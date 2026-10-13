Colombia

Estados Unidos destaca el liderazgo de Colombia y plantea ampliar la cooperación en seguridad: “Colombia más fuerte significa un hemisferio más seguro”

Washington valoró las prioridades del Gobierno colombiano y reiteró su disposición a trabajar con Bogotá en asuntos estratégicos para la región. El acercamiento también quedó reflejado en una llamada de más de 15 minutos entre el presidente y el secretario de Estado, Marco Rubio

Dos astas de metal sostienen las banderas de Estados Unidos y de Colombia frente a árboles y un edificio bajo un cielo azul con nubes.
La cooperación entre Colombia y Estados Unidos incluye asuntos de seguridad regional y el respaldo a los esfuerzos de recuperación y reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto -crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La relación entre Colombia y Estados Unidos tuvo un nuevo acercamiento diplomático tras una intervención estadounidense ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que Washington destacó el liderazgo colombiano y expresó su disposición a profundizar la cooperación bilateral. La seguridad regional y el trabajo conjunto entre ambos países ocuparon un lugar central.

Durante la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la delegación estadounidense manifestó su interés en profundizar la cooperación con el Gobierno colombiano. La Cancillería de Colombia dio a conocer el pronunciamiento a través de su cuenta de X, donde resaltó el reconocimiento expresado por Washington al liderazgo del mandatario.

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Estados Unidos destacó el liderazgo de Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y expresó su interés en profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad - crédito @CancilleriaCol/X
Estados Unidos destacó el liderazgo de Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y expresó su interés en profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad - crédito @CancilleriaCol/X

Estados Unidos valoró la decisión presidencial de dar prioridad a las necesidades de la población y permanecer en el país para atenderlas. También destacó el rumbo que ha tomado la administración colombiana en materia de seguridad, una de las áreas en las que ambas naciones buscan mantener una agenda de trabajo compartida.

La representación estadounidense resumió su posición con una frase sobre el alcance regional de esa política: “Una Colombia más fuerte significa un hemisferio más seguro”. Además, reiteró su disposición a continuar trabajando con las autoridades colombianas para fortalecer los mecanismos de cooperación en esta materia.

Rubio y De la Espriella conversaron sobre seguridad regional

El acercamiento entre los dos gobiernos también se reflejó en una llamada telefónica de más de 15 minutos entre De la Espriella y Rubio. De acuerdo con la información divulgada por la Casa de Nariño, los funcionarios abordaron la situación política colombiana, los principales acontecimientos nacionales y los retos estratégicos relacionados con la seguridad en la región.

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La Presidencia presentó los detalles de la conversación mediante un comunicado en el que destacó la voluntad de ambas administraciones de mantener una agenda bilateral enfocada en la estabilidad regional. El intercambio permitió revisar asuntos prioritarios para Bogotá y Washington, con énfasis en la coordinación frente a amenazas compartidas y el intercambio de información. “Durante el diálogo, ambas autoridades conversaron sobre la importancia del apoyo mutuo, la cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre Colombia y Estados Unidos”, informó la Presidencia de la República.

Abelardo de la Espriella y Marco Rubio sostuvieron una conversación telefónica de más de 15 minutos para abordar la situación de Colombia y los desafíos de seguridad regional -crédito Fernando Vergara/Pool vía REUTERS
Abelardo de la Espriella y Marco Rubio sostuvieron una conversación telefónica de más de 15 minutos para abordar la situación de Colombia y los desafíos de seguridad regional -crédito Fernando Vergara/Pool vía REUTERS

El Gobierno colombiano también explicó que los dos interlocutores intercambiaron puntos de vista sobre la coyuntura nacional y los temas de interés común para sus países. En ese contexto, la seguridad y la estabilidad regional aparecieron como asuntos centrales de la relación diplomática.

“La conversación permitió intercambiar perspectivas sobre el contexto que atraviesa Colombia, así como sobre los asuntos de interés común para ambas naciones, particularmente en materia de seguridad, cooperación y estabilidad regional”, se lee en la comunicación.

Desde la Casa de Nariño se insistió, además, en la necesidad de conservar canales de diálogo abiertos con las autoridades estadounidenses. “El Gobierno nacional destacó la importancia de mantener una comunicación directa y permanente con Estados Unidos, como socio estratégico de Colombia, y de continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación para enfrentar los desafíos compartidos”.

EE. UU. ofrece apoyo a la reconstrucción del país

La postura estadounidense incluyó otro asunto: el acompañamiento a Colombia después del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Durante su intervención en la ONU, la delegación manifestó su disposición a respaldar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción tras la emergencia.

Este ofrecimiento se sumó a la voluntad expresada por Washington de ampliar el trabajo conjunto en seguridad, dos asuntos que forman parte de las conversaciones entre los gobiernos. Sin embargo, los pronunciamientos divulgados no detallaron nuevos acuerdos operativos, recursos específicos ni un calendario para ejecutar medidas adicionales.

El Gobierno de Estados Unidos manifestó su disposición a apoyar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción de Colombia tras el terremoto del 10 de agosto -crédito Paula Orozco/Foto AP
El Gobierno de Estados Unidos manifestó su disposición a apoyar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción de Colombia tras el terremoto del 10 de agosto -crédito Paula Orozco/Foto AP

En su comunicado, la Presidencia colombiana reafirmó la importancia de mantener una relación bilateral sustentada en compromisos compartidos y en el respeto entre ambos Estados. “La Presidencia de la República reafirma su compromiso con una relación bilateral sólida, basada en la confianza, el respeto mutuo, la cooperación y la defensa de los intereses de ambos países”.

Por su parte, Rubio también se refirió públicamente a la conversación con De la Espriella. Según el comunicado del secretario de Estado, “el secretario agradeció los esfuerzos de Colombia para impulsar prioridades compartidas y sus continuas contribuciones a un hemisferio seguro, protegido y próspero”.

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