre de 2026, el Gobierno de Colombia propuso excluir la reforma rural integral del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016, al considerar que se trata de una política estatal permanente que excede el alcance temporal de un mecanismo internacional.

La solicitud fue planteada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella durante una sesión del Consejo de Seguridad, a través del canciller Omar Bula. El Ejecutivo pidió focalizar el trabajo de la Misión de Verificación de la ONU y retirar de su seguimiento el primer punto del acuerdo.

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“La reforma rural integral, por su parte, tiene una naturaleza distinta. Incorporada al mandato de la misión en 2023, constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano”, afirmó el funcionario ante Naciones Unidas.

No obstante, la propuesta formalizada por el actual Ejecutivo generó diferentes reacciones en la clase política nacional. Algunos respaldaron la medida, mientras que otros, especialmente los sectores afines a la implementación del Acuerdo de Paz, rechazaron el mismo.

Ese fue el caso de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y uno de los líderes del proceso de paz con las extintas Farc. El exmandatario, en diálogo con Caracol Radio, calificó la intervención del canciller como “agridulce”, asegurando que, aunque reconoció el alcance internacional del pacto, pero también sostuvo que Bula sugirió que sus resultados no se reflejan en las cifras ni en la realidad del país.

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Para el galardonado con el Premio Nobel de Paz en 2016, la lectura del representante colombiano puede atribuir al acuerdo la actual situación de seguridad. “Cuando dice que es un evento ejemplar digno de imitación, pues es porque el acuerdo se volvió un ejemplo para el resto del mundo y el Consejo de Seguridad es el primero en reconocerlo”, mencionó el exjefe de Estado en la cadena radial mencionada.

En su intervención, Santos señaló que el acuerdo se concentró en el desarme sin la presencia de cascos azules y que Naciones Unidas ha respaldado el proceso durante 10 años. Para Santos, el problema de inseguridad está vinculado a la falta de implementación de lo pactado.

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“Cuando el canciller dice que no se reflejan las cifras ni en realidad de este gobierno, en cierta forma da a entender que el Acuerdo de Paz es, en alguna forma, responsable por la situación de seguridad que hoy sufre el país, ahí es donde creo que hay una discrepancia con el propio Consejo de Seguridad, que se lo han dicho varias veces a Colombia en esta ocasión y en ocasiones anteriores. La situación de seguridad o de inseguridad del país no es producto del acuerdo de paz, es producto de la falta de implementación del acuerdo de paz”, añadió.

En cuanto a la exclusión de la reforma rural integral, el expresidente sostuvo que esa tarea no sería “tan grave” porque, en sus palabras, la verificación rural no formaba parte del diseño inicial. Sin embargo, remarcó que el Estado colombiano asumió desde el principio el compromiso de aplicar integralmente lo acordado.

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“Colombia es un país soberano que hace compromisos y que el mundo entero y los colombianos esperamos que cumplan”, expresó.

Según el exmandatario, no era necesario que una misión internacional auditara la implementación, aunque el Gobierno de Petro impulsó su incorporación para reforzar el seguimiento a la política rural.

Por último, Juan Manuel Santos valoró positivamente que el Gobierno de Abelardo de la Espriella haya ratificado su compromiso para la implementación del Acuerdo, aunque no ocultó su preocupación frente a las narrativas que intentan vincular el pacto con el deterioro de la seguridad actual en el país.

“Si este Gobierno tiene como una de sus banderas la seguridad, recuperar, así lo dijo ayer el canciller, el control del territorio, lo mejor que puede hacer es implementar el acuerdo de paz, porque no son excluyentes con una política de seguridad. Todo lo contrario, se complementan. Parte de la falta de implementación y de los problemas que tenemos es que los últimos dos gobiernos no tuvieron una política efectiva de seguridad”, concluyó.

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