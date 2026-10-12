Pánico en corralejas de Ayapel, Córdoba: palcos de madera se inclinaron y asistentes saltaron con niños en brazos

Los asistentes que ocupaban los palcos superiores bajaron entre gritos y saltos, mientras varios adultos cargaban o arrojaban a sus hijos ante el temor de un desplome durante la jornada taurina del sábado - crédito @ColombiaOscura / X

Guardar

Momentos de pánico se vivieron el sábado 10 de octubre en las corralejas de Ayapel, Córdoba, cuando la estructura de palcos hecha de guadua y madera se inclinó repentinamente ante el sobrecupo. Cientos de asistentes descendieron desesperados, algunos lanzando a sus hijos desde las alturas para evitar una tragedia similar a la de El Espinal en 2022.

La tarde de toros transcurría con normalidad en Ayapel, donde las corralejas se realizan del 7 al 13 de octubre, cuando de un momento a otro la estructura principal de madera comenzó a inclinarse. El movimiento fue advertido por los asistentes que estaban en la parte alta de los palcos y el grito de alerta se extendió en segundos.

PUBLICIDAD

En videos difundidos a través de redes sociales se observa la evacuación apresurada y desordenada. Personas saltando desde varios metros de altura, otras intentando bajar por los listones de guadua y adultos que descendían con niños en brazos ante el temor de un colapso inminente.

Por fortuna, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que se haya producido un colapso total ni se conoce un reporte oficial de personas lesionadas. Sin embargo, la escena quedó registrada y reavivó el recuerdo de la peor tragedia reciente en este tipo de eventos.

La inclinación de una estructura de madera en las corralejas de Ayapel generó pánico entre los asistentes - crédito captura de video @ColombiaOscura / X

Cuestionamientos por madera vieja, sobrecupo y controles de la Alcaldía

El incidente abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad de estas graderías, que presuntamente estarían construidas con madera deteriorada. Según la información preliminar difundida por asistentes, la falla estaría relacionada con el sobrecupo en uno de los palcos más concurridos de la tarde del sábado. La alta concentración de público habría superado la capacidad de carga de la estructura.

PUBLICIDAD

Además, este incidente abrió interrogantes sobre los controles de seguridad en las corralejas y las responsabilidades de la Alcaldía de Ayapel, que deberá esclarecer qué inspecciones se realizaron para verificar las condiciones de la estructura.

Se calcula que en Colombia se realizan alrededor de 103 corralejas cada año, tanto en la región Caribe como en departamentos como Tolima, donde en 2022 el desplome de varios palcos en El Espinal dejó cuatro personas muertas y cerca de 300 heridas.

La senadora animalista del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, autora de la Ley No Más Olé se pronunció al respecto.

La senadora Esmeralda Hernández solicitó al alcalde de Ayapel la cancelación inmediata de las corralejas - crédito @EsmeHernandezSi / X

“¡Qué horror! Se puede repetir la tragedia del Espinal, Tolima. A parte de ir a ver un espectáculo de tortura animal están poniendo en riesgo sus vidas. Solicito de inmediato al alcalde de Ayapel, Córdoba, Hugo Armando Pinedo, cancelar las corralejas. La infraestructura está en pésimas condiciones y se expone la vida de todos. Si llega a haber una tragedia, la responsabilidad caerá sobre sus manos. ¡Deje de patrocinar el maltrato animal y de arriesgar vidas humanas!”, escribió en X.

PUBLICIDAD

¿Qué dice la ley colombiana sobre las corralejas?

Lo ocurrido en Ayapel sucede en la recta final de la legalidad de estos eventos en Colombia.

La base es la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé, sancionada el 22 de julio de 2024. Inicialmente prohibía solo corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas desde el 22 de julio de 2027. El parágrafo 4 del artículo 3 dejaba por fuera expresamente a “toros coleados, corralejas y peleas de gallos”.

Lo que cambió la Corte Constitucional en 2025-2026 tumbó esa exclusión. Con la Sentencia C-374 de 2025 y la confirmación en la Sentencia C-312 de 2026, la Sala Plena declaró inexequible la frase que excluía a las corralejas. Es decir, le quitó el velo de “culturalidad” y dijo que ninguna tradición puede justificar violencia contra formas de vida no humana.

PUBLICIDAD

La Corte Constitucional eliminó la excepción legal que permitía la realización de corralejas en el país - crédito Alcaldía Arjona Bolívar / Facebook

Fechas vigentes hoy:

- Corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas: prohibidas 100% desde el 22 de julio de 2027.

- Corralejas, toros coleados y peleas de gallos: la Corte difirió los efectos por 3 años para permitir reconversión laboral y cultural. El calendario que usan autoridades y medios fija el fin definitivo el 4 de septiembre de 2028, aunque algunas interpretaciones lo resumen como 2027 para todo.

Qué pasa en la transición, según el Decreto 703 del 7 de julio de 2026, que reglamenta la ley: todo lo que aún se haga debe ser incruento. No se puede matar al animal en el ruedo, están prohibidas banderillas, puyas y elementos cortopunzantes o eléctricos para causar dolor, y está prohibido que menores de 18 años participen como toreros o ingresen como espectadores.

PUBLICIDAD