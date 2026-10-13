Alcalde de Cartagena reveló que ya identificaron a la mujer que causó caída de la estatua en Getsemaní: “Contrató bots para zafarse de la funa”

Un clip muestra a la mujer sujetándose de la escultura en presencia de decenas de espectadores para luego terminar cayendo al piso con todo y estatua- crédito @dumek_turbay / X

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La Alcaldía de Cartagena anunció que retirará de la Plaza de la Trinidad las esculturas del sacerdote Jorge Enrique Umaña y de Pedro Romero para revisar su estado y restaurarlas, luego de que una mujer derribara el monumento en honor al cura en medio de una escena de baile el sábado 10 de octubre de 2026.

El anuncio fue hecho el 12 de octubre por el alcalde Dumek Turbay en sus cuentas de redes sociales. Del mismo modo, el mandatario afirmó que la mujer fue identificada y que reside en Barranquilla y que no se ha presentado para responder por la caída de la figura ni ha expresado disposición para reparar los daños.

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Turbay también sostuvo que su equipo de ciberseguridad detectó más de 2.000 cuentas automatizadas que, de acuerdo con su versión, fueron contratadas para atacar a la administración distrital en redes sociales tras la difusión del caso. La Alcaldía de Cartagena no entregó detalles sobre la identidad de la mujer ni sobre una eventual denuncia formal.

“En vez de dar la cara, tener la voluntad de restaurarla y resarcir el daño, lo que hizo fue pagar para atacarnos en redes sociales. El dinero que usó para los más 2 mil bots que identificó nuestro equipo de ciberseguridad y que contrató para zafarse de la ‘funa’ unánime, hubiese servido para reparar la obra”, señaló el mandatario local.

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El alcalde informó que acudirá con el escultor Óscar Noriega a inspeccionar las obras retiradas temporalmente de uno de los espacios más visitados de Getsemaní - crédito @dumek_turbay / X

Las esculturas serán evaluadas con el autor de la obra

El alcalde indicó que en la jornada del martes 13 de octubre acudirá a Getsemaní junto al maestro Óscar Noriega para evaluar las afectaciones sobre las piezas ubicadas en la Plaza de la Trinidad. La revisión incluirá tanto la estatua dedicada al cura Umaña como la de Pedro Romero, otro referente histórico del sector.

“Ambos, el Cura y Pedro Romero, serán retirados para su mantenimiento y restauración”, escribió Turbay ante la reclamación de la ciudadanía por el mantenimiento de las estatuas. El mandatario precisó que la medida busca determinar el alcance del daño y adelantar las reparaciones necesarias antes de que las esculturas regresen al espacio público.

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En su publicación, el alcalde recordó que las figuras habían sido intervenidas en noviembre de 2024, después de varios años sin mantenimiento. Señaló que esa labor hacía parte de las restauraciones realizadas por el Distrito en bustos, estatuas, monumentos y esculturas del Centro Histórico de Cartagena y sus zonas cercanas.

El alcalde informó detalles de la identificación de la involucrada - crédito @dumek_turbay / X

El video mostró el momento en que la estructura perdió estabilidad

El episodio ocurrió durante la noche del sábado, cuando la mujer bailaba ante un grupo de visitantes y residentes que observaba la escena. Los videos grabados por transeúntes muestran que la implicada se sujetó de la escultura del sacerdote para continuar con sus movimientos de cadera.

Pocos segundos después, la estatua del cura Umaña cayó al suelo y arrastró a la mujer, que terminó tendida junto a la estructura. Las imágenes se difundieron rápidamente en plataformas digitales y abrieron una discusión sobre el cuidado de los bienes públicos en uno de los puntos turísticos más concurridos de Cartagena.

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La pieza afectada forma parte del paisaje urbano de la Plaza de la Trinidad, uno de los principales sitios de encuentro de Getsemaní, barrio que concentra actividad turística, cultural y comercial durante las noches.

Antes del pronunciamiento del 12 de octubre, Turbay había solicitado ayuda ciudadana para establecer la identidad de la mujer. En ese mensaje, aseguró que quien aparecía en la grabación debía responder por las consecuencias del hecho, a lo que le atribuye el presunto ataque digital por parte de la señalada.

“No creo que esta señora permita que lleguen a su casa a destruirle sus jarrones, sus cuadros, sus adornos, sus elementos preciados”, escribió el alcalde en sus redes.

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La estatua quedó bastante afectada tras el baile que fue presenciado por gran cantidad de personas - crédito @Sixtoja / X

La viralización activó pedidos de sanciones en redes sociales

La publicación de los videos generó mensajes de ciudadanos que exigieron identificar a la mujer, investigar lo sucedido y establecer si procede alguna sanción. Entre las reacciones hubo solicitudes para que se cubra el costo de la restauración y se apliquen medidas por daño a bienes de uso público.

Incluso, algunas personas exigieron que fuera capturada y judicializada, recordando el caso de la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, que está presa por haber aceptado el cargo de terrorismo tras atacar las instalaciones de Transmilenio durante el paro nacional.

Los comentarios no se hicieron esperar - crédito @AlejandraHerSan / X

Hasta ahora, el Distrito anunció la evaluación técnica de las esculturas y su retiro temporal para mantenimiento. El resultado de la inspección con el autor de las obras permitirá establecer las intervenciones requeridas y el tiempo que permanecerán fuera de la Plaza de la Trinidad.

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