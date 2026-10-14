Ayelén Sofía Páez fue identificada por Medicina Legal tras hallar su cuerpo en Sopó: la Fiscalía investiga desaparición forzada y presunto homicidio

Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado en la zona rural de Sopó corresponde a la adolescente Ayelén Sofía Páez - crédito @ABarriosBernal / X

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La familia de Ayelén Sofía Páez recibió la confirmación de que el cuerpo hallado en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, corresponde a la adolescente de 16 años que desapareció en Bogotá el 9 de agosto de 2025. Medicina Legal identificó el cadáver y la Fiscalía mantiene abiertas investigaciones por desaparición forzada y presunto homicidio.

La información fue confirmada por la representación judicial de las víctimas, que acompaña a la familia de la joven desde el inicio de la búsqueda. El abogado Jimmy Erazo indicó que el hallazgo se produjo como resultado de las diligencias adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

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La identificación puso fin a más de 14 meses de incertidumbre sobre el paradero de Ayelén Sofía, aunque abrió nuevos interrogantes sobre las circunstancias de su muerte, el lugar en el que permaneció durante ese tiempo y las posibles responsabilidades penales.

“Nos permitimos informar que, por investigación de la Fiscalía, se encontró el cuerpo sin vida de la menor Sofía en un municipio cercano a la ciudad de Bogotá”, señaló Erazo al comunicar la noticia, según Blu Radio.

El cuerpo fue localizado en una zona rural de Sopó

Dos despachos de la Fiscalía General de la Nación trabajan de forma coordinada en las investigaciones por desaparición forzada y presunto homicidio - crédito @ConcejoDeBogota / X

De acuerdo con la información conocida por la representación de víctimas, una persona que recorría una zona rural de Sopó encontró el cuerpo y notificó a las autoridades. Después de los procedimientos correspondientes, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que se trataba de Ayelén Sofía Páez.

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La madre de la adolescente también habría reconocido el cuerpo, según la información divulgada por los abogados que representan a la familia. Aun así, permanecen pendientes exámenes periciales y un segundo concepto de Medicina Legal, que podrían aportar elementos para establecer la causa de muerte y determinar si hubo signos de violencia.

Los investigadores no han informado de manera oficial cómo murió la joven ni bajo qué circunstancias llegó a la zona rural donde fue hallada. Por esa razón, la familia pidió que no se descarte ninguna hipótesis mientras avanzan las pruebas técnicas y las labores de campo.

Erazo explicó que dos despachos de la Fiscalía trabajan de manera coordinada. Uno de ellos investiga la posible desaparición forzada, mientras el otro indaga un eventual homicidio.

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La adolescente fue vista por última vez el 9 de agosto de 2025 tras salir de su vivienda ubicada en Bogotá - crédito @PalomaValenciaL / X

“Ambas fiscalías están trabajando en cooperación en aras de ejercer actos de investigación para poder determinar qué pasó con Sofía, para poder determinar los hechos que rodearon estas circunstancias”, afirmó el representante de las víctimas.

La adolescente fue vista por última vez el 9 de agosto de 2025

Ayelén Sofía Páez fue reportada como desaparecida el 9 de agosto de 2025, después de que salió de su vivienda en Bogotá y no regresó. Su madre relató que ambas compartieron durante la mañana y parte de la tarde de ese día, hasta que ella salió a realizar unas compras.

Al volver, la adolescente ya no estaba en el lugar. Según el testimonio de la madre, la joven no había expresado preocupaciones ni problemas personales antes de su desaparición.

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Durante los primeros días de búsqueda circularon distintas versiones sobre el último recorrido de Ayelén Sofía. Una de ellas ubicó a la adolescente en inmediaciones de la calle 67 con carrera Séptima, en Chapinero. También se divulgaron imágenes de cámaras de seguridad en las que aparecía caminando por la avenida Primero de Mayo.

La Policía realizó rastreos especializados por más de 30 kilómetros en sectores cercanos a los ríos Tunjuelo y Bogotá - crédito @manolitosalazar / X

Una persona que reconoció el cartel de búsqueda aseguró que había compartido con la joven en un establecimiento comercial hasta la madrugada del 10 de agosto. Esos elementos hicieron parte de las verificaciones de las autoridades, que en ese momento no lograron establecer el paradero de la adolescente.

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La búsqueda incluyó recorridos especializados de la Policía por más de 30 kilómetros en sectores cercanos a los ríos Tunjuelo y Bogotá. Las diligencias tampoco arrojaron pistas concluyentes en esa etapa.

El caso tuvo alcance internacional pocos días después de la desaparición. El 21 de agosto de 2025, Interpol emitió una circular amarilla para facilitar la localización de Ayelén Sofía Páez y ampliar la cooperación entre autoridades de distintos países.

La adolescente se preparaba para presentar las pruebas Saber 11, previstas para el día posterior a su desaparición. Su familia sostuvo desde el comienzo que la joven tenía planes académicos y que no había advertido una situación que permitiera anticipar que dejaría su hogar.

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Los nuevos exámenes periciales de Medicina Legal aportarán elementos para determinar la causa del fallecimiento y la presencia de signos de violencia - crédito @FeministaDeAcer / X

En septiembre de 2025 circularon hipótesis sobre una eventual salida voluntaria, vinculadas con presuntas dificultades emocionales. Esas versiones no fueron confirmadas y hacen parte de los asuntos que la Fiscalía deberá esclarecer dentro de la investigación.

La representación de la familia insistió en que el hallazgo del cuerpo no cierra el proceso. Por el contrario, el objetivo ahora es reconstruir el recorrido de la adolescente desde el día de su desaparición hasta el hallazgo en Sopó.