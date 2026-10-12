Insultos de Matador contra la primera dama Ana Lucía Pineda causaron indignación en el Gobierno nacional: “Francamente, produce asco”

Gobierno rechazó los ataques del caricaturista Matador en redes sociales contra la primera dama Ana Lucía Pineda - crédito Composición fotográfica: @Matador000 / X

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El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, rechazó los ataques publicados en redes sociales por el caricaturista Matador contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, y aseguró que la libertad de expresión no puede usarse para maltratar a las mujeres.

El origen de la controversia fue una publicación realizada en X por la cuenta Julio César González Quiceno, considerado una de las voces críticas más reconocidas y controvertidas del país.

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El caricaturista compartió una fotografía de la primera dama, Ana Lucía Pineda, acompañada de expresiones despectivas. Textualmente escribió: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica (sci)”.

El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X

El mensaje, además de contener calificativos ofensivos hacia Pineda, cuestionaba el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en Colombia. La publicación generó rápidamente reacciones de rechazo y de apoyo en la red social, reabriendo el debate sobre los límites de la sátira política y el respeto hacia las mujeres en cargos públicos.

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La respuesta del ministro Beltrán: “No es un pasaporte para irrespetar”

Frente a esa publicación, el ministro Jaime Andrés Beltrán salió en defensa de la primera dama a través de su cuenta en X. En un mensaje directo, pidió respeto para Pineda como mujer, como madre y como persona que ha acompañado al país en momentos dolorosos.

“La libertad de expresión no es un pasaporte para irrespetar, maltratar a las mujeres y atacarlas con bajezas”, escribió el jefe de la cartera de Vivienda. En el mismo mensaje, Beltrán exigió respeto para la esposa del jefe de Estado y rechazó los que calificó como ataques rastreros contra ella y contra las mujeres que integran el movimiento Patria Milagro.

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El ministro Beltrán rechaza los ataques de Matador contra la primera dama Ana Lucía Pineda - crédito @soyjaimeandres / X

“Exijo respeto para la primera dama Ana Lucía Pineda, como mujer, como madre y como una persona que ha demostrado con el ejemplo lo que significa acompañar a Colombia en momentos tan dolorosos. No más ataques rastreros contra la primera dama y las mujeres que integran la Patria Milagro”, expresó textualmente el funcionario.

Con este pronunciamiento, el Gobierno fijó una posición institucional de respaldo a la primera dama y amplió la discusión hacia la violencia de género en el debate político digital.

El vicepresidente Restrepo también cuestionó al caricaturista

Al rechazo del ministro de Vivienda se sumó el del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, que también utilizó su cuenta en X para cuestionar el tono del mensaje de Matador.

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Restrepo aseguró que hay mensajes que retratan moralmente a quien los escribe y calificó la publicación como un ejemplo de ello. “Qué nivel de mezquindad, qué ausencia de humanidad y qué bajeza. Francamente, produce asco. Y pensar que durante años a un ‘tipejo’ capaz de expresarse así se le concedió algún grado de reconocimiento público. Inconcebible. Rechazo total!!! Y ojalá alguna vez se comporte como un ser racional (sic)”, acotó el vicepresidente en X.

El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó la publicación del caricaturista como una muestra de falta de humanidad - crédito @jrestrp / X

Las dos reacciones desde el alto Gobierno muestran una estrategia de cierre de filas alrededor de la figura de la primera dama, en un momento en el que su campaña humanitaria se encuentra en plena fase de visibilización.

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El balance de ‘Colombia, un Solo Corazón’ tras el terremoto

En paralelo a la polémica, la primera dama, Ana Lucía Pineda, presentó el balance de la campaña ‘Colombia, un Solo Corazón’, iniciativa que lidera para atender a los damnificados del terremoto.

Según el reporte divulgado en sus redes sociales, más de 48.000 personas se han beneficiado de las ayudas humanitarias movilizadas durante los dos meses posteriores al sismo. La campaña ha entregado más de 5.813 toneladas de ayuda en ocho departamentos y 80 municipios del país.

“Hoy cumplimos dos meses siendo Colombia, un solo corazón”, expresó Pineda en una publicación en Instagram, en la que destacó la participación de voluntarios, empresas y fundaciones.

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La campaña 'Colombia, un Solo Corazón' benefició a más de 48.000 personas en los dos meses posteriores al sismo - crédito analu_pineda / Instagram

De acuerdo con el balance, un total de 166 empresas, entidades y fundaciones se vincularon a la iniciativa, junto a más de 1.250 voluntarios y la habilitación de más de 30 centros de acopio en diferentes lugares del territorio nacional. En materia logística, 24 empresas de transporte participaron en la movilización de la ayuda por tierra, aire y mar.

“Gracias a cada voluntario y a cada empresa aliada por estos dos meses de entrega. Nada de esto habría sido posible sin ustedes”, expresó la primera dama.

Fase de reconstrucción: vivienda, colegios y centros de salud

Además de la atención humanitaria inmediata, la campaña anunció el inicio de una fase de reconstrucción con alianzas privadas.

Uno de los proyectos contempla la construcción de 27 viviendas en la urbanización Tierra Nueva, en Quibdó, Chocó, en alianza con la Corporación Organización El Minuto de Dios. En Cali, se anunció la reconstrucción de tres instituciones educativas y tres centros de salud con una donación de la Fundación Solidaridad por Colombia.

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Asimismo, se informó sobre una alianza con Argos, Proconcreto y ACF para desarrollar nuevas viviendas para familias damnificadas, sin que se especificara el número de unidades. En Quibdó también se proyecta la atención de 300 familias mediante un centro integral, en alianza con la organización nu3, que incluye actividades solidarias como bingos para recaudar recursos.