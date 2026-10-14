Alivio para los transportadores de carga: frenan cobro para los que llegan al puerto Buenaventura y aceleran obras en corredor estratégico

La alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, confirmó que no se aplicará el Decreto Distrital 0338 de 2026, que establecía un cobro por circulación para los vehículos de carga -crédito Colprensa/Javier Andrés Rojas/REUTERS

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La movilidad de carga en Buenaventura quedó en el centro de los acuerdos entre la administración distrital y el Gobierno nacional, que definieron nuevos compromisos para mejorar la conexión del puerto con el resto del país. Tras una reunión con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba anunció que no se aplicará la medida que contemplaba cobrar a los camiones por circular en la ciudad.

La decisión deja sin aplicación el Decreto Distrital 0338 de 2026, que había establecido ese cobro para los vehículos de carga. Según explicó la mandataria local, la prioridad será avanzar en soluciones que atiendan las dificultades de movilidad y las necesidades de las comunidades que conviven con la operación portuaria.

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La alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, confirmó que no se aplicará el Decreto Distrital 0338 de 2026, que establecía un cobro por circulación para los vehículos de carga -crédito Ministerio de Transporte

“No vamos a aplicar el Decreto 0338, pero sí vamos a trabajar con el Gobierno nacional para el desarrollo del territorio, con las obras necesarias para su avance”, afirmó Córdoba. La alcaldesa sostuvo que la discusión sobre el tránsito de camiones debe abordarse junto con las necesidades de infraestructura del distrito.

En su opinión, mejorar las condiciones para el transporte de mercancías requiere intervenciones que beneficien tanto a las empresas como a los habitantes de Buenaventura: “Buenaventura necesita mejorar su logística portuaria y vial para descongestionar nuestro territorio. No solamente a los puertos les afecta, sino también a las comunidades”.

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Desde el Ministerio de Transporte, Noguera respaldó la decisión de la administración local y destacó que no se aplique la tarifa prevista para los vehículos de carga. La funcionaria insistió en que el Gobierno nacional busca mejorar la conectividad del puerto y disminuir las demoras que afrontan los transportadores durante sus recorridos.

Obras en la vía Buga-Buenaventura

La reunión también permitió avanzar en los compromisos relacionados con el corredor Buga-Buenaventura, una conexión estratégica para el movimiento de mercancías entre el puerto y el interior del país. El Ministerio informó que nueve de las 21 unidades funcionales del proyecto fueron destrabadas, incluida la vía alterna interna.

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Estas unidades corresponden a los tramos en los que se divide la ejecución de la infraestructura. De acuerdo con Noguera, el avance permite que la totalidad del corredor se encuentre actualmente en obra, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación para los vehículos que transportan mercancías.

“Gran noticia para los transportadores y para la competitividad del país. También celebramos que destrabamos nueve de las 21 unidades funcionales del corredor Buga-Buenaventura, incluida la vía alterna interna”, señaló la ministra.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que 9 de las 21 unidades funcionales del corredor Buga-Buenaventura fueron destrabadas, incluida la vía alterna interna -crédito Ministerio de Transporte

La funcionaria agregó que el desarrollo de los trabajos contribuirá a reducir los tiempos de desplazamiento y las demoras que afectan a los camiones en esta conexión vial: “Ya todo el corredor está en obra y así reducimos los tiempos de desplazamiento y las demoras que hoy están teniendo los camiones”.

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El anuncio se suma a los compromisos acordados entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Buenaventura para atender los problemas de movilidad que enfrenta esta ciudad, especialmente por su papel como punto de entrada y salida de mercancías.

Recuperación de vías y accesos al puerto

Otro de los asuntos abordados fue la recuperación de la infraestructura vial afectada por el terremoto. La Alcaldía y el Ministerio acordaron coordinar esfuerzos para impulsar las obras pendientes, mejorar los accesos al puerto y avanzar en la reconstrucción de las carreteras perjudicadas por el sismo.

La agenda conjunta contempla priorizar las intervenciones en las vías que conducen al terminal portuario y fortalecer la conectividad dentro del distrito. Con estas acciones, las entidades buscan facilitar el ingreso y la salida de mercancías, mejorar la movilidad local y contribuir al desarrollo económico de la región.

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Las obras del corredor Buga-Buenaventura buscan mejorar la conexión del terminal marítimo con el interior del país y reducir las demoras en el transporte de mercancías -crédito Ever Andrés Mercado/REUTERS

Noguera señaló que Buenaventura es una prioridad para el Gobierno nacional y destacó la importancia de articular los proyectos de infraestructura con las necesidades planteadas por la administración distrital.

Sin embargo, al anunciar los compromisos, el Ministerio no precisó los montos de inversión destinados a las intervenciones ni estableció fechas para su ejecución. Tampoco aclaró si el Decreto 0338 de 2026 será derogado formalmente o si permanecerá vigente sin aplicación.