Las primeras imágenes de la llegada a Colombia del soldado Henry Camargo, repatriado desde Estados Unidos por orden de Abelardo de la Espriella: sufre una grave condición pulmonar

Un ciudadano colombiano necesita un trasplante de pulmón para poder seguir con vida - crédito Cancilleria

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El exmilitar Henry Camargo llegó a Colombia el 13 de octubre de 2026 en un vuelo medicalizado desde Nueva York, Estados Unidos, tras solicitar su repatriación por afectaciones pulmonares y la necesidad de un doble trasplante.

El traslado fue financiado con recursos del Fondo Especial para las Migraciones y coordinado por la Cancillería y el consulado de Colombia en Nueva York. Al llegar a Bogotá, Camargo fue recibido en el Hospital Militar Central, donde continuará su atención por pertenecer al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares.

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Cancillería confirmó la llegada del soldado Henry Camargo, quien pidió al presidente ser repatriado desde Estados Unidos a Colombia - Cancillería

Según informó el Ministerio de Relaciones exteriores, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella ordenó al canciller Omar Bula atender el caso con celeridad. La petición había sido presentada en septiembre de 2026, cuando el exintegrante de las Fuerzas Militares se encontraba en el país norteamericano.

“Siguiendo la instrucción del presidente, Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares, regresó este lunes al país en un vuelo medicalizado desde Nueva York, gestionado por la Cancillería y el consulado de Colombia en Nueva York”, señaló la cartera.

Y agregó: “Durante su permanencia en Estados Unidos, el Consulado de Colombia en Nueva York mantuvo un acompañamiento permanente y realizó las gestiones necesarias para facilitar su retorno en condiciones adecuadas. 🇨🇴 Henry ya está en casa y continuará su recuperación en Colombia. En La Patria Milagro, nuestra política exterior tiene una prioridad clara: el bienestar de todos los colombianos”.

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Karen Camargo, hija del exmilitar, agradeció al Gobierno nacional las gestiones que hicieron posible el traslado del exoficial desde Estados Unidos hasta el Hospital Militar Central - crédito Cancilleria

El consulado mantuvo comunicación constante con Camargo durante su permanencia en Estados Unidos y apoyó las gestiones para concretar el regreso. “Henry ya está en casa y continuará su recuperación en Colombia. En La Patria Milagro, nuestra política exterior tiene una prioridad clara: el bienestar de todos los colombianos”, concluyó la Cancillería.

Karen Camargo, hija del exmilitar, agradeció al Gobierno nacional las gestiones que hicieron posible el traslado del exoficial desde Estados Unidos hasta el Hospital Militar Central, donde continuará su proceso médico. “Como familia nos sentimos llenos de felicidad, de recompensas de la vida por todo el trabajo de mi padre, y muy agradecidos con todo nuestro gobierno que tenemos hoy en día en Colombia, y con el presidente Abelardo. Estamos infinitamente agradecidos”, expresó en rueda de prensa.

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Se espera que durante su estancia en el Hospital Militar, Henry pueda reencontrarse con su señora madre, Nora Guzmán, con quien Camargo había perdido contacto durante muchos años.

“A su llegada a Bogotá, fue recibido por el Hospital Militar Central, donde continuará su proceso médico de acuerdo con su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares”.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella le dio la bienvenida al exintegrante de las Fuerzas Militares - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella aprovecho para recibir al exmilitar con un mensaje en sus redes sociales: “¡Bienvenido a la Patria Milagro! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅”, escribió en su cuenta de X.

Tras el pronunciamiento del goberante de los colombianos, la Cancillería reiteró su compromiso con la protección y asistencia de los colombianos en el exterior, especialmente de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad que requieren acompañamiento institucional.

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A su vez, la entidad recordó que la asistencia consular tiene un alcance limitado por las competencias del ministerio y los recursos disponibles. Por tanto, no sustituye los sistemas de salud ni equivale a un seguro médico. En términos generales, los gastos de tratamientos, hospitalizaciones y otros servicios médicos en el exterior deben ser asumidos por los ciudadanos o sus aseguradoras.

Por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores “recomienda a los colombianos que viajan o residen en el exterior contar con un seguro médico internacional que cubra emergencias, hospitalizaciones y otras eventualidades de salud, incluida, cuando corresponda, la repatriación sanitaria. Esta previsión puede facilitar el acceso oportuno a la atención médica y contribuir a afrontar situaciones imprevistas”.

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