Colombia

Abrieron proceso sancionatorio a las personas que prendieron fuego a los cuernos de un toro en las corralejas de Sabanalarga

La senadora animalista Andrea Padilla confirmó la actuación de las autoridades, quienes insistieron en que prender fuego a un animal no es una práctica tradicional

Los hechos ocurrieron en las corralejas anuales de Sabanalarga, Atlántico - crédito @andreanimalidad/X

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La senadora animalista de la Alianza Verde Andrea Padilla informó que fue abierto un proceso policivo sancionatorio contra los presuntos responsables de prender fuego a los cuernos de un toro durante unas corralejas en Sabanalarga, Atlántico, el 2 de octubre de 2026.

Padilla anunció la novedad a través de sus redes sociales y atribuyó la apertura del trámite al inspector de Policía de la Alcaldía del municipio de Sabanalarga, que, según indicó, evaluó los hechos denunciados durante el evento, alineado con los procedimientos estipulados en la Ley Ángel.

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La congresista agradeció a la abogada Gipsy Hernández, de Alegato Juristas, por presentar la denuncia que dio lugar a la actuación administrativa.

La senadora agradeció a los abogados que colaboraron con el trámite de la denuncia - crédito @andreanimalidad/X
La senadora agradeció a los abogados que colaboraron con el trámite de la denuncia - crédito @andreanimalidad/X

Conforme con el mensaje publicado por la congresista, el inspector de Policía concluyó de manera preliminar que “la colocación de bengalas e ignición de fuego sobre el cuerpo del animal no constituye una práctica tradicional amparada legalmente, sino un aditamento que vulnera el principio de bienestar animal”, señaló el funcionario, según la cita divulgada por Andrea Padilla.

Por ende, la decisión abrió un proceso policivo sancionatorio para establecer responsabilidades por los hechos ocurridos en las corralejas del municipio atlanticense. El trámite deberá definir quiénes intervinieron en la instalación y activación de los elementos pirotécnicos sobre el toro.

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La senadora también sostuvo que el inspector dio traslado del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe la posible comisión del delito de lesiones graves.

Esta fue la notificación del inspector de Policía sobre los hechos ocurridos en Sabanalarga - crédito @andreanimalidad/X
Esta fue la notificación del inspector de Policía sobre los hechos ocurridos en Sabanalarga - crédito @andreanimalidad/X

Los animales se defienden con acciones; no con palabras”, concluyó Padilla en su publicación.

El toro con sus cuernos encendidos en llamas abrió debate por protección animal

La Plataforma Colombiana por los Animales (Alto) fue la primera en denunciar que asistentes de las corralejas de Sabanalarga, Atlántico, habrían prendido fuego a los cuernos de un toro durante una jornada realizada en el municipio.

A través de un video difundido en redes sociales, mostraron al animal dentro del ruedo mientras las llamas permanecían encendidas. En la grabación también se ve al toro corriendo por la arena mientras varias personas permanecen en el escenario celebrando.

Así unos taurinos le encendieron los cachos a un toro, en Sabanalarga, Atlántico - crédito @PlataformaALTO/X

El caso ocurrió durante la vigencia de la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé, “por medio de la cual se aporta a una transformación cultural mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos que socavan la integridad de formas de vida no humana”.

La Corte Constitucional declaró exequible esa norma a través de la Sentencia C-312 de 2026. Sin embargo, las corralejas tienen un calendario jurídico distinto: la Sentencia C-374 de 2025 retiró la excepción que las excluía de la prohibición, pero difirió los efectos de esa decisión durante tres años, contados desde el 4 de septiembre de 2025.

Por ello, las corralejas continuarán bajo el régimen vigente hasta septiembre de 2028, salvo que surjan decisiones judiciales o normas posteriores que modifiquen ese plazo.

El Gobierno fijó reglas de bienestar para los espectáculos taurinos permitidos hasta julio de 2027

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0703 del 7 de julio de 2026, que reglamentó las condiciones para los eventos taurinos incluidos en la Ley 2385 durante el periodo de transición.

La norma exige certificaciones veterinarias previas, presencia permanente de personal médico veterinario, acceso de los animales a agua y alimentación, además del retiro inmediato de los ejemplares que presenten lesiones graves o sufrimiento extremo.

Esta fue la denuncia que se realizó desde la Plataforma ALTO
Esta fue la denuncia que se realizó desde la Plataforma ALTO - crédito @PlataformaALTO/X

El decreto también prohíbe el uso de instrumentos, elementos o procedimientos que causen dolor durante el transporte, manejo, cargue, descargue o participación de los animales en los eventos regulados. Las autoridades territoriales deben realizar inspecciones y conservar registros documentales y fotográficos de los controles.

La regulación aplica de manera expresa a corridas de toros, rejoneos, novilladas, becerradas y tientas.

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