Colombia

Gobernador del Cauca y ciudadanos piden a De la Espriella visitar el departamento tras nueva escalada violenta

El llamado surgió después del atentado contra el peaje El Mango y otros hechos armados. Autoridades regionales reclaman mayor presencia del Gobierno y de la cúpula militar

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán hizo un llamado al Gobierno nacional, para que empiece con un verdadero proceso de intervención en dicho departamento que actualmente esta siendo azotado por las disidencias de las Farc - Crédito Gobernación del Cauca
El llamado surgió después del atentado contra el peaje El Mango y otros hechos armados. Autoridades regionales reclaman mayor presencia del Gobierno y de la cúpula militar | Crédito Gobernación del Cauca
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El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, y ciudadanos de Popayán pidieron al presidente Abelardo de la Espriella trasladarse al departamento para atender directamente la crisis de seguridad que atraviesa la región, luego de una nueva escalada de hechos violentos.

El reclamo se produjo después de que el Gobierno realizara en Cali un consejo de seguridad para analizar la situación del suroccidente colombiano, decisión que generó cuestionamientos desde el Cauca por considerar que buena parte de los ataques recientes se han registrado precisamente en ese territorio.

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Según informó El Tiempo, dos ciudadanos exhibieron frente a una iglesia de Popayán una pancarta dirigida al presidente en la que reclamaron medidas para recuperar la seguridad en barrios, comunas, carreteras y vías, además de acciones contra la minería ilegal.

Doc Abelardo, acá hay muy poca voluntad para recuperar la seguridad de barrios, comunas, carreteras, vías y también darle un freno a la minería ilegal”, señala el mensaje.

Los ciudadanos también pidieron al mandatario impartir órdenes para enfrentar esos problemas y aumentar la presencia institucional.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

Gobernador pide presencia de la cúpula militar

A la solicitud ciudadana se sumó el gobernador Octavio Guzmán, quien reclamó la presencia de altos mandos militares en el departamento para coordinar una respuesta frente a los grupos armados ilegales.

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El pronunciamiento se produjo después del atentado con explosivos contra el peaje El Mango, conocido también como El Bordo, ubicado en la vereda La Depresión, sobre la vía Panamericana, en jurisdicción de La Sierra.

Según los reportes preliminares citados por el medio, tres civiles resultaron heridos como consecuencia de la explosión.

“El Cauca está siendo sometido a una violencia sistemática que golpea todas nuestras subregiones y amenaza la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra población civil”, afirmó Guzmán.

El gobernador dirigió su petición al ministro de Defensa, general José Eduardo Mora, y pidió que la cúpula militar se traslade al territorio.

Reiteramos el llamado urgente al Gobierno Nacional y esperamos la presencia de toda la cúpula militar en el Cauca para articular acciones y coordinar respuestas conjuntas”, expresó.

Guzmán sostuvo que la presencia de los altos mandos permitiría fortalecer la protección de las comunidades y también respaldar a los integrantes de la Fuerza Pública desplegados en la región.

Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa - crédito Colprensa
Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa - crédito Colprensa

Combates, explosivos y consejo de seguridad en Cali

La petición ocurre después de varios episodios violentos registrados durante los últimos días.

El domingo 11 de octubre, comunidades campesinas del corregimiento de Dinde, zona rural de Cajibío, quedaron expuestas a fuego cruzado en medio de enfrentamientos entre grupos armados.

También se reportó la activación de explosivos en una vía terciaria de El Patía, luego de que los ocupantes de un taxi abandonaran el vehículo ante la presencia de soldados.

Frente a ese panorama, el Gobierno convocó un consejo de seguridad realizado el 12 de octubre en Cali, con participación del ministro del Interior, Rodrigo Lara, representantes de entidades nacionales y autoridades de Valle del Cauca y Cauca.

Uno de los objetivos de la reunión fue coordinar medidas de seguridad para la región, especialmente durante una semana en la que también están previstas jornadas de protesta.

Lara aseguró que el Gobierno garantizará el derecho a la manifestación pacífica y que hará seguimiento a eventuales hechos violentos.

En este Gobierno nos preparamos y nos anticipamos. Sabemos que esta es una semana de protestas y el motivo de esta reunión es garantizar la protesta pacífica”, afirmó.

El ministro también anunció monitoreo en Cali, Cauca y Nariño.

Sin embargo, desde el Cauca persiste la exigencia de una presencia directa del presidente De la Espriella y de la cúpula militar.

El reclamo se concentra en que las decisiones de seguridad no se limiten a reuniones regionales, sino que incluyan acciones directamente coordinadas desde el territorio, en medio de los ataques que vienen afectando a comunidades, infraestructura y corredores estratégicos.

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