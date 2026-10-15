La Filarmónica de Bogotá y la Ópera de Colombia se toman el Parque 93 este sábado

La ópera sale del teatro: concierto gratuito a cielo abierto en el Parque 93 con la Ópera de Colombia, en sus 50 años, y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. (Parque de la 93)

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El sábado 17 de octubre, la ópera llega gratis al Parque 93 de Bogotá en un concierto al aire libre que reúne dos de las instituciones musicales más importantes de la ciudad: la Ópera de Colombia, que celebra en 2026 medio siglo de historia, y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El ingreso sera a las 5:00 p. m. y la música comienza a las 6:00 p. m. La entrada es libre y gratuita, con registro previo.

El evento, bautizado Ópera al Parque 93, es organizado por la Asociación Amigos del Parque 93, con el respaldo de la Alcaldía de Bogotá y del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP). Con esta programación, el Parque 93 inaugurará una temporada de eventos propios, gratuitos y abiertos a la ciudad, que continuará en 2027.

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La Filarmónica abre con voces y piano a las 6:00 p. m.

La Ópera de Colombia y la Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerán un concierto gratuito el sábado 17 de octubre en el Parque de la 93.

La velada tendrá dos momentos diferenciados. El primero, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, arrancará a las 6:00 p. m. con un recital de voces y piano concebido especialmente para este encuentro. El segundo, a partir de las 7:00 p. m., pondrá en el centro del escenario a la Ópera de Colombia con un programa construido para la ocasión: arias, dúos y grandes momentos de conjunto extraídos de títulos como Carmen, La bohème, Rigoletto, Madama Butterfly, Turandot y La traviata, interpretados por voces reconocidas de la lírica colombiana.

El formato escogido es de cámara y fue pensado para el espacio abierto del parque: piano, dos violines, violonchelo, cajón y percusión menor. Una apuesta más cercana y ligera que la de una gala sinfónica tradicional, orientada a demostrar que la ópera puede ser una experiencia accesible para quienes nunca se han acercado al género.

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El programa incluye Puccini, Verdi y Bizet, más un bloque de música latinoamericana

Entre las piezas confirmadas figura Nessun dorma, el aria de Giacomo Puccini perteneciente al tercer acto de Turandot, en la que el príncipe Calaf desafía a la princesa y anuncia su triunfo con el célebre "Vincerò".

Entre las piezas confirmadas figura Nessun dorma, el aria de Giacomo Puccini perteneciente al tercer acto de Turandot, en la que el príncipe Calaf desafía a la princesa y anuncia su triunfo con el célebre “Vincerò”. También sonará el Brindis de La traviata —Libiamo ne’ lieti calici—, de Giuseppe Verdi, que abre el primer acto de la obra con un coro festivo que contrasta con el desenlace trágico de la ópera.

La Habanera de Carmen, de Georges Bizet —L’amour est un oiseau rebelle—, presenta al personaje protagónico con su ritmo de raíz cubana y su carácter desafiante. El programa incluye además O mio babbino caro, de Puccini, el aria de Gianni Schicchi en la que Lauretta le ruega a su padre que la ayude a casarse con el hombre que ama, una de las melodías más populares del repertorio lírico mundial.

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Tras el recorrido por el gran repertorio europeo, el concierto dará un giro hacia el continente. Un bloque especial de música latinoamericana, con arreglos de inspiración jazzística, llevará al público desde la tradición lírica hasta canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

La Ópera de Colombia cumple 50 años en 2026

La Ópera de Colombia fue fundada en 1976 por Gloria Zea, entonces directora de Colcultura, y se consolidó como uno de los proyectos centrales para la difusión del repertorio lírico y la formación de intérpretes colombianos en el país.

La compañía fue fundada en 1976 por Gloria Zea, entonces directora de Colcultura, y se consolidó como uno de los proyectos centrales para la difusión del repertorio lírico y la formación de intérpretes colombianos en el país. Su trayectoria tuvo una interrupción entre 1986 y 1991, tras la cual retomó sus producciones en Bogotá. Cinco décadas después de su fundación, la institución celebra su aniversario con una serie de actividades, entre las que se destaca este concierto gratuito en el Parque de la 93.

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René Coronado, director de la Ópera de Colombia, señaló que cantar a cielo abierto representa un regreso a los fundamentos del género. “Cumplir 50 años cantando en un parque, para la gente que pasa, es volver al origen de lo que hacemos: la ópera nació para emocionar a todos, no solo a quienes ya la conocen”, afirmó.

Karina Trevisan Pulido, directora ejecutiva de la Asociación Amigos del Parque 93, subrayó el carácter público del espacio y el propósito detrás de la iniciativa. “El Parque 93 es un espacio público que administran sus propios vecinos y comerciantes, y queremos que devuelva a la ciudad experiencias de este nivel, gratuitas y abiertas. Celebrar los 50 años de la Ópera de Colombia a cielo abierto es la mejor manera de abrir la temporada que viene en 2027”, sostuvo.

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El registro es gratuito y se recomienda llegar temprano

Ópera al Parque 93

La entrada no tiene costo, pero el registro previo es necesario: genera un código QR que se lee en el acceso al concierto. El registro no asigna sillas numeradas ni garantiza asiento. Una vez ocupadas todas las sillas disponibles, el concierto podrá disfrutarse de pie. Habrá sillas de accesibilidad prioritarias para personas mayores, gestantes y personas con discapacidad.

En caso de lluvia, la función se realiza de todas formas, por lo que los organizadores recomiendan llevar paraguas o impermeable si el pronóstico así lo indica. El evento está dirigido a familias, jóvenes, melómanos y, en especial, a quienes nunca han asistido a un espectáculo lírico.

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