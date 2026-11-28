Abelardo de la Espriella (Cristian Bayona/Colprensa)

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El presidente Abelardo De La Espriella propuso estudiar la creación de un “salario solidario” como una alternativa para mejorar los ingresos de trabajadores informales y ampliar su acceso a la protección social. Durante el Encuentro Nacional de Modernización y Fortalecimiento del Sistema del Subsidio Familiar, el mandatario explicó que la idea busca incorporar progresivamente a quienes están por fuera de la formalidad, sin afectar los derechos ni los ingresos de los trabajadores formales.

Según información publicada por Blu Radio, De La Espriella señaló que la discusión anual sobre el salario mínimo suele concentrarse en quienes reciben directamente ese incremento, aunque millones de trabajadores informales también dependen de sus ingresos laborales sin beneficiarse de ese ajuste.

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El jefe de Estado aclaró que la propuesta todavía se encuentra en una etapa inicial y que requiere estudio, discusión y concertación antes de convertirse en una medida concreta.

“Desde hace algún tiempo he venido reflexionando sobre una idea que parece importante para el futuro de esa política social que este Gobierno pretende impulsar. Lo he denominado salario solidario. Es una propuesta que todavía necesita estudio y discusión”, afirmó.

De La Espriella insistió en que cualquier fórmula debe preservar los derechos de quienes ya tienen un empleo formal y, al mismo tiempo, abrir mecanismos para que los trabajadores informales puedan mejorar sus ingresos y acercarse a esquemas de protección social.

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Abelardo de La Espriella. REUTERS/Luisa Gonzalez

Propuesta plantea usar una fracción concertada del aumento

El presidente explicó que una de las posibilidades sería destinar una fracción concertada del aumento del salario mínimo a una estrategia orientada a incorporar progresivamente a trabajadores informales.

La información entregada no precisa qué porcentaje sería utilizado, cómo se financiaría el mecanismo, quiénes podrían acceder ni cuáles serían los criterios para seleccionar a los beneficiarios.

Por ahora, el planteamiento corresponde a una propuesta que deberá ser analizada antes de cualquier implementación.

“Hay millones de compatriotas que también trabajan y que, por encontrarse en la informalidad, no reciben directamente los beneficios de ese aumento. Su situación merece la misma atención y considero que debemos buscar alternativas para que esos compatriotas puedan mejorar sus ingresos y acceder a la protección social”, manifestó.

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El mandatario presentó la iniciativa como parte de una reflexión más amplia sobre las condiciones laborales y el alcance de la política social en Colombia.

Su planteamiento parte de la idea de que el debate salarial no debería limitarse exclusivamente a quienes están vinculados mediante empleos formales, sino considerar también a quienes obtienen ingresos en actividades informales.

Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De La Espriella vincula la propuesta con el salario justo

Durante su intervención, el presidente también relacionó la discusión con la doctrina social de la Iglesia y mencionó la encíclica Rerum Novarum, del papa León XIII.

De La Espriella utilizó esa referencia para defender la necesidad de avanzar hacia remuneraciones que permitan a los trabajadores sostener condiciones de vida más justas.

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“¿Cómo puede ser un salario justo si no alcanza? Me pregunto yo. Han pasado 135 años desde aquella encíclica y sus enseñanzas conservan hoy plena vigencia. Colombia tiene todavía mucho por hacer para garantizar salarios dignos y conseguir que millones de compatriotas puedan vivir de su trabajo en condiciones más justas”, señaló.

El mandatario sostuvo que la protección de los ingresos debe continuar siendo una prioridad cuando se discuta el aumento del salario mínimo, pero agregó que el país también necesita buscar alternativas para las personas que trabajan por fuera de la formalidad.

La propuesta surge además a pocas semanas de la definición del incremento del salario mínimo, que deberá establecerse en diciembre.

De La Espriella deberá firmar el decreto correspondiente al aumento, mientras comienza a plantear la posibilidad de que futuras discusiones incorporen mecanismos adicionales destinados a trabajadores informales.

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Por ahora, el Gobierno no ha presentado detalles técnicos sobre el denominado salario solidario ni un esquema definitivo para su aplicación.

El propio presidente reconoció que la idea requiere discusión, por lo que su alcance dependerá de los estudios y de los acuerdos que puedan construirse alrededor de una eventual implementación.