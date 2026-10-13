Colombia

Daniel Briceño se manifestó sobre los supuestos planes del gobierno de Abelardo de la Espriella de acabar con el derecho a la protesta social: “No le coman cuento a la izquierda”

El representante a la Cámara afirmó que la fuerza pública solo actuaría sin diálogo previo ante hechos como bloqueos a ambulancias, porte de armas, daños a bienes, retenciones o agresiones

Daniel Briceño cuestionó las críticas al decreto sobre el manejo de movilizaciones - crédito @Danielbricen/X

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El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, defendió un proyecto de decreto que, según afirmó, mantiene el diálogo como regla general ante las movilizaciones, pero autoriza la intervención directa de la fuerza pública en ocho situaciones que incluyen bloqueos a misiones médicas, porte de armas, daños a bienes y agresiones.

En un video publicado en X, el congresista rechazó las críticas de sectores de izquierda contra la iniciativa, que atribuyó al presidente Abelardo de la Espriella.

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Briceño sostuvo que el texto no busca restringir las manifestaciones pacíficas, pese a los llamados a una movilización previstos para el miércoles 14 de octubre de 2026.

“No le coman cuento a la izquierda cuando dicen que Abelardo de la Espriella quiere acabar con la protesta social en Colombia. Eso es absolutamente falso”, dijo el legislador al comienzo de su intervención.

Daniel Briceño defendió el decreto que fija ocho casos de intervención en protestas - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño defendió el decreto que fija ocho casos de intervención en protestas - crédito @Danielbricen/X

Briceño afirmó que las críticas surgieron a partir de un proyecto que actualizaría un protocolo vigente desde 2021 para regular la actuación de autoridades municipales, policiales y de los cuerpos de control de disturbios durante las protestas. Según su explicación, la norma actual establece que antes de una intervención debe existir un intento de diálogo con los participantes.

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Briceño afirmó que el diálogo seguirá como regla general en las protestas

El representante señaló que la propuesta conservaría ese criterio, aunque introduciría excepciones específicas. “El nuevo protocolo sigue diciendo que el diálogo es la regla general”, sostuvo.

De acuerdo con su descripción, las autoridades podrían actuar sin una instancia previa de negociación cuando una protesta impida el paso de ambulancias o afecte misiones médicas. También mencionó como causales la interrupción de servicios de urgencias y los bloqueos que provoquen desabastecimiento de alimentos.

La lista expuesta por Daniel Briceño incluye además la presencia de armas o explosivos, la destrucción de bienes públicos o privados, la retención de personas, las agresiones contra servidores públicos o integrantes de la prensa y la imposibilidad de habilitar corredores humanitarios.

El congresista planteó que esos escenarios no corresponden al ejercicio de una movilización pacífica. “¿Acaso es acabar con la protesta social decirle a la fuerza pública que intervenga cuando retuvieron a alguna persona?”, preguntó en el video.

Daniel Briceño habló del derecho a la protesta en Colombia - crédito @Danielbricen/X - Carlos Ortega/EFE
Daniel Briceño habló del derecho a la protesta en Colombia - crédito @Danielbricen/X - Carlos Ortega/EFE

El proyecto contempla ocho casos para una intervención sin negociación previa

Briceño puso el foco en la presencia de armas y explosivos dentro de las concentraciones. A su juicio, una protesta pacífica no puede incluir ese tipo de elementos, por lo que consideró justificada una respuesta inmediata de las autoridades.

“En una protesta pacífica no pueden haber ni armas ni explosivos. Ahí no habrá diálogo tampoco”, afirmó el representante del Centro Democrático.

El legislador también defendió la intervención en casos de destrucción de locales, infraestructura pública o propiedad privada. En ese punto, sostuvo que el objetivo del decreto sería establecer parámetros para definir en qué circunstancias las autoridades deben actuar.

“Lo que estamos estableciendo es un orden, pero sobre todo estamos dando unas garantías claras”, expresó Briceño, quien señaló que la falta de criterios definidos había obligado a funcionarios y policías a dialogar incluso frente a hechos que calificó como violentos.

Daniel Briceño cuestionó las críticas al decreto sobre el manejo de movilizaciones - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño cuestionó las críticas al decreto sobre el manejo de movilizaciones - crédito @Danielbricen/X

El congresista vinculó las críticas con la convocatoria del 14 de octubre

En su mensaje, Briceño cuestionó la convocatoria a movilizaciones para el miércoles 14 de octubre. Según dijo, dirigentes y sectores de izquierda pretenden “calentar los ánimos” con miras a las elecciones territoriales del próximo año.

El parlamentario aseguró que se ha presentado el proyecto como una medida contra el derecho a la protesta y respondió a esa interpretación con una pregunta dirigida a sus detractores: “¿Será que protesta para ustedes es salir con armas? ¿Es salir con explosivos? ¿Es bloquear ambulancias?”.

El representante hizo referencia a los bloqueos y hechos de violencia registrados durante las protestas de 2021 en Colombia, entre ellos la obstrucción de vías y episodios que afectaron la movilidad de vehículos de emergencia, según su versión.

Briceño concluyó que la iniciativa protegería a quienes se movilicen sin incurrir en las ocho conductas señaladas. “No hay diálogo cuando hay violencia, no hay diálogo cuando hay bloqueos”, afirmó.

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