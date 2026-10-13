Colombia

Llegada de papa a Medellín cae cerca de 40 % y precios empiezan a sentir efectos de El Niño

La Plaza Minorista pasó de recibir entre 240 y 260 toneladas diarias a cerca de 120 o 130. Comerciantes advierten menor oferta y problemas de calidad

Papa
La Plaza Minorista pasó de recibir entre 240 y 260 toneladas diarias a cerca de 120 o 130. Comerciantes advierten menor oferta y problemas de calidad - Cortesía Ministerio de Agricultura
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La llegada de papa a las principales centrales de abastecimiento de Medellín registra una fuerte reducción en medio de las condiciones climáticas que afectan a distintas zonas productoras del país, situación que comienza a presionar al alza los precios para comerciantes y consumidores.

De acuerdo con el gerente de la Plaza Minorista de Medellín, Edison Palacio, el ingreso diario del tubérculo se redujo de niveles que oscilaban entre 240 y 260 toneladas a cerca de 120 o 130 toneladas.

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Una disminución importante, casi que por el 40 % más o menos. Eso significa que, a menor capacidad de ingreso en toneladas, el precio puede verse afectado”, explicó el directivo, según informó Blu Radio.

Aunque la Plaza Minorista continúa funcionando con relativa normalidad y no se reporta un escenario generalizado de desabastecimiento, existen dificultades en la llegada de algunos alimentos procedentes del Oriente antioqueño, Urabá y otras regiones del país.

La Plaza Minorista pasó de recibir entre 240 y 260 toneladas diarias a cerca de 120 o 130. Comerciantes advierten menor oferta y problemas de calidad. EFE/JAVIER FUENTES/Archivo
La Plaza Minorista pasó de recibir entre 240 y 260 toneladas diarias a cerca de 120 o 130. Comerciantes advierten menor oferta y problemas de calidad. EFE/JAVIER FUENTES/Archivo

Menor oferta comienza a presionar los precios

La papa aparece entre los productos que generan mayor preocupación por tratarse de un alimento de alta presencia en la dieta de los hogares.

A la reducción de las cantidades disponibles se suma un deterioro en la calidad de parte de la producción.

Según el reporte, los cultivos han enfrentado tanto falta de hidratación durante periodos secos como episodios de lluvias intensas, dos condiciones que afectan el desarrollo de las cosechas y complican las labores agrícolas.

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El clima también está generando mayores dificultades para movilizar los productos desde las zonas de producción hasta los centros de distribución, incrementando los costos logísticos.

Uno de los comerciantes de papa de la Plaza Minorista relacionó directamente el comportamiento de los precios con la prolongación de la temporada seca.

Está cara por el fenómeno de El Niño. El verano se extendió mucho y, entonces, el campesino no pudo sembrar el producto porque este producto se siembra en invierno, cuando cae agüita”, explicó.

Una menor cantidad disponible frente a una demanda que se mantiene puede aumentar la presión sobre los precios, una situación que ya comienza a ser percibida en los puntos de comercialización.

Sin embargo, la información suministrada no establece un porcentaje específico de incremento en el precio de la papa ni una proyección sobre cuánto podría encarecerse durante las próximas semanas.

La Plaza Minorista pasó de recibir entre 240 y 260 toneladas diarias a cerca de 120 o 130. Comerciantes advierten menor oferta y problemas de calidad. REUTERS/Nathalia Angarita. NO VENTAS NO ARCHIVOS.
La Plaza Minorista pasó de recibir entre 240 y 260 toneladas diarias a cerca de 120 o 130. Comerciantes advierten menor oferta y problemas de calidad. REUTERS/Nathalia Angarita. NO VENTAS NO ARCHIVOS.

Otros alimentos también registran incrementos

Las dificultades de abastecimiento no se limitan al tubérculo.

En las centrales de abasto también se han reportado aumentos de precio en productos como banano, fresa, huevos y carne.

El panorama genera inquietud de cara a los próximos meses ante la posibilidad de que las condiciones climáticas se vuelvan más severas y continúen afectando la producción agrícola.

Otro frente de preocupación está relacionado con el pollo y los huevos.

El reporte advierte que los costos de producción podrían aumentar debido a dificultades para importar maíz y soya, materias primas utilizadas en la alimentación de las aves.

Por ahora, las autoridades y administradores de las centrales no hablan de una escasez generalizada de alimentos en Medellín, pero sí de una reducción importante en el ingreso de determinados productos.

El comportamiento de la papa será uno de los indicadores a seguir durante las próximas semanas debido a su peso dentro del consumo de los hogares y a la magnitud de la caída reportada en los volúmenes que ingresan diariamente.

La preocupación se concentra en que un periodo prolongado de menor producción, combinado con dificultades de transporte y mayores costos de operación, termine trasladándose de forma más fuerte a los precios finales que pagan los consumidores.

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