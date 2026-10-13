La Fiscalía confirmó que investiga las declaraciones de Angie Rodríguez sobre presunto transporte de dinero y droga en aviones oficiales

La Fiscalía también informó que citará a Eva Ferrer Galcerán a una diligencia judicial el 14 de octubre, en el marco de otra indagación por posibles hechos de corrupción en varias entidades del orden nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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La Fiscalía General de la Nación confirmó en la tarde del martes 13 de octubre de 2026 que avanza en una indagación relacionada con las declaraciones de Angie Liset Rodríguez Fajardo, exdirectora del Dapre y exgerente del Fondo Adaptación. De acuerdo con un comunicado de la entidad, las actuaciones buscan verificar los hechos señalados e identificar posibles conductas delictivas para determinar si procede la judicialización de los presuntos responsables.

La respuesta del organismo investigador se produjo después de que Rodríguez manifestó que había solicitado investigar el uso de aeronaves oficiales por parte de Juliana Guerrero. La exfuncionaria expresó dudas sobre las razones de esos desplazamientos y planteó la posibilidad de que se hubiera transportado dinero o sustancias ilícitas.

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En el pronunciamiento oficial, la Fiscalía precisó que la Dirección Especializada contra la Corrupción adelanta actividades investigativas y labores de verificación. También indicó que Rodríguez ya ha sido escuchada en dos oportunidades como parte de las diligencias relacionadas con sus declaraciones.

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