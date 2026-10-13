Colombia

Este es alias Mongolo, el peligroso sicario de Los Pachenca que se fugó de un Centro de Detención Transitoria en Santa Marta: ofrecen $50 millones de recompensa

La administración departamental elevó el incentivo para localizar a Mario Alejandro Méndez, alias Mongolo, y Yohan Amauris Cujia, alias El Guajiro

El Ejército Nacional identificó a alias Mongolo como el segundo jefe financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito Alcaldía Santa Marta/Gobernación Mgadalena
El Ejército Nacional identificó a alias Mongolo como el segundo jefe financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito Alcaldía Santa Marta/Gobernación Mgadalena
Guardar

La recaptura de 41 detenidos fugados en Santa Marta concentra la respuesta de las autoridades, que elevaron las recompensas para localizar a dos de los hombres considerados prioritarios: Mario Alejandro Méndez Aguilar, alias Mongolo, y Yohan Amauris Cujia Orozco, alias El Guajiro.

La Gobernación del Magdalena ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar a ambos fugitivos. La medida se suma a la recompensa general de hasta cinco millones anunciada para hallar a cualquiera de los evadidos y a la oferta especial de 15 millones divulgada por la Alcaldía de Santa Marta.

PUBLICIDAD

La fuga ocurrió en la madrugada del lunes 12 de octubre en un Centro de Traslado por Protección (CTP) de Santa Marta. La Policía Nacional difundió los nombres y los rostros de los 41 detenidos, que estaban privados de la libertad por hurto, microtráfico y otros delitos.

Entre los fugados, las autoridades pusieron el foco en alias Mongolo, señalado de integrar las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), y en alias El Guajiro. El presidente Abelardo de la Espriella pidió que la búsqueda de ambos tuviera atención prioritaria.

La trayectoria delictiva de alias Mongolo inició en 1995 dentro de las autodefensas lideradas por Hernán Giraldo - crédito Ejército
La trayectoria delictiva de alias Mongolo inició en 1995 dentro de las autodefensas lideradas por Hernán Giraldo - crédito Ejército

Alias Mongolo había sido detenido nueve días antes de la fuga

El Ejército Nacional capturó a Mongolo el sábado 3 de octubre en una zona rural de Santa Marta. El operativo se desarrolló en un puesto de control situado en la vereda Pueblito, en el corregimiento de Guachaca. Participaron tropas del Batallón de Montaña Número Seis, de la Segunda Brigada, el Grupo Liviano de Caballería Número Siete, inteligencia militar y el Gaula de la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

Según el Ejército, el detenido pertenecía al Frente Cristóbal Duarte de las ACSN y acumulaba más de 21 años de trayectoria dentro de estructuras armadas ilegales de la Sierra Nevada.

Las investigaciones militares lo vincularon con la quema de vehículos durante el paro armado del 21 de septiembre. También lo señalaron como determinador de acciones registradas entre el 21 y el 25 de ese mes en la Troncal del Caribe.

El Ejército sostuvo que las acciones contra vehículos, comerciantes y población civil habrían sido ordenadas por alias Pinocho, jefe del grupo armado. De acuerdo con esa versión, la reacción ocurrió tras la muerte de alias Cholo, identificado como segundo jefe de las ACSN.

La Gobernación del Magdalena ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información para recapturar a alias Mongolo y alias El Guajiro - crédito Gobernación Magdalena
La Gobernación del Magdalena ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información para recapturar a alias Mongolo y alias El Guajiro - crédito Gobernación Magdalena

La institución señaló que Méndez Aguilar ingresó en 1995 a las autodefensas de Hernán Giraldo. Después habría integrado el Bloque Resistencia Tayrona como miembro raso.

Desde 2019, las autoridades lo consideran mano derecha de alias Pinocho. Tras la consolidación de las ACSN, habría asumido funciones como segundo jefe financiero y controlado cobros extorsivos en la Troncal del Caribe, entre Magdalena y La Guajira.

El Ejército atribuyó a Mongolo la expansión de las exigencias económicas contra sectores hoteleros, ganaderos, de la construcción y del transporte. La fuerza también lo relacionó con la coordinación de homicidios selectivos, desplazamientos forzados, cobros de gramaje y control de rutas del narcotráfico.

Durante la captura, las tropas incautaron un revólver con cartuchos, un teléfono móvil y un documento de identidad falso. Según las autoridades, el documento habría sido utilizado para evadir controles.

Detalles sobre las recompensas

El alcalde Carlos Pinedo comunicó una recompensa especial de 15 millones de pesos para quienes suministren información sobre el paradero de Mongolo y El Guajiro. La medida surgió después del llamado presidencial para que las fuerzas de seguridad concentraran esfuerzos en los dos hombres.

La Gobernación del Magdalena elevó el monto a hasta 50 millones de pesos por datos que permitan localizar y recapturar a ambos fugitivos. La Administración Departamental indicó que el incentivo busca aumentar la colaboración ciudadana y apoyar las labores de los organismos de seguridad e investigación.

La decisión departamental se tomó durante un Comité Territorial de Orden Público, al que asistieron representantes del Ejército Nacional, el comando de Policía Magdalena, la Policía Metropolitana, la Armada Nacional y la UNP.

La gobernadora Margarita Guerra orientó la articulación institucional para respaldar la búsqueda y facilitar el flujo de información hacia las autoridades encargadas de las recapturas.

Temas Relacionados

Fugitivos Santa MartaAlias MongoloAutodefensas Conquistadoras de la Sierra NevadaRecompensaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Procuraduría llamó a indagatoria a Eva Ferrer y a otras cinco personas por las denuncias en contra de Verónica Alcocer y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro

Las declaraciones buscarán aportar elementos sobre los hechos expuestos en las denuncias contra la exprimera dama. Las acusaciones incluyen presunto lavado de activos, narcotráfico y uso de aviones privados, entre otros delitos

Procuraduría llamó a indagatoria a Eva Ferrer y a otras cinco personas por las denuncias en contra de Verónica Alcocer y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro

La influencer Lalis lanzó duro mensaje por sobrecupo en Rock al Parque: “La alcaldía nos debe muchas explicaciones”

La congresista denunció una “organización pésima” en la segunda jornada del festival y advirtió que Bogotá estuvo “a punto de presenciar una tragedia” ante el récord de más de 200.000 asistentes en el Parque Simón Bolívar

La influencer Lalis lanzó duro mensaje por sobrecupo en Rock al Parque: “La alcaldía nos debe muchas explicaciones”

Amparo Grisales se refirió a la gestión del presidente Abelardo de la Espriella: “Son ciegos, siguen sin querer ver”

La actriz y jurado de ‘Yo me llamo’ habló sobre su percepción del mandatario, quien recientemente cumplió dos meses al frente de la Presidencia de Colombia

Amparo Grisales se refirió a la gestión del presidente Abelardo de la Espriella: “Son ciegos, siguen sin querer ver”

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 13 de octubre

La moneda europea ha experimentado un avance en comparación con la jornada anterior

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 13 de octubre

Pánico por un cilindro y una pancarta de las disidencias de las Farc cerca al estadio Pascual Guerrero: alcalde de Cali aclaró si se encontraron explosivos

El elemento tenía los colores de la bandera de Colombia y estaba acompañado por una pancarta atribuida a la estructura criminal Jaime Martínez

Pánico por un cilindro y una pancarta de las disidencias de las Farc cerca al estadio Pascual Guerrero: alcalde de Cali aclaró si se encontraron explosivos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

La influencer Lalis lanzó duro mensaje por sobrecupo en Rock al Parque: “La alcaldía nos debe muchas explicaciones”

La influencer Lalis lanzó duro mensaje por sobrecupo en Rock al Parque: “La alcaldía nos debe muchas explicaciones”

Amparo Grisales se refirió a la gestión del presidente Abelardo de la Espriella: “Son ciegos, siguen sin querer ver”

Shakira le agradeció a su ex Antonio de la Rua por el éxito de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’: “Me ha apoyado muchísimo”

Este es el video de la violenta pelea callejera que protagonizó Cris Valencia: recibió varios puñetazos y señaló a fanáticos de Westcol

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Deportes

Falcao ya tiene su estrella en el Paseo de Leyendas en el estadio del Atlético de Madrid: más de 45.000 socios votaron por la petición

Falcao ya tiene su estrella en el Paseo de Leyendas en el estadio del Atlético de Madrid: más de 45.000 socios votaron por la petición

Tulio Gómez arremetió en contra del arbitraje tras la derrota del América de Cali frente al Medellín: “Inducirlos al error”

Luis Suárez anotó y fue figura con Sporting de Lisboa tras un largo viaje desde la selección Colombia: “Tres días de locos”

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Envigado F.C. respondió a los rumores de una posible venta del club, tras el cambio del ciclo financiero