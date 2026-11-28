Iván Cepeda y José Félix Lafaurie. Foto tomada de Twitter (@ALFREDOSAADEV)

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El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Félix Lafaurie, rechazó la interpretación del presidente Abelardo De La Espriella sobre la presencia del senador Iván Cepeda en el Congreso Ganadero realizado en Valledupar. Lafaurie sostuvo que la asistencia del congresista respondió a una invitación institucional y no representó una alianza política, y advirtió sobre el aumento de la polarización en el país.

Según información publicada por Blu Radio, la controversia surgió después de que De La Espriella difundiera un mensaje en redes sociales en el que cuestionó a Lafaurie y aseguró que este “teje alianzas con Iván Cepeda”.

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En ese pronunciamiento, el presidente calificó a Cepeda como “el cómplice de los verdugos de los ganaderos” y señaló que Lafaurie buscaría proteger “décadas de privilegios disfrazados de interés gremial”.

El mandatario también afirmó que, en adelante, la política pública para el sector ganadero y el campo se definiría directamente con los productores y sin la intermediación de Lafaurie.

Frente a esas afirmaciones, el presidente de Fedegán sostuvo que la presencia de Cepeda obedeció a una práctica habitual del gremio.

“Me extraña pues que una cortesía que siempre hemos tenido con los congresistas, con todos los congresistas, sea ahora o se lea ahora como una complicidad”, afirmó Lafaurie en Mañanas Blu.

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José Felix Lafaurie - Fedegán | crédito @jflafaurie/X

Fedegán invitó a todo el Congreso

Lafaurie explicó que Fedegán extendió invitaciones a la totalidad de los integrantes del Congreso de la República, como, según señaló, suelen hacerlo los gremios económicos cuando realizan este tipo de encuentros.

Precisó que Iván Cepeda llegó al Congreso Ganadero por cuenta propia, no participó como panelista y permaneció alrededor de diez minutos en la parte posterior del auditorio.

De acuerdo con el dirigente gremial, el senador se retiró después de que algunos asistentes expresaran su rechazo mediante gritos.

Lafaurie recordó además que en encuentros anteriores organizados por Fedegán han participado congresistas del Pacto Histórico e incluso senadores del partido Comunes sin que esas presencias hubieran provocado cuestionamientos institucionales similares.

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“Entonces cuando cambian los gobiernos, cambian los ánimos (...) ¿Por qué ayer aplaudían y hoy le gritan?”, preguntó.

El dirigente gremial utilizó esos antecedentes para defender que las invitaciones a distintos sectores políticos forman parte de una práctica institucional y no deben interpretarse necesariamente como acuerdos o respaldos políticos.

Fedegán - Abelardo De La Espriella | crédito @Fedegan/X - Infobae Colombia

Lafaurie dice que la controversia es “una excusa”

Al referirse a la relación entre Fedegán y el Gobierno nacional, Lafaurie sostuvo que la polémica generada por la presencia de Cepeda sería apenas “una excusa” para justificar una posición distante que, según él, ya venía formándose desde antes.

El presidente de Fedegán aseguró que ningún representante del Ejecutivo asistió al Congreso Ganadero celebrado en Valledupar.

También afirmó que la viceministra de Defensa llegó a la ciudad, pero recibió la orden de regresar, un hecho que utilizó para argumentar que las diferencias con el Gobierno no comenzaron con la visita del senador de oposición.

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La controversia enfrenta dos interpretaciones distintas sobre el mismo episodio. De La Espriella presentó la presencia de Cepeda como evidencia de una alianza política de Lafaurie, mientras el dirigente gremial sostiene que se trató únicamente de una invitación institucional extendida, en las mismas condiciones, a los miembros del Congreso.

Lafaurie también planteó que el debate refleja un ambiente de creciente polarización y cuestionó que un gesto que considera habitual entre los gremios y los sectores políticos sea leído ahora como una señal de complicidad.

Por ahora, el intercambio deja expuestas las diferencias entre el Gobierno y el presidente de Fedegán sobre la relación del gremio con sectores de oposición y sobre el papel que tendrá la organización en la interlocución con las autoridades para asuntos relacionados con el sector ganadero.

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