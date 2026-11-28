Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, pidió mantener en 90 % el giro directo de recursos hacia los prestadores y expresó su preocupación por el proyecto de decreto del Ministerio de Salud que plantea reducirlo al 80 %. El director del gremio, Juan Carlos Giraldo, advirtió que ese cambio podría devolver cerca de 10 billones de pesos anuales a las cajas de las EPS y afectar la transparencia y el flujo de recursos hacia hospitales, clínicas e IPS.

Según información publicada por Blu Radio, Giraldo anunció que la ACHC enviará al Gobierno observaciones jurídicas, técnicas y financieras frente a la iniciativa.

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El dirigente recordó que el giro directo funciona desde hace cerca de 14 años y señaló que su objetivo ha sido facilitar la circulación de recursos, mejorar la transparencia de los pagos y permitir un mayor seguimiento sobre el destino del dinero que reciben los prestadores.

Giraldo relacionó su preocupación con la situación financiera de las EPS. Según las cifras citadas por el director de la ACHC, de las 28 entidades que actualmente operan en el país, solamente cuatro cumplirían plenamente con el indicador de patrimonio adecuado.

Además, afirmó que el deterioro de ese indicador alcanzó un déficit de 21 billones de pesos a diciembre de 2025.

Billetes Colombianos- crédito VisualesIA

ACHC calcula que unos $10 billones cambiarían de canal

El director de la asociación sostuvo que reducir el giro directo del 90 % al 80 % implicaría que cerca de 10 billones de pesos al año dejarían de movilizarse mediante este mecanismo.

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Según su planteamiento, esos recursos regresarían a las tesorerías de las EPS, incluidas entidades intervenidas y organizaciones que mantienen deudas crecientes con hospitales y clínicas.

Giraldo considera que esa modificación podría afectar uno de los mecanismos que actualmente permite conocer de manera más clara cuánto dinero reciben los prestadores y cómo se distribuyen los recursos dentro del sistema.

Como alternativa, propuso conservar el giro directo en 90 % y reglamentar el porcentaje destinado a la administración de las EPS alrededor del 6 %.

De acuerdo con el planteamiento del dirigente gremial, esa fórmula permitiría liberar cuatro puntos porcentuales que podrían utilizarse para cubrir impuestos, anticipos y otras necesidades de liquidez mencionadas por el Gobierno.

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La ACHC también cuestionó la propuesta de modificar el orden de priorización de los pagos.

Giraldo advirtió sobre la posibilidad de dar prioridad a las modalidades de pago global prospectivo y capitación, mientras el pago por evento quedaría en una posición posterior.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Gremio pide intervención del presidente

El director de la ACHC señaló que esta priorización podría perjudicar a instituciones que mantienen abiertos sus servicios de urgencias y reciben pacientes que enfrentan dificultades para acceder a otras redes de atención.

El gremio sostiene que la presión sobre hospitales y clínicas se produce en un contexto de mayor demanda y problemas financieros acumulados dentro del sistema.

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Por esta razón, Giraldo pidió directamente al presidente Abelardo De La Espriella intervenir para proteger al sector prestador, las IPS y el talento humano en salud.

Entre las solicitudes está el cumplimiento del plan de choque por 10 billones de pesos, que, según el dirigente, debe servir para aliviar las dificultades financieras del sector.

También reclamó avanzar en la capitalización de las EPS intervenidas y destinar mayores recursos para mecanismos como compra de cartera y líneas de crédito.

La ACHC considera que estas herramientas podrían contribuir a aliviar las obligaciones financieras de hospitales y clínicas que continúan prestando servicios pese a las dificultades de liquidez.

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El gremio presentará sus argumentos dentro del proceso de discusión del proyecto de decreto antes de que el Gobierno adopte una decisión definitiva.

Por ahora, la posición de la asociación es mantener el giro directo en 90 % y buscar otras alternativas para resolver las necesidades administrativas y financieras de las EPS.

Giraldo insiste en que reducir este mecanismo podría debilitar la trazabilidad de los recursos y aumentar la presión sobre prestadores que ya enfrentan problemas de cartera y liquidez.