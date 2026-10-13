Este es alias Mongolo, el peligroso sicario de Los Pachenca que se fugó de un Centro de Detención Transitoria en Santa Marta: ofrecen $50 millones de recompensa

El Ejército Nacional identificó a alias Mongolo como el segundo jefe financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito Alcaldía Santa Marta/Gobernación Mgadalena

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La recaptura de 41 detenidos fugados en Santa Marta concentra la respuesta de las autoridades, que elevaron las recompensas para localizar a dos de los hombres considerados prioritarios: Mario Alejandro Méndez Aguilar, alias Mongolo, y Yohan Amauris Cujia Orozco, alias El Guajiro.

La Gobernación del Magdalena ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar a ambos fugitivos. La medida se suma a la recompensa general de hasta cinco millones anunciada para hallar a cualquiera de los evadidos y a la oferta especial de 15 millones divulgada por la Alcaldía de Santa Marta.

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La fuga ocurrió en la madrugada del lunes 12 de octubre en un Centro de Traslado por Protección (CTP) de Santa Marta. La Policía Nacional difundió los nombres y los rostros de los 41 detenidos, que estaban privados de la libertad por hurto, microtráfico y otros delitos.

Entre los fugados, las autoridades pusieron el foco en alias Mongolo, señalado de integrar las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), y en alias El Guajiro. El presidente Abelardo de la Espriella pidió que la búsqueda de ambos tuviera atención prioritaria.

La trayectoria delictiva de alias Mongolo inició en 1995 dentro de las autodefensas lideradas por Hernán Giraldo - crédito Ejército

Alias Mongolo había sido detenido nueve días antes de la fuga

El Ejército Nacional capturó a Mongolo el sábado 3 de octubre en una zona rural de Santa Marta. El operativo se desarrolló en un puesto de control situado en la vereda Pueblito, en el corregimiento de Guachaca. Participaron tropas del Batallón de Montaña Número Seis, de la Segunda Brigada, el Grupo Liviano de Caballería Número Siete, inteligencia militar y el Gaula de la Policía Nacional.

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Según el Ejército, el detenido pertenecía al Frente Cristóbal Duarte de las ACSN y acumulaba más de 21 años de trayectoria dentro de estructuras armadas ilegales de la Sierra Nevada.

Las investigaciones militares lo vincularon con la quema de vehículos durante el paro armado del 21 de septiembre. También lo señalaron como determinador de acciones registradas entre el 21 y el 25 de ese mes en la Troncal del Caribe.

El Ejército sostuvo que las acciones contra vehículos, comerciantes y población civil habrían sido ordenadas por alias Pinocho, jefe del grupo armado. De acuerdo con esa versión, la reacción ocurrió tras la muerte de alias Cholo, identificado como segundo jefe de las ACSN.

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La Gobernación del Magdalena ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información para recapturar a alias Mongolo y alias El Guajiro - crédito Gobernación Magdalena

La institución señaló que Méndez Aguilar ingresó en 1995 a las autodefensas de Hernán Giraldo. Después habría integrado el Bloque Resistencia Tayrona como miembro raso.

Desde 2019, las autoridades lo consideran mano derecha de alias Pinocho. Tras la consolidación de las ACSN, habría asumido funciones como segundo jefe financiero y controlado cobros extorsivos en la Troncal del Caribe, entre Magdalena y La Guajira.

El Ejército atribuyó a Mongolo la expansión de las exigencias económicas contra sectores hoteleros, ganaderos, de la construcción y del transporte. La fuerza también lo relacionó con la coordinación de homicidios selectivos, desplazamientos forzados, cobros de gramaje y control de rutas del narcotráfico.

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Durante la captura, las tropas incautaron un revólver con cartuchos, un teléfono móvil y un documento de identidad falso. Según las autoridades, el documento habría sido utilizado para evadir controles.

Detalles sobre las recompensas

El alcalde Carlos Pinedo comunicó una recompensa especial de 15 millones de pesos para quienes suministren información sobre el paradero de Mongolo y El Guajiro. La medida surgió después del llamado presidencial para que las fuerzas de seguridad concentraran esfuerzos en los dos hombres.

La Gobernación del Magdalena elevó el monto a hasta 50 millones de pesos por datos que permitan localizar y recapturar a ambos fugitivos. La Administración Departamental indicó que el incentivo busca aumentar la colaboración ciudadana y apoyar las labores de los organismos de seguridad e investigación.

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La decisión departamental se tomó durante un Comité Territorial de Orden Público, al que asistieron representantes del Ejército Nacional, el comando de Policía Magdalena, la Policía Metropolitana, la Armada Nacional y la UNP.

La gobernadora Margarita Guerra orientó la articulación institucional para respaldar la búsqueda y facilitar el flujo de información hacia las autoridades encargadas de las recapturas.