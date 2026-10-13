Pánico por un cilindro y una pancarta de las disidencias de las Farc cerca al estadio Pascual Guerrero: alcalde de Cali aclaró si se encontraron explosivos

En las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, en Cali, se observa una pancarta y un cilindro pintado con los colores de la bandera de Colombia. Los elementos contienen imágenes y textos alusivos a las disidencias de las Farc - crédito @ColombiaOscura/X

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Un cilindro con mensajes de disidencias de las Farc fue abandonado en las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, en Cali en la madrugada del 13 de octubre de 2026, y obligó a activar los protocolos de seguridad en una zona frecuentada por deportistas desde las primeras horas del día.

El elemento tenía los colores de la bandera de Colombia y estaba acompañado por una pancarta atribuida a la estructura criminal Jaime Martínez. El hallazgo ocurrió en el costado del escenario deportivo del barrio San Fernando, cerca de las piscinas Alberto Galindo.

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El cilindro y la pancarta aparecieron en un sector de alta circulación peatonal. Allí suelen concurrir deportistas aficionados y de alto rendimiento que realizan caminatas y entrenamientos en el estadio y la unidad deportiva.

Un cilindro con mensajes de disidencias de las Farc fue abandonado en las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, en Cali en la madrugada del 13 de octubre de 2026 - crédito Caputa de pantalla Colombia Oscura

Descartaron explosivos tras acordonar el sector

Las autoridades acordonaron el lugar mientras unidades antiexplosivos de la Policía verificaban el contenido del cilindro. La presencia del objeto generó tensión entre quienes se encontraban en los alrededores del Estadio.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó después de las verificaciones que no había explosivos en la zona y comunicó que se había descartado una amenaza para los habitantes del sector.

“Quiero dar un parte de tranquilidad frente a los elementos que fue abandonados en el costado oriental del estadio Pascual Guerrero”, afirmó Eder en su cuenta de la red social X.

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El mandatario señaló que la Fuerza Pública acudió desde el primer momento y activó los protocolos correspondientes. Según indicó, esa actuación permitió descartar “cualquier tipo de amenaza” para las personas que transitan por el área.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó después de las verificaciones que no había explosivos en la zona y comunicó que se había descartado una amenaza para los habitantes del sector - crédito @alejoeder/X

La Alcaldía pidió reportar información sobre los responsables

El mandatario local sostuvo que el abandono de los elementos buscaba generar temor en la ciudad. El alcalde aseguró que la administración seguirá trabajando junto con las autoridades para prevenir amenazas y proteger a la población.

El jefe del gobierno local pidió a los ciudadanos informar cualquier dato que ayude a identificar a los responsables del hecho.

También solicitó denunciar movimientos sospechosos que sean detectados en distintos puntos de Cali. “Su colaboración es fundamental para garantizar la seguridad de todos”, expresó el alcalde.

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Ejército frusta atentado terrorista en la vía Panamerica

Las tropas de la Brigada 29 hallaron explosivos dentro de un vehículo en la vía Panamericana, cerca de la Y de La Reina, en el municipio de Patía, Cauca. El procedimiento ocurrió durante la mañana del 9 de octubre.

La Tercera División del Ejército Nacional informó por medio de sus canales de comunicación que los ocupantes abandonaron el automotor después de advertir la presencia de los militares en ese corredor vial.

Ejército frustró atentado en vía Panamericana - crédito @Ejercito_Div3/x

El Grupo de Caballería Liviano N.° 8 localizó a varios hombres que, según la institución, pertenecerían al grupo armado organizado residual Estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc. Los sospechosos se movilizaban con el material explosivo por la Panamericana.

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La intervención militar impidió que el vehículo siguiera su recorrido por una carretera que conecta distintas zonas del suroccidente colombiano y tiene tránsito cotidiano de pasajeros y carga. Las autoridades consideran que los elementos podían utilizarse para afectar la movilidad y poner en riesgo a quienes circulan por la zona.

De acuerdo con el informe de las tropas, los hombres activaron los explosivos antes de escapar del lugar. La información no precisó el tipo ni la cantidad de artefactos que transportaba el vehículo.

Las unidades especializadas iniciaron registros en el sector para determinar si quedaron otros dispositivos explosivos improvisados, conocidos como IED, y para asegurar el sitio donde se produjo la alerta.

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Las operaciones militares continuaban en la Y de La Reina, mientras las tropas reforzaban la vigilancia sobre la vía Panamericana.