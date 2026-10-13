‘El Llanero Vallenato’: la voz que busca acercar las raíces colombianas a nuevas generaciones

El cantautor combina el folclor vallenato con elementos de la música popular y regional bajo el nombre de ‘El Llanero Vallenato’. (Juanse Zapata)

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El vallenato sigue encontrando nuevas formas de llegar a las audiencias. Una de ellas es la propuesta de Juanse Zapata, cantautor nacido en el departamento del Meta que presentó ‘Disfruto de la Vida’, un sencillo con el que busca conectar los sonidos tradicionales de la música colombiana con las preferencias de los oyentes más jóvenes.

Conocido artísticamente como ‘El Llanero Vallenato’, el cantante combina referencias del vallenato con elementos de la música popular y regional. Su propuesta busca conservar el componente narrativo y emocional característico de estos géneros, mientras explora nuevos arreglos y sonoridades.

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El lanzamiento se suma a una etapa de crecimiento para el artista, que ha llevado su repertorio a escenarios de Bolivia, Panamá y Estados Unidos, y que busca ampliar su presencia entre públicos de Colombia y otros países de América Latina.

‘Disfruto de la Vida’: una nueva canción con raíces colombianas

La canción parte de una apuesta por acercar el vallenato a nuevas generaciones sin desligarlo de sus raíces. Para ello, reúne elementos asociados al folclor colombiano con una estructura musical que busca conectar con los hábitos actuales de consumo, marcados por las plataformas digitales y la circulación internacional de canciones.

La Unesco reconoció la música de vallenato tradicional de la región del Magdalena Grande como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta búsqueda se desarrolla en un contexto en el que los géneros tradicionales conviven con nuevas tendencias musicales y formatos de distribución. Para artistas como Zapata, el reto consiste en construir una identidad propia y encontrar espacios para que los sonidos regionales lleguen a públicos que no necesariamente han crecido escuchándolos.

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El vallenato, reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el caso de las músicas de vallenato tradicional de la región del Magdalena Grande, constituye una de las referencias culturales de esta propuesta. Su transmisión entre generaciones y su capacidad para contar historias forman parte de una tradición que continúa presente en la música colombiana.

‘Disfruto de la Vida’ ya está disponible en plataformas digitales, donde el público puede escuchar la nueva producción del artista.

De aprender a tocar acordeón en el Meta a presentarse en otros países

La relación de Juanse Zapata con la música comenzó durante su adolescencia. A los 15 años recibió su primer acordeón, un regalo de su madre que marcó el inicio de un recorrido por encuentros escolares, eventos universitarios y escenarios de los Llanos Orientales.

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El Festival Unidos por una Sonrisa 2026 en Bogotá reunirá fondos para entregar equipos de rehabilitación a niños con parálisis cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el tiempo, esa experiencia contribuyó a definir una identidad artística que conecta su origen llanero con el vallenato. De esa combinación surgió el nombre con el que hoy se presenta ante el público: ‘El Llanero Vallenato’.

Su trayectoria también ha comenzado a extenderse fuera de Colombia. El cantante ha realizado presentaciones en Bolivia, Panamá y Estados Unidos, en un recorrido que busca llevar su propuesta musical a nuevas audiencias.

Uno de los escenarios recientes fue el Festival y Reinado Internacional de la Cachama, en Colombia. Además, tiene previstas presentaciones en el Festival del Retorno de Acacías, donde compartirá programación con Silvestre Dangond, y en las Ferias y Fiestas de Mitú, Casanare, junto con otros artistas, entre ellos el Grupo Niche.

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El videoclip de ‘Disfruto de la Vida’ se grabó en Bolivia

El lanzamiento también tiene un componente internacional en su producción audiovisual. El videoclip de ‘Disfruto de la Vida’ fue grabado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ciudad en la que Juanse Zapata presentó su repertorio en vivo durante la Expo Santa Cruz.

El artista compartirá escenarios con Silvestre Dangond y el Grupo Niche en diversos festivales regionales de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visita permitió combinar sus presentaciones musicales con la realización del video, que acompaña la difusión del sencillo y refuerza la presencia del artista en un mercado distinto al colombiano.

La producción forma parte de una estrategia de expansión que busca aprovechar los canales digitales para llevar su música más allá de los escenarios regionales. En ese proceso, las plataformas de streaming y los contenidos audiovisuales se convierten en herramientas para que artistas con una identidad local puedan llegar a oyentes de otros territorios.

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Juanse Zapata estará en el Festival Unidos por una Sonrisa 2026

Además de la promoción de su nueva canción, el cantante fue anunciado como uno de los invitados al Festival Unidos por una Sonrisa 2026, programado para el 18 de octubre de 2026 en Bogotá.

El evento contará también con artistas como Martina la Peligrosa, Alejandro González, Sebastián Yepes, Lucas Arnau y Sin Ánimo de Lucro, entre otros nombres de la música nacional.

Juanse Zapata presentó el sencillo ‘Disfruto de la Vida’ para acercar el vallenato tradicional a los oyentes más jóvenes. (Juanse Zapata)

La iniciativa tiene un propósito social: recaudar fondos para entregar gimnasios de rehabilitación en casa a niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral, así como apoyar a sus cuidadores. Estos equipos buscan facilitar el acceso a herramientas para los procesos de rehabilitación en el entorno familiar.

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La participación de Zapata en el encuentro coincide con una etapa en la que el artista busca ampliar su presencia en escenarios nacionales e internacionales, mientras mantiene su vínculo con los eventos musicales de carácter regional.

Una propuesta que busca conectar el folclor con nuevas audiencias

Con ‘Disfruto de la Vida’, Juanse Zapata suma un nuevo lanzamiento a un proyecto musical que combina referencias del vallenato con su identidad llanera. La canción también se integra a un recorrido que incluye presentaciones internacionales, producción audiovisual y participación en festivales colombianos.

Su siguiente desafío será consolidar una audiencia que trascienda su región de origen y encontrar nuevos espacios para su música en un mercado donde los sonidos tradicionales conviven con propuestas de distintos géneros.

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Por ahora, el sencillo representa un nuevo paso en ese camino: llevar una interpretación contemporánea de los ritmos colombianos a oyentes de distintas generaciones y territorios. Disfrute del sencillo aquí.