Colombia

Vicepresidencia recortó 73% del gasto de personal: José Manuel Restrepo calcula ahorros de $12.000 millones al año

El vicepresidente atribuyó los recortes a la política de austeridad del gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca reducir el déficit fiscal. Las cifras se conocen mientras el presupuesto de 2027 plantea un aumento del 14% frente al de su antecesor

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, presentó los recortes en personal y contratación como parte de la estrategia del Gobierno para reducir el gasto público y avanzar en la austeridad - @jrestrp/X

Guardar

El gobierno de Abelardo de la Espriella busca reducir el gasto público como parte de su estrategia para enfrentar el déficit fiscal. En esa dirección, el vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró en redes sociales que durante los primeros dos meses de administración se disminuyó en 73% el gasto mensual de personal de la Vicepresidencia, una reducción que, según sus cálculos, representa un ahorro de $1.000 millones cada mes.

La cifra fue presentada por el funcionario como uno de los resultados de la política de austeridad que promueve el Ejecutivo. De mantenerse ese nivel de ahorro, la entidad dejaría de gastar $12.000 millones al año en ese rubro, de acuerdo con las cuentas expuestas por Restrepo.

PUBLICIDAD

Salario en Colombia
Restrepo afirmó que la contratación con personas jurídicas disminuyó 98% durante los primeros dos meses de la administración - crédito Colprensa

“En el Gobierno de Abelardo de la Espriella la austeridad es un compromiso. Tenemos que evitar el derroche, ese sobreendeudamiento, ese abuso con los recursos públicos. Durante estos dos meses de Gobierno, el gasto de personal ha caído 73% mensualmente”, explicó el vicepresidente.

El funcionario sostuvo que el propósito es demostrar que la administración de los recursos estatales puede hacerse de manera más eficiente. También señaló que los recortes deben contribuir a controlar las finanzas públicas y evitar gastos que, a su juicio, comprometen la situación fiscal del país.

Vicepresidencia reporta una caída en la contratación

La reducción del gasto de personal no sería el único ajuste aplicado por la entidad. Restrepo afirmó que los contratos con personas jurídicas registraron una disminución considerable durante los dos primeros meses del Gobierno, con una caída del 98%, según lo informado por el vicepresidente.

PUBLICIDAD

El funcionario presentó este resultado como parte de los esfuerzos de la administración para contener las erogaciones estatales y sostuvo que la política de austeridad continuará durante los próximos meses. “Esto se complementa con una cosa. Las contrataciones con personas jurídicas en la presidencia han caído estos dos meses en un 98%. Vamos a seguir haciendo un esfuerzo de disminución de gasto público. Porque ese es el único camino que Colombia reduzca su déficit fiscal. Para que Colombia no abuse del gasto público. Para que Colombia no siga en ese camino del derroche”, añadió.

Las declaraciones se suman a las propuestas que el Gobierno defendió desde la campaña presidencial. Una de sus apuestas para enfrentar el déficit fiscal consistía en reducir el tamaño del Estado a sus “justas proporciones”, con el argumento de que era necesario revisar el uso de los recursos públicos y contener el crecimiento del gasto.

Nombramientos en la administración pública durante el periodo electoral pueden acarrear sanciones disciplinarias por incumplimiento normativo - crédito Procuraduría General de la Nación
Restrepo afirmó que la contratación con personas jurídicas disminuyó 98% durante los primeros dos meses de la administración - crédito Procuraduría General de la Nación

Sin embargo, la discusión sobre la austeridad también se desarrolla en medio de las cifras proyectadas para el presupuesto nacional del próximo año, que plantean un panorama que deberá analizarse junto con los anuncios de recortes hechos por el Ejecutivo.

Presupuesto de 2027 abre otro frente fiscal

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, el primero de la administración de De la Espriella, contempla un incremento del 14% frente al último presupuesto presentado por su antecesor. La propuesta contrasta con el discurso oficial sobre la necesidad de reducir el gasto estatal y controlar el déficit fiscal.

Dentro de las partidas previstas, el presupuesto de la Presidencia de la República plantea una disminución de COP 10,2 billones a COP 2,3 billones. Este ajuste forma parte de las cifras que entran en la discusión presupuestal, en la que el Gobierno tendrá que sustentar sus prioridades de gasto y explicar cómo espera avanzar hacia sus objetivos fiscales.

Miguel Gómez radicará ante el Congreso el nuevo proyecto del Presupuesto General de la Nación 2027 después de que las comisiones económicas devolvieran la propuesta por $575,6 billones - crédito @MinHacienda/X
meses de la administración. El Gobierno prepara una ley de ajuste fiscal con la que busca reducir alrededor de COP 40 billones del gasto público, según el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. - crédito @MinHacienda/X

La administración también anunció que prepara nuevas medidas para reducir las erogaciones públicas. Durante el debate sobre el presupuesto de 2027, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que se presentará una “ley de ajuste fiscal” con la que el Ejecutivo busca recortar alrededor de COP 40 billones del gasto.

La iniciativa se perfila como uno de los principales instrumentos con los que el Gobierno pretende avanzar en su estrategia de austeridad. Mientras tanto, los datos divulgados por Restrepo corresponden a los ajustes reportados en la Vicepresidencia y deberán entenderse dentro de una discusión fiscal más amplia, que incluye tanto las reducciones anunciadas por distintas entidades como las asignaciones contempladas en el presupuesto nacional.

Temas Relacionados

José Manuel RestrepoDéficit fiscalGasto públicoGobierno De la EspriellaPresupuesto General de la NaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viking vs. Bayern Múnich en vivo HOY: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions League en Noruega

El “Gigante de Baviera” retorna a las actividades en el torneo de clubes más importante del mundo

Viking vs. Bayern Múnich en vivo HOY: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions League en Noruega

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 13 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 13 de octubre

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 13 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 13 de octubre

El decreto para regular la protesta social en Colombia se estrenará el 14 de octubre, confirmó el ministro del Interior: “Estamos perfectamente preparados”

El anuncio se produjo después de un consejo de seguridad en Bogotá, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, con participación de las autoridades del Ministerio de Defensa

El decreto para regular la protesta social en Colombia se estrenará el 14 de octubre, confirmó el ministro del Interior: “Estamos perfectamente preparados”

‘El Llanero Vallenato’: la voz que busca acercar las raíces colombianas a nuevas generaciones

El cantautor del Meta presenta ‘Disfruto de la Vida’, un sencillo que fusiona sonidos regionales con el vallenato

‘El Llanero Vallenato’: la voz que busca acercar las raíces colombianas a nuevas generaciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera reveló que se someterá a una operación estética por los efectos del segundo embarazo: “Es demasiado”

Isabella Ladera reveló que se someterá a una operación estética por los efectos del segundo embarazo: “Es demasiado”

Eva Rey arremetió contra Matador por llamar “ratita” a la primera dama: “Mira que yo no quería creer que eres misógino”

Mary Méndez deberá someterse a una cirugía tras un accidente en bicicleta: “Se me complicó”

Shakira superó a The Weeknd y a Karol G con la gira que más asistentes ha tenido del mundo: más de 50.000 personas por ‘show’

Violeta Bergonzi se sometió a nuevos procedimientos para tratar las secuelas de una lipectomía: sorprendió con el resultado

Deportes

Viking vs. Bayern Múnich en vivo HOY: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions League en Noruega

Viking vs. Bayern Múnich en vivo HOY: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions League en Noruega

Colombia vs. Venezuela - en vivo HOY: siga aquí el último partido de la Tricolor femenina en la fecha FIFA de octubre

Casi 900 policías, así será el operativo de seguridad para el clásico Paisa entre Nacional y Medellín en Copa Colombia

Camila Osorio no pudo terminar su partido en el WTA de Wuhan, China: la tenista colombiana se quejó de problemas en su espalda

Jhon Durán y tres jugadores titulares de la selección Colombia entre los cinco futbolistas más devaluados del 2026: de quiénes se trata