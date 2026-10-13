Colombia

Expulsados 21 colombianos de Chile acusados de llegar a ese país a delinquir: estos son los detalles del nuevo vuelo con migrantes

Este es el décimo vuelo con migrantes expulsados del país austral desde que asumió como jefe de Estado José Antonio Kast

Las autoridades chilenas también expulsaron a bolivianos y ecuatorianos - crédito @PDI_CHILE/X
Las autoridades chilenas también expulsaron a bolivianos y ecuatorianos - crédito @PDI_CHILE/X
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Las autoridades de Chile concretaron la expulsión de 56 ciudadanos extranjeros en un vuelo chárter que salió desde Santiago durante la madrugada del sábado 10 de octubre.

El procedimiento incluyó 45 expulsiones administrativas y 11 judiciales, informó la Subsecretaría del Interior junto con el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI).

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Entre las personas expulsadas había cinco catalogadas como sujetos de interés policial. También fue trasladado un ciudadano colombiano que era requerido por la justicia de su país.

El avión despegó desde la capital chilena después de la 01:00 y realizó una escala en Iquique antes de seguir hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Del total de expulsados, 21 eran colombianos, 20 bolivianos y 15 ecuatorianos.

Cinco de los expulsados tenían antecedentes policiales

De las 1.789 expulsiones materializadas en Chile con corte al 4 de octubre de 2026, 722 son de migrantes colombianos, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Migraciones de Chile - crédito @PDI_CHILE/X
De las 1.789 expulsiones materializadas en Chile con corte al 4 de octubre de 2026, 722 son de migrantes colombianos, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Migraciones de Chile - crédito @PDI_CHILE/X

El prefecto inspector Ernesto León se refirió a los antecedentes de algunos de los ciudadanos incluidos en el operativo.

“Teníamos cinco sujetos de interés con diferentes antecedentes policiales por tráfico de drogas, algunos por violación y hay un sujeto que está requerido en su país, en Colombia, por mantener una orden de captura por un delito de hurto calificado”, señaló el funcionario en rueda de prensa desde el cuartel general de la Policía de Investigación de Chile (PDI).

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Las expulsiones administrativas corresponden a decisiones adoptadas por las autoridades migratorias por infracciones a las normas de ingreso o permanencia en el país. Las judiciales se originan en resoluciones dictadas por tribunales dentro de procesos penales.

El Gobierno reportó 1.874 expulsiones en 2026

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que esta operación fue el décimo vuelo de expulsión efectuado durante la administración del presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con los datos entregados por el Gobierno, Chile acumula 1.874 expulsiones de extranjeros durante 2026. La cifra considera los procedimientos realizados desde enero y, según aclaró Pavez, cerca de 260 ocurrieron antes del 11 de marzo, fecha del cambio de gobierno.

El subsecretario comparó el registro con los datos de años anteriores. En 2022, las autoridades chilenas materializaron 1.070 expulsiones, mientras que en 2025 la cifra llegó a 1.267.

De los 21 colombianos, 19 fueron expulsados por vía administrativa y los dos restantes por vía judicial - crédito @PDI_CHILE/X
De los 21 colombianos, 19 fueron expulsados por vía administrativa y los dos restantes por vía judicial - crédito @PDI_CHILE/X

El Ejecutivo también informó sobre las salidas voluntarias de personas que se encontraban en situación migratoria irregular. E

Entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2026, se registraron 10.345 salidas voluntarias efectivas.

Sauerbaum añadió que más del 79,6% (8.243) de las personas que abandonaron Chile de forma voluntaria eran ciudadanos venezolanos, mientras que el 9,3% (970) fueron colombianos.

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