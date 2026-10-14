Congresista denunció que funcionarios del Icbf habrían asistido a las marchas del 14 de octubre con listas de asistencia en mano: “Intereses”

Desde la oposición cuestionaron la participación del Icbf en las marchas convocadas por Petro - crédito @DavidGerardoC/X

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David Cote, representante a la Cámara por el Centro Democrático, denunció a través de sus redes sociales la presunta participación de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) durante su horario laboral en la jornada de marchas convocada por el expresidente Gustavo Petro.

El congresista pidió investigar si hubo uso de tiempo de trabajo o recursos públicos en una actividad que catalogó como “partidista” y política.

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Cote difundió la denuncia en su perfil de X con un video en el que se observa a varias personas con prendas distintivas del Icbf que, según la denuncia y el registro audiovisual, salieron de las instalaciones de la entidad con “listas de asistencia en mano”, como indicó el congresista.

David Cote denunció marchas con funcionarios del Icbf con lista de asistencia - crédito @DavidGerardoC/X

En conformidad con lo que publicó Cote, la institución tiene entre sus funciones la protección integral de la niñez y la adolescencia en Colombia. Por ese motivo, Cote señaló que la institución “se debe a los niños, no a los intereses de la oposición”. También sostuvo que la institución, encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, no puede ser utilizada para intereses partidistas.

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El legislador señaló que la situación requería una revisión de los organismos de control y etiquetó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) en su publicación.

Cote afirmó que “presuntamente los reductos del gobierno anterior siguen usando la entidad de la niñez como su fortín político personal”.

En redes sociales, el caso abrió cuestionamientos sobre un eventual uso de recursos públicos y del horario de trabajo para asistir a actividades de carácter político.

El militante del partido Movimiento de Salvación Nacional Julián Zamudio escribió que estos hechos constituyen “GRAVE corrupción (sic)”. Además, comentó que algunos funcionarios habrían asistido motivados por la “lista de asistencia obligatoria”.

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Ciudadanos reportaron presuntos bonos por asistencia a la marcha - crédito @JulianZamudio/X

“Funcionarios del @ICBFColombia fueron obligados a marchar por sindicalistas corruptos bajo la amenaza de firmar una lista de asistencia obligatoria para justificar su movilización. Hay denuncias de algunas personas que dan bono de 20 mil por la marcha. Le solicitamos respetuosamente al presidente @ABDELAESPRIELLA y a las entidades investigar esta presión laboral y corrupción”, denunció.

En contraposición, la líder política de izquierda Clara López Obregón confirmó la asistencia de funcionarios del Icbf a la movilización y publicó una fotografía con algunos de ellos en sus redes sociales.

“Ya marchando con trabajadoras del Icbf por las niñas y las familias y la soberanía de Colombia”, escribió. Cundinamarca afirmó que los funcionarios de Soacha no asistieron a una mesa de diálogo.

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Clara López Obregón, dirigente política de izquierda, apoyó la presencia de funcionarios del - crédito @ClaraLopezObre/X

El Icbf en Soacha está sin operar: qué pasó

La Dirección Regional de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cundinamarca informó que los funcionarios de los centros zonales de Soacha y Soacha Centro, que mantienen una asamblea permanente, no asistieron a una mesa de diálogo convocada para el martes 13 de octubre de 2023, para solucionar una cese a las vías de hecho.

Por tanto, desde el Icbf se sostuvo que se mantienen abiertos los canales de concertación.

La controversia surgió por la implementación de la Resolución 450 del 22 de septiembre de 2026, que establece la organización de turnos para las defensorías de familia con el objetivo de garantizar la atención de los servicios de protección de lunes a domingo.

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Los trabajadores de los centros zonales solicitan una revisión de ese esquema laboral. Según una comunicación dirigida a la Regional Cundinamarca, buscan que se instale una mesa con participación de representantes de la sede nacional, la regional y los propios centros de Soacha para construir una propuesta de turnos que tenga en cuenta las necesidades del servicio y las condiciones de los funcionarios.

Desde el Icbf piden a los trabajadores de Soacha que garanticen el servicio educativo - crédito @ICBFColombia/X

La directora encargada de la Regional Cundinamarca, Ana Liliana Camargo Mantilla, señaló que la entidad adoptó la suspensión temporal de los artículos 1 y 2 de la Resolución 450, a través de la Resolución 488 del 8 de octubre de 2026.

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De acuerdo con el pronunciamiento, la medida buscó abrir un plazo adicional para recibir y evaluar las propuestas de los servidores públicos frente al modelo de turnos en los centros zonales de Soacha y Soacha Centro.

La Regional indicó que, desde la expedición de la Resolución 450, promovió encuentros de socialización y diálogo social para revisar las inquietudes de los funcionarios, las características de los centros zonales y las alternativas para compatibilizar las condiciones laborales con la atención permanente de niños, niñas y adolescentes.

Los trabajadores plantearon que la mesa de diálogo se instale dentro de los próximos 15 días hábiles, con el propósito de llegar a un acuerdo sobre el modelo de jornada laboral.

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